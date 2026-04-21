Malappuram News: യുവതിയും ഒന്നരവയസ്സുള്ള മകനും കിണറ്റിൽ മരിച്ചനിലയിൽ; സംഭവം തിരൂരിൽ

മലപ്പുറം: തിരൂരിൽ അമ്മയേയും കുഞ്ഞിനേയും കിണറ്റിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്. ഏഴൂർ സ്വദേശിനിയായ ഇർഫാനയേയും ഒന്നര വയസുള്ള മകൻ അമൻ മാലികിനെയുമാണ് കിണറ്റിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.
പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം ഇർഫാന കുഞ്ഞുമായി ജീവനൊടുക്കിയതാകാമെന്നാണ്. ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പ് കണ്ടെത്തിയതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. അമ്മയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെയും മൃതദേഹം തിരൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇർഫാനയുടെ ഉമ്മ നാലു മാസം മുൻപാണ് മരിച്ചത്. ഉമ്മയുടെ മരണത്തിൽ ഇർഫാന കടുത്ത വിഷമത്തിലായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്
സംഭവം നടന്നത് തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെയായിരുന്നു. വീട്ടിലുള്ളവർ പുറത്തുപോയ സമയത്തായിരുന്നു യുവതി കുഞ്ഞുമായി കിണറ്റിൽ ചാടിയത്.
പയ്യന്നൂരിൽ വീടിനു നേരെ സ്ഫോടക വസ്തു എറിഞ്ഞു
പയ്യന്നൂരിൽ വീടിനു നേരെ സ്ഫോടക വസ്തു എറിഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ട്. രാമൻകുളത്തിന് സമീപമുള്ള വിവി കമലാക്ഷിയമ്മയുടെ വീടിന് നേരെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. സംഭവം നടന്നത് ഇന്നലെ രാത്രിയാണ്.
രാത്രി 10:50 ഓടെ വീട്ടിലേക്ക് എറിഞ്ഞ സ്ഫോടക വസ്തു വീടിന് മുന്നിലുള്ള പരസ്യ ബോർഡിൽ തട്ടി പൊട്ടിയതിനാൽ വലിയ അപകടം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. വീടിനോ വാഹനങ്ങൾക്കോ കെട്ടുപാടുകളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. സംഭവം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു.
കമലാക്ഷിയുടെ മകന്റെ ഭാര്യ കഴിഞ്ഞ തദ്ദേഷാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന്റ ബൂത്ത് ഏജന്റായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നുവെന്നും ആ സമയത്ത് ചില ഭീഷണികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
