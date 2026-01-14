English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Malappuram City
  • Crime News: വീട്ടിലെ ശുചിമുറിയിൽ കഞ്ചാവ് ചെടികൾ വളർത്തിയ യുവാവ് പിടിയിൽ; സംഭവം പൊന്നാനിയിൽ

Crime News: വീട്ടിലെ ശുചിമുറിയിൽ കഞ്ചാവ് ചെടികൾ വളർത്തിയ യുവാവ് പിടിയിൽ; സംഭവം പൊന്നാനിയിൽ

ഹക്കീമിന് എട്ടു വർഷം മുൻപ്വലത് കാൽപാദം നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു അതിനു ശേഷമാണ് ലഹരിവിൽപനയിലേക്ക് എത്തിയത്. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Jan 14, 2026, 02:43 PM IST
  • വീട്ടിലെ ശുചിമുറിയിൽ കഞ്ചാവ് ചെടികൾ വളർത്തിയ യുവാവ് പിടിയിൽ
  • പിടിയിലായത് പൊന്നാനി സ്വദേശി ഹക്കീം ആണ്

Read Also

  1. Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ്: കൊടിമരം മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചതും എസ്ഐടി അന്വേഷിക്കും

Trending Photos

BT-37 Kerala Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങള്‍ക്കാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Bhagyathara Lottery
BT-37 Kerala Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങള്‍ക്കാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Gold Rate January 14: സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയർന്നു തന്നെ; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം!
7
Gold price
Gold Rate January 14: സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയർന്നു തന്നെ; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം!
Gold Rate Kerala Today: താഴേക്കിറങ്ങാൻ ഉദ്ദേശമില്ല..! സ്വർണവിലയിൽ വമ്പൻ കുതിപ്പ്; ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: താഴേക്കിറങ്ങാൻ ഉദ്ദേശമില്ല..! സ്വർണവിലയിൽ വമ്പൻ കുതിപ്പ്; ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം...
Kerala Lottery Result Today (13.01.2025): ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളാണോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Sthree Sakthi Lottery
Kerala Lottery Result Today (13.01.2025): ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളാണോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Crime News: വീട്ടിലെ ശുചിമുറിയിൽ കഞ്ചാവ് ചെടികൾ വളർത്തിയ യുവാവ് പിടിയിൽ; സംഭവം പൊന്നാനിയിൽ

മലപ്പുറം: വീട്ടിലെ ശുചിമുറിയിൽ കഞ്ചാവ് ചെടികൾ വളർത്തിയ യുവാവ് പിടിയിൽ. പിടിയിലായത് പൊന്നാനി സ്വദേശി ഹക്കീം ആണ്.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: 'ഒറ്റത്തന്ത' പ്രയോ​ഗത്തിന് പിന്നാലെ 'മറ്റേ മോനും'; വിവാദങ്ങൾ ഒഴിയാതെ സുരേഷ് ഗോപി, വീണ്ടും അധിക്ഷേപ പരാമർശം

പൊന്നാനി ഇൻസ്‌പെക്‌ടർ എസ് അഷ്റഫിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ശുചിമുറിയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വളർത്തിയ പതിനഞ്ചോളം കഞ്ചാവ് കണ്ടെത്തുന്നത്. 

ഹക്കീമിന് എട്ടു വർഷം മുൻപ് നടന്ന ഒരു വാഹനാപകടത്തിൽ വലത് കാൽപാദം നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിനെ തുടർന്നാണ് ഇയാൾ ലഹരി വിൽപന തുടങ്ങിയതെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.

Alsoi Read: മകര രാശിയിൽ ശുക്ര-ബുധ സംയോഗം സൃഷ്ടിക്കും ലക്ഷ്മീ നാരായണ യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും അപാര സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും!

പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് എസ്ഐ ആന്റോ ഫ്രാൻസിസ്, എഎസ്‌ഐ എലിസബത്, സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ നാസർ, സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാരായ കൃപേഷ്, ഹരിപ്രസാദ് എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

CannabisPonnaniMalappuramArrestCrime news

Trending News