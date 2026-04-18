Valparai Tragedy: വാൽപ്പാറ അപകടം: ഉറ്റവർക്ക് കണ്ണീരോടെ വിട; അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാന്‍ ആയിരങ്ങൾ

മലപ്പുറം: കേരളക്കരയെയാകെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടിച്ച വാൽപ്പാറ വാഹനാപകടത്തിലെ മരിച്ചവരുടെ സംസ്കാരം ഇന്ന് നടക്കും. രാവിലെ 9 മണിയോടെ തന്നെ 9 പേരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ പാങ്ങ് അമ്പലപ്പറമ്പ് ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ എത്തിച്ചു.
തങ്ങളുടെ ഉറ്റവർക്ക് അന്ത്യാഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കാൻ ആയിരങ്ങളാണ് സ്കൂളിൽ എത്തിയത്. വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി അന്തിമോചാരം അർപ്പിക്കാൻ എത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കെടി ജലില്, പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, മഞ്ഞളാംകുഴി അലി, പാണക്കാട് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങള് ഉള്പ്പെടെ നിരവധി പ്രമുഖരും അന്തിമോപാചാരം അര്പ്പിക്കാനായി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പൊതുദർശനം ഒരുമണിക്കൂര് നേരമാണ്. അതിനശേഷമായിരിക്കും സംസ്കാര ചടങ്ങുകള് നടക്കുക.
വാൽപ്പാറയിൽ ഉണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ പൊലിഞ്ഞത് 9 ജീവനുകളാണ്. മലപ്പുറം പാങ് പള്ളിപ്പറമ്പ് ജിഎല്പി സ്കൂളിലെ അധ്യപകരുടെ സംഘം വിനോദയാത്രയ്ക്ക് പോയത് വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെയോടെയായിരുന്നു. വൈകുന്നേരം 5:30 ഓടെയാണ് അപകടം നടന്നത്.
പാങ്ങ് പള്ളിപ്പറമ്പ് ഗവർണ്മെന്റ് എൽപി സ്കൂളിൽ നിന്നുള്ള വിനോദസഞ്ചാര സംഘം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാൻ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം 05:20 ഓടെ വാൽപ്പാറ ചുരം റോഡിൽ 300 അടി താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞാണ് അപകടമ ഉണ്ടായത്. ചുരത്തിലെ പതിമൂന്നാം വളവിൽ വാഹനം നിയന്ത്രണം വിട്ട് പലവട്ടം മറിഞ്ഞ് ഒൻപതാം വളവിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു.
പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ നിന്നും വാടകയ്ക്കെടുത്ത ടൂറിസ്റ്റ് വനിലാണ് 13 അംഗ സംഘം യാത്ര പോക്കായത്. അപകടത്തിൽ മരിച്ച 9 പേരിൽ ഒരു കുട്ടിയും 7 സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ആണിന്റെ ഡ്രൈവർ മുഹമ്മദ് ഹാഫിസ് അടക്കം മൂന്നുപേർ ഗുരുതരമായ പരിക്കുകളോടെ കൗഅമ്പത്തൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലാണ്.
