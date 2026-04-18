വാൽപ്പാറ: വാൽപ്പാറ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച ഒൻപതു പേരുടെയും പോസ്റ്റുമോർട്ടം പൂർത്തിയായതായി റിപ്പോർട്ട്. മൃതദേഹങ്ങൾ ആൽബുലൻസുകളിൽ മലപ്പുറത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
Also Read: വാൽപ്പാറയിൽ വൻ വാഹനാപകടം; 9 മലയാളി അധ്യാപകർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
ഒൻപത് മൃതദേഹങ്ങളുമായി ഒൻപത് ആംബുലൻസുകളും ഒരുമിച്ചാണ് പൊള്ളാച്ചിയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടത്. മൃതദേഹങ്ങളുടെ പൊതുദർശനം പാങ്ങ് അമ്പലപ്പറമ്പ് ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടക്കും. അതിനു ശേഷമായിരിക്കും സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ.
പോസ്റ്റുമോർട്ടം നടപടികൾ ഇന്നലെ രാത്രി 12 മണിയോടെയാണ് പൊള്ളാച്ചി ആശുപത്രിയിൽ നടന്നത് ഇന്ന് പുലർച്ചെ നാലുമണിയോടെ പൂർത്തിയായി. പാങ്ങ് പള്ളിപ്പറമ്പ് ഗവർണ്മെന്റ് എൽപി സ്കൂളിൽ നിന്നുള്ള വിനോദസഞ്ചാര സംഘം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാൻ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം 05:20 ഓടെ വാൽപ്പാറ ചുരം റോഡിൽ 300 അടി താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞാണ് അപകടമ ഉണ്ടായത്. ചുരത്തിലെ പതിമൂന്നാം വളവിൽ വാഹനം നിയന്ത്രണം വിട്ട് പലവട്ടം മറിഞ്ഞ് ഒന്പതാം വളവിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
Also Read: കന്നി രാശിക്കാർ അലസത ഒഴിവാക്കുക; മകര രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിനം
പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ നിന്നും വാടകയ്ക്കെടുത്ത ടൂറിസ്റ്റ് വനിലാണ് 13 അംഗ സംഘം യാത്ര പോക്കായത്. അപകടത്തിൽ മരിച്ച 9 പേരിൽ ഒരു കുട്ടിയും 7 സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ആണിന്റെ ഡ്രൈവർ മുഹമ്മദ് ഹാഫിസ് അടക്കം മൂന്നുപേർ ഗുരുതരമായ പരിക്കുകളോടെ കൗഅമ്പത്തൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലാണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.