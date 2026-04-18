  • Valparai Tragedy: വാൽപ്പാറ ദുരന്തം: മരിച്ചവരുടെ പോസ്റ്റ്‍മോർട്ടം പൂർത്തിയായി, പൊതുദർശനം അമ്പലപ്പറമ്പ് ഗവ ഹൈസ്കൂളിൽ

Valparai Tragedy: വാൽപ്പാറ ദുരന്തം: മരിച്ചവരുടെ പോസ്റ്റ്‍മോർട്ടം പൂർത്തിയായി, പൊതുദർശനം അമ്പലപ്പറമ്പ് ഗവ ഹൈസ്കൂളിൽ

Valparai Accident Updates: കോയമ്പത്തൂര്‍ ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്‍ പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം നടപടികള്‍ പുലര്‍ച്ചയോടെ പൂര്‍ത്തിയായി.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Apr 18, 2026, 07:21 AM IST
  • വാൽപ്പാറ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച ഒൻപതു പേരുടെയും പോസ്റ്റുമോർട്ടം പൂർത്തിയായി
  • മൃതദേഹങ്ങൾ ആൽബുലൻസുകളിൽ മലപ്പുറത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്

  1. Valparai Accident: വാൽപ്പാറയിൽ വൻ വാഹനാപകടം; 9 മലയാളി അധ്യാപകർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

Trending Photos

Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ തർക്കങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുക; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷ ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ തർക്കങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുക; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷ ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർ അലസത ഒഴിവാക്കുക; മകര രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർ അലസത ഒഴിവാക്കുക; മകര രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Vaibhav Lakshmi Rajayoga: വൈഭവ ലക്ഷമി രാജയോഗത്താൽ ഇവർക്ക് ലഭിക്കും ബമ്പർ ജാക്പോട്ട്, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
11
Shukra Chandra Yuti
Vaibhav Lakshmi Rajayoga: വൈഭവ ലക്ഷമി രാജയോഗത്താൽ ഇവർക്ക് ലഭിക്കും ബമ്പർ ജാക്പോട്ട്, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
Chaturgrahi Yog: 48 മണിക്കൂർ ചതുർഗ്രഹി രാജയോഗം; ലക്ഷ്മി - കുബേര അനു​ഗ്രഹം ഈ രാശികൾക്ക്
6
Chaturgrahi Yog 2026
Chaturgrahi Yog: 48 മണിക്കൂർ ചതുർഗ്രഹി രാജയോഗം; ലക്ഷ്മി - കുബേര അനു​ഗ്രഹം ഈ രാശികൾക്ക്
Valparai Tragedy: വാൽപ്പാറ ദുരന്തം: മരിച്ചവരുടെ പോസ്റ്റ്‍മോർട്ടം പൂർത്തിയായി, പൊതുദർശനം അമ്പലപ്പറമ്പ് ഗവ ഹൈസ്കൂളിൽ

വാൽപ്പാറ: വാൽപ്പാറ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച ഒൻപതു പേരുടെയും പോസ്റ്റുമോർട്ടം പൂർത്തിയായതായി റിപ്പോർട്ട്. മൃതദേഹങ്ങൾ ആൽബുലൻസുകളിൽ മലപ്പുറത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

Also Read: വാൽപ്പാറയിൽ വൻ വാഹനാപകടം; 9 മലയാളി അധ്യാപകർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ഒൻപത് മൃതദേഹങ്ങളുമായി ഒൻപത് ആംബുലൻസുകളും ഒരുമിച്ചാണ് പൊള്ളാച്ചിയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടത്.  മൃതദേഹങ്ങളുടെ പൊതുദർശനം പാങ്ങ് അമ്പലപ്പറമ്പ് ഹയർസെക്കൻഡറി സ്‌കൂളിൽ നടക്കും.  അതിനു ശേഷമായിരിക്കും സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ.

പോസ്റ്റുമോർട്ടം നടപടികൾ ഇന്നലെ രാത്രി 12 മണിയോടെയാണ് പൊള്ളാച്ചി ആശുപത്രിയിൽ നടന്നത് ഇന്ന് പുലർച്ചെ നാലുമണിയോടെ പൂർത്തിയായി. പാങ്ങ് പള്ളിപ്പറമ്പ് ഗവർണ്മെന്റ് എൽപി സ്‌കൂളിൽ നിന്നുള്ള വിനോദസഞ്ചാര സംഘം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാൻ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം 05:20 ഓടെ വാൽപ്പാറ ചുരം റോഡിൽ 300 അടി താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞാണ് അപകടമ ഉണ്ടായത്. ചുരത്തിലെ പതിമൂന്നാം വളവിൽ വാഹനം നിയന്ത്രണം വിട്ട് പലവട്ടം മറിഞ്ഞ് ഒന്പതാം വളവിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 

Also Read: കന്നി രാശിക്കാർ അലസത ഒഴിവാക്കുക; മകര രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിനം

പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ നിന്നും വാടകയ്‌ക്കെടുത്ത ടൂറിസ്റ്റ് വനിലാണ് 13 അംഗ സംഘം യാത്ര പോക്കായത്.  അപകടത്തിൽ മരിച്ച 9 പേരിൽ ഒരു കുട്ടിയും 7 സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ആണിന്റെ ഡ്രൈവർ മുഹമ്മദ് ഹാഫിസ് അടക്കം മൂന്നുപേർ ഗുരുതരമായ പരിക്കുകളോടെ കൗഅമ്പത്തൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

