Malappuram: യുവതി ഭർതൃവീട്ടിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ; ദുരൂഹത ആരോപിച്ച് കുടുംബം

മലപ്പുറം: കണ്ണമംഗലം മിനി കാപ്പിൽ യുവതി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ. നിസാറിന്റെ ഭാര്യ ജലീസയെയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഇന്നലെ ആയിരുന്നു സംഭവം.
രാവിലെ നമസ്കാരത്തിനായി കാണാതായതോടെ നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് വീടിന്റെ പിൻവശത്തുള്ള ഷെഡിൽ തൂങ്ങിയനിലയിൽ ജലീസയെ കണ്ടെത്തിയത്. മരണത്തിൽ സംശയം ആരോപിച്ച് യുവതിയുടെ കുടുംബം രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. യുവതിയുടെ ഭർത്താവ് നിസാർ വിദേശത്താണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വീട്ടിൽ ഭർതൃമാതാവുമായി വഴക്കുണ്ടായി എന്നും ഇതേത്തുടർന്ന് ജലീസ വലിയ വിഷമത്തിലായിരുന്നുവെന്നുമാണ് വിവരം.
ഇതായിരിക്കാം ജലീസ ജീവനൊടുക്കാൻ കാരണമെന്നാണ് അവരുടെ കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നത്. കാൽഭാഗം നിലത്ത് തട്ടിയ നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൃതദേഹം മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം കാരാത്തോട് ജുമാമസ്ജിദ് കബർസ്ഥാനിൽ സംസ്കരിച്ചു.
