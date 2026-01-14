Crime News: വീട്ടിലെ ശുചിമുറിയിൽ കഞ്ചാവ് ചെടികൾ വളർത്തിയ യുവാവ് പിടിയിൽ; സംഭവം പൊന്നാനിയിൽ

മലപ്പുറം: വീട്ടിലെ ശുചിമുറിയിൽ കഞ്ചാവ് ചെടികൾ വളർത്തിയ യുവാവ് പിടിയിൽ. പിടിയിലായത് പൊന്നാനി സ്വദേശി ഹക്കീം ആണ്.
പൊന്നാനി ഇൻസ്പെക്ടർ എസ് അഷ്റഫിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ശുചിമുറിയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വളർത്തിയ പതിനഞ്ചോളം കഞ്ചാവ് കണ്ടെത്തുന്നത്.
ഹക്കീമിന് എട്ടു വർഷം മുൻപ് നടന്ന ഒരു വാഹനാപകടത്തിൽ വലത് കാൽപാദം നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിനെ തുടർന്നാണ് ഇയാൾ ലഹരി വിൽപന തുടങ്ങിയതെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.
പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് എസ്ഐ ആന്റോ ഫ്രാൻസിസ്, എഎസ്ഐ എലിസബത്, സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ നാസർ, സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാരായ കൃപേഷ്, ഹരിപ്രസാദ് എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ്.
