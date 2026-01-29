English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • MDMA Seized: മലപ്പുറത്ത് വൻ ലഹരിവേട്ട: 40 ഗ്രാം എംടിഎംഎയുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ

MDMA Seized: മലപ്പുറത്ത് വൻ ലഹരിവേട്ട: 40 ഗ്രാം എംടിഎംഎയുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ

എംഡിഎംഎ കൈവശം വെച്ചതിന് പ്രതിക്കെതിരെ എക്‌സൈസും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Jan 29, 2026, 01:36 PM IST
  • വഴിക്കടവിൽ വൻ ലഹരിവേട്ട
  • 40 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി കാരപ്പുറം സ്വദേശി ലിജു എബ്രഹാമിനി പോലീസ് പിടികൂടി

MDMA Seized: മലപ്പുറത്ത് വൻ ലഹരിവേട്ട: 40 ഗ്രാം എംടിഎംഎയുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ

മലപ്പുറം: വഴിക്കടവിൽ വൻ ലഹരിവേട്ട. 40 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി കാരപ്പുറം സ്വദേശി ലിജു എബ്രഹാമിനി പോലീസ് പിടികൂടി. 

ഇന്നലെ രാത്രി 9 മണിയോടെ പോലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വഴിക്കടവ് ആനമറിയിൽ നിന്നും ലിജു എബ്രഹാമിനെ പിടികൂടിയത്. ലഹരി സംഘങ്ങൾക്കിടയിൽ മുരുകൻ എന്ന അപരനാമത്തിലാണ് ലിജു അറിയപ്പെടുന്നത്. ലിജു ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്നും ജില്ലയിലേക്ക് ലഹരി വസ്തുക്കൾ എത്തിക്കുന്ന സംഘത്തിന്റെ പ്രധാന കണ്ണിയാണ് എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.

ലിജു ഗ്രാമിന് 3,500 രൂപ നിരക്കിലാണ്  എംഡിഎംഎ വില്‍പ്പന നടത്തിയിരുന്നത്. ഇയാൾക്ക് എംഡിഎംഎ എവിടെ നിന്നും ലഭിച്ചു എന്നതിനെ കുറിച്ച് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എംഡിഎംഎ കൈവശം വെച്ചതിന് പ്രതിക്കെതിരെ എക്‌സൈസും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

