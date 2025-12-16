English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malappuram: യുവതി ഭർതൃവീട്ടിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ; ദുരൂഹത ആരോപിച്ച് കുടുംബം

Malappuram: യുവതി ഭർതൃവീട്ടിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ; ദുരൂഹത ആരോപിച്ച് കുടുംബം

കാൽഭാഗം നിലത്ത് തട്ടിയ നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Dec 16, 2025, 03:00 PM IST
  • കണ്ണമംഗലം മിനി കാപ്പിൽ യുവതി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ
  • നിസാറിന്റെ ഭാര്യ ജലീസയെയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്

മലപ്പുറം: കണ്ണമംഗലം മിനി കാപ്പിൽ യുവതി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ.  നിസാറിന്റെ ഭാര്യ ജലീസയെയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഇന്നലെ ആയിരുന്നു സംഭവം.  

Also Read: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസ്: തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് പി.എസ്. പ്രശാന്തിനെ എസ്ഐടി ചോദ്യം ചെയ്യും

രാവിലെ നമസ്കാരത്തിനായി കാണാതായതോടെ നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് വീടിന്റെ പിൻവശത്തുള്ള ഷെഡിൽ തൂങ്ങിയനിലയിൽ ജലീസയെ  കണ്ടെത്തിയത്.  മരണത്തിൽ സംശയം ആരോപിച്ച് യുവതിയുടെ കുടുംബം രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. യുവതിയുടെ ഭർത്താവ് നിസാർ വിദേശത്താണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വീട്ടിൽ ഭർതൃമാതാവുമായി വഴക്കുണ്ടായി എന്നും ഇതേത്തുടർന്ന് ജലീസ വലിയ വിഷമത്തിലായിരുന്നുവെന്നുമാണ് വിവരം. 

Also Read: 500 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഹംസ-മാളവ്യ മഹാപുരുഷ രാജയോഗം; പുതുവർഷത്തിൽ ഇവർക്കിനി സുവർണ്ണകാലം

ഇതായിരിക്കാം ജലീസ ജീവനൊടുക്കാൻ കാരണമെന്നാണ് അവരുടെ കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നത്. കാൽഭാഗം നിലത്ത് തട്ടിയ നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.  മൃതദേഹം മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം കാരാത്തോട് ജുമാമസ്ജിദ് കബർസ്ഥാനിൽ സംസ്കരിച്ചു.

