English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Movies
  • Kerala State Film Awards: സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു; മികച്ച നടൻ മമ്മൂട്ടി, നടി ഷംല ഹംസ

Kerala State Film Awards: സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു; മികച്ച നടൻ മമ്മൂട്ടി, നടി ഷംല ഹംസ

ടൊവിനോ തോമസ്, ആസിഫ് അലി എന്നിവർക്ക് പ്രത്യേക ജൂറി പരാമർശം ലഭിച്ചു.

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 3, 2025, 04:00 PM IST
  • പ്രേമലു ആണ് ജനപ്രിയ ചിത്രം.
  • മികച്ച സ്വഭാവ നടി - ലിജോമോൾ ജോസ് (നടന്ന സംഭവം), മികച്ച സ്വഭാവ നടൻ - സൗബിൻ ഷാഹിർ (മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ്), സിദ്ധാർത്ഥ ഭരതൻ (ഭ്രമയു​ഗം)

Read Also

  1. Ithiri Neram Trailer: പ്രണയാർദ്രമായ 'ഇത്തിരി നേരം'; റോഷൻ മാത്യു ചിത്രത്തിന്റെ റൊമാന്റിക് ട്രെയിലർ

Trending Photos

Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സമ്മർദ്ദം ഏറും; മകര രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സമ്മർദ്ദം ഏറും; മകര രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Venus Transit: ശുക്രൻ തുലാം രാശിയിൽ: ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യപ്പെരുമഴ, ജാക്ക്പോട്ട് അടിക്കും
6
Venus transit
Venus Transit: ശുക്രൻ തുലാം രാശിയിൽ: ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യപ്പെരുമഴ, ജാക്ക്പോട്ട് അടിക്കും
Gold Rate Kerala Today: മാറ്റമില്ലാതെ സ്വ‍ർണവില; ഇന്നത്തെ സ്വ‍ർണവില അറിയാം
6
Gold rate
Gold Rate Kerala Today: മാറ്റമില്ലാതെ സ്വ‍ർണവില; ഇന്നത്തെ സ്വ‍ർണവില അറിയാം
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്; സ്വർണ്ണവിലയിൽ വീണ്ടും വർദ്ധനവ്, ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം
5
Gold price today
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്; സ്വർണ്ണവിലയിൽ വീണ്ടും വർദ്ധനവ്, ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം
Kerala State Film Awards: സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു; മികച്ച നടൻ മമ്മൂട്ടി, നടി ഷംല ഹംസ

തൃശൂർ: 55ാമത് സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മികച്ച നടൻ മമ്മൂട്ടി. ഭ്രമയു​ഗം എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിനാണ് മമ്മൂട്ടിക്ക് അവാർഡ് ലഭിച്ചത്. മികച്ച നടിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഫെമിനിച്ചി ഫാത്തിമ എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് ഷംല ഹംസ ആണ്. മികച്ച ചിത്രം ആയി മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 

Add Zee News as a Preferred Source

പ്രേമലു ആണ് ജനപ്രിയ ചിത്രം. മികച്ച സ്വഭാവ നടി - ലിജോമോൾ ജോസ് (നടന്ന സംഭവം), മികച്ച സ്വഭാവ നടൻ - സൗബിൻ ഷാഹിർ (മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ്), സിദ്ധാർത്ഥ ഭരതൻ (ഭ്രമയു​ഗം), മികച്ച സംവിധായകൻ - ചിദംബരം (മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ്), പ്രത്യേക ജൂറി പരാമർശം (അഭിനയം) - ടൊവിനോ തോമസ് (എആർഎം), ആസിഫ് അലി (കിഷ്കിന്ധാ കാണ്ഡം), ജ്യോതിർമയി (ബൊ​ഗെയ്ൻ വില്ല), ദർശന രാജേന്ദ്രൻ (പാരഡൈസ്). 

മികച്ച ചലച്ചിത്ര ​ഗ്രന്ഥം പെൺ പാട്ട് താരകൾ, സീ എസ് മീനാക്ഷി
മികച്ച ചലച്ചിത്ര ലേഖനം- മറയുന്ന നാലുകെട്ടുകൾ - ഡോ വത്സൻ വാതുശേരി

പ്രത്യേക ജൂറി അവാർഡ് - പാരഡൈസ്
വിഷ്വൽ എഫക്ട്സ് - ചിത്രം എആർഎം
നവാ​ഗത സംവിധായകൻ - ഫാസിൽ മുഹമ്മദ്, ഫെമിനിച്ചി ഫാത്തിമ
മികച്ച ജനപ്രിയ ചിത്രം - പ്രേമലു

നൃത്ത സംവിധാനം - 
ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് (പെൺ) - സയനോര ഫിലിപ്പ് (ബറോസ്)
ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് (ആൺ) - ഭാസി വൈക്കം (ബറോസ്)
വസ്ത്രാലങ്കാരം - സമീറ സനീഷ് (രേഖാചിത്രം, ബൊ​ഗെയ്ൻവില)
മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് - റോണക്സ് സേവ്യർ (ഭ്രമയു​ഗം, ബൊ​ഗെയ്ൻവില്ല)
മികച്ച പിന്നണി ​ഗായിക - സെബാ ടോമി
മികച്ച ​പിന്നണി ഗായകൻ - കെഎസ് ഹരിശങ്കർ (എആർഎം)
മികച്ച പശ്ചാത്തല സം​ഗീത സംവിധായകൻ - ക്രിസ്റ്റോ സേവ്യർ (ഭ്രമയു​ഗം)
മികച്ച സം​ഗീത സംവിധായകൻ - സുഷിൻ ശ്യാം (ബൊ​ഗെയ്ൻ വില്ല)
​മികച്ച ഗാനരചയിതാവ് - വേടൻ (മ‍ഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ്)
മികച്ച തിരക്കഥ - ലാജോ ജോസ്, അമൽ നീരദ് (ബൊ​ഗെയ്ൻ വില്ല)
മികച്ച തിരക്കഥാകൃത്ത് - ചിദംബരം (മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ്)
മികച്ച ഛായാ​ഗ്രഹകൻ - ഷൈജു ഖാലിദ് (മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ്)
മികച്ച കഥാകൃത്ത് - പ്രസന്ന - (പാരഡൈസ്)

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Kerala State Film Awards55th kerala state film awardsActor Mammootty

Trending News