Wild Elephant Attack: കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ ടാപ്പിങ് തൊഴിലാളിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

മലപ്പുറം: കരുവാരക്കുണ്ട് കളിക്കുണ്ടിൽ കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ ടാപ്പിംഗ് തൊഴിലാളിയ്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. കൊല്ലപ്പെട്ടത് മുള്ളറെ സ്വദേശി ജംഷീറാണ്.
എന്നാൽ വനംവകുപ്പ് പറയുന്നത് ടാപ്പിംഗിനിടെ അല്ല കാട്ടാന ആക്രമിച്ചതെന്നും വനമേഖലയോട് ചേർന്ന സ്ഥലത്ത് ജംഷീർ എന്തിനാണ് എത്തിയത് എന്നതിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നുമാണ്. ഇന്ന് പുലർച്ചെ മണലിയം പാടത്തുവെച്ചാണ് ജംഷീറിനെ കാട്ടാന ആക്രമിച്ചത്. തന്നെ കാട്ടാന ആക്രമിച്ചുവെന്ന വിവരം ജംഷീർ തന്നെയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അറിയിച്ചത്. തുടർന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ എത്തിയാണ് ജംഷീറിനെ കരുവാരക്കുണ്ടിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. അവിടന്നും ഇയാളെ പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.
ജംഷീറിനൊപ്പം രണ്ടുപേർ കൂടി സംഭവസ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് വനംവകുപ്പ് പറയുന്നത്. കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായതോടെ ഇവർ സ്ഥലത്തു നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്നും വനംവകുപ്പ് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ഇവർ എന്തിനാണ് ഇവിടെ എത്തിയതെന്ന് കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് നിലമ്പൂർ സൗത്ത് ഡിഎഫ്ഒ അറിയിച്ചു. വിഷയത്തിൽ പോലീസും അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്.
