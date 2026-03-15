  Aadu 3 Movie: ബുക്കിം​ഗ് തുടങ്ങി, പിന്നാലെ ട്രെൻഡിങ് ലിസ്റ്റിൽ; 'ആട് 3' എത്താൻ ഇനി ദിവസങ്ങൾ മാത്രം, വേദികയുടെ ഡാൻസ് നമ്പറും ഹിറ്റ്..!

Aadu 3 Movie: ബുക്കിം​ഗ് തുടങ്ങി, പിന്നാലെ ട്രെൻഡിങ് ലിസ്റ്റിൽ; 'ആട് 3' എത്താൻ ഇനി ദിവസങ്ങൾ മാത്രം, വേദികയുടെ ഡാൻസ് നമ്പറും ഹിറ്റ്..!

മറ്റുള്ള ഭാ​ഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പൊട്ടിച്ചിരികൾക്കൊപ്പം ഫാന്റസി ഘടകങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് മൂന്നാം ഭാ​ഗം എത്തുന്നത്. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 15, 2026, 11:13 PM IST
Read Also

  1. Amritha Suresh: 'മതിയായില്ലേ' എന്നാണ് അഭി ചോദിച്ചത്! മമ്മി പോയി ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് വാ എന്ന് പാപ്പുവും; പ്രപ്പോസൽ വന്നതിലുള്ള പ്രതികരണം ഇങ്ങനെയെന്ന് അമൃത സുരേഷ്

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സ്വർണം വാങ്ങണോ? സമയം കളയാതെ വിട്ടോ ജ്വല്ലറിയിലേക്ക്! ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക്...
5
Gold rate
Gold Rate Kerala Today: കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സ്വർണം വാങ്ങണോ? സമയം കളയാതെ വിട്ടോ ജ്വല്ലറിയിലേക്ക്! ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക്...
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണം വാങ്ങുന്നുണ്ടോ? ഇന്ന് പോയാൽ കുറ‍ഞ്ഞ വിലയിൽ വാങ്ങാം; പവന്റെ വില അറിയണ്ടേ?
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണം വാങ്ങുന്നുണ്ടോ? ഇന്ന് പോയാൽ കുറ‍ഞ്ഞ വിലയിൽ വാങ്ങാം; പവന്റെ വില അറിയണ്ടേ?
Kerala KN-746 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യവാൻ നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Kerala Lottery Result Today Live
Kerala KN-746 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യവാൻ നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Mahalakshmi Yoga: മഹാലക്ഷ്മി യോഗത്താൽ മാർച്ച് 16 മുതൽ ഇവർ മിന്നിത്തിളങ്ങും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
8
Rajayoga
Mahalakshmi Yoga: മഹാലക്ഷ്മി യോഗത്താൽ മാർച്ച് 16 മുതൽ ഇവർ മിന്നിത്തിളങ്ങും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസ് എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന "ആട് 3 പാർട്ട് 1 ; വൺ ലാസ്റ്റ് റൈഡ്" എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ബുക്കിം​ഗ് തുടങ്ങി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിത്രത്തിലെ ഒരു ​ഗാനം പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. തെന്നിന്ത്യൻ നടി വേദികയുടെ മനോഹരമായ നൃത്ത ചുവടുകളുമായി ആണ് "സുൽത്താൻ" എന്ന പേരിലുള്ള ഗാനം പുറത്തിറക്കിയത്. ഈ ​ഗാനം ഇതിനോടകം തന്നെ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിക്കഴിഞ്ഞു. വിനായകനും ഗാനരംഗത്തിലുണ്ട്. 

ഒരു സുൽത്താന്റെ ഗെറ്റപ്പിലാണ് വിനായകൻ ഈ ഗാനരംഗത്തിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഷാൻ റഹ്മാൻ ആണ് ഈ ഗാനത്തിന് ഈണം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വിജയ് ബാബുവിന്റെ ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസ്, ശ്രീ വേണു കുന്നപ്പിള്ളിയുടെ കാവ്യാ ഫിലിം കമ്പനി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ജയസൂര്യ നായകനാകുന്ന ഈ വമ്പൻ കോമഡി ഫാൻ്റസി ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. മാർച്ച് 19 ന് ഈദ് റിലീസ് ആയി ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തും. 

കേരളത്തിലെ അഡ്വാൻസ് ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് തുടങ്ങി...

ബുക്കിംഗ് തുടങ്ങി ആദ്യ മണിക്കൂറിൽ തന്നെ അയ്യായിരത്തിലധികം ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റഴിച്ചു കൊണ്ട് ബുക്ക് മൈ ഷോ ട്രെൻഡിങ് ലിസ്റ്റിലും ചിത്രം ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബുക്ക് മൈ ഷോ, ഡിസ്ട്രിക്ട്, ടിക്കറ്റ് ന്യൂ തുടങ്ങി എല്ലാ ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് ആപ്പുകൾ വഴിയും ചിത്രത്തിന്റെ ടിക്കറ്റുകൾ ലഭ്യമാണ്. ഇന്ത്യക്കു പുറത്തും ചിത്രത്തിന്റെ അഡ്വാൻസ് ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെൻസറിങ് പൂർത്തിയാക്കി ക്ലീൻ "U" സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കിയ ചിത്രത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം 2 മണിക്കൂർ 47 മിനിറ്റ് ആണ്. മലയാള സിനിമാ പ്രേമികൾ ഏറ്റവുമധികം കാത്തിരിക്കുന്ന ഫ്രാഞ്ചൈസ് ചിത്രമെന്ന നിലയിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് ചിത്രം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Also Read: Rapper Badshah: പ്രശസ്ത ഗായകനും റാപ്പറുമായ റാപ്പർ ബാദ്ഷായ്ക്ക് വധഭീഷണി

പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിക്കുന്ന മുഹൂർത്തങ്ങൾക്കൊപ്പം ഫാന്റസി ഘടകങ്ങളും കോർത്തിണക്കിയാണ് ഇത്തവണ ചിത്രം പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിലെത്തുന്നത്. വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ കഥ പറയുന്നതെന്ന സൂചനയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയ്‌ലർ നൽകിയത്. മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായാണ് ആട് 3 പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിലെത്തുന്നത്.  ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൌസ്, കാവ്യാ ഫിലിം കമ്പനി എന്നിവർ നിർമ്മിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചിത്രമാണ് "ആട് 3 പാർട്ട് 1 ; വൺ ലാസ്റ്റ് റൈഡ്". 

ഒരിക്കൽ കൂടി ആ ഹിറ്റ് താരനിര...

ജയസൂര്യ, വിനായകൻ, ഇന്ദ്രൻസ്, ധർമജൻ ബോൾഗാട്ടി, വിജയ് ബാബു, നോബി, നിർമ്മൽ പാലാഴി, സൈജു കുറുപ്പ്, ഹരികൃഷ്ണൻ, ഭഗത് മാനുവൽ, സണ്ണി വെയ്ൻ, സുധി കോപ്പ, ബിജു കുട്ടൻ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ആട് ഒരു ഭീകര ജീവിയാണ്, ആട് 2 എന്നിവക്ക് ശേഷം എത്തുന്ന ഈ മൂന്നാം ഭാഗം വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ആദ്യ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് പരിചിതരായ, അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങൾ മൂന്നാം ഭാഗത്തിലൂടെയും വെള്ളിത്തിരയിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. "ആട് 3 പാർട്ട് 1 ; വൺ ലാസ്റ്റ് റൈഡ്" എന്ന ടൈറ്റിൽ ടാഗ് ലൈനിലൂടെ ചിത്രത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തിന് ഇനി ഒരു പാർട്ട് കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്ന ഉറപ്പും അണിയറ പ്രവർത്തകർ പ്രേക്ഷകർക്ക് നൽകുന്നു.

അണിയറപ്രവർത്തകർ...

എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - വിനയ് ബാബു,  ഛായാഗ്രഹണം - അഖിൽ ജോർജ്ജ്,  മ്യൂസിക്, ഒറിജിനൽ തീം - ഷാൻ റഹ്മാൻ, പശ്‌ചാത്തല സംഗീതം, ന്യൂ തീം- ഡോൺ വിൻസെന്റ്,  എഡിറ്റർ - ലിജോ പോൾ,  ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ -ഗോപകുമാർ ജി കെ,  പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ- ഷിബു ജി സുശീലൻ,  പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ- അനീസ് നാടോടി,  മേക്കപ്പ്- റോണെക്സ് സേവ്യർ, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ- സ്റ്റെഫി സേവ്യർ,  ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടർ- വിഷ്ണു ഭരതൻ,  വിഎഫ്എക്സ് ഡയറക്ടർ - ജിഷ്ണു ആർ ദേവ്, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ-  കിഷൻ മോഹൻ (സപ്ത റെക്കോർഡ്‌സ്), വരികൾ- മനു മൻജിത്, ചീഫ് അസ്സോസിയേറ്റ് ഡിറക്ടർസ്: പ്രേംനാഥ്, റോബിൻ വര്ഗീസ്, ഡിഐ ഹ്യൂസ് & ടോൺസ് കളർ ഹബ് കളറിസ്റ്റ്- ഷൺമുഖപാണ്ഡ്യൻ എം, സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി - വിഷ്ണു എസ് രാജൻ,  ടൈറ്റിൽ ഡിസൈൻസ് - കോളിൻസ് ലിയോഫിൽ, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ- എയ്സ്തെറ്റിക് കുഞ്ഞമ്മ, പിആർഒ ആൻഡ് മാർക്കറ്റിങ്- വൈശാഖ് സി വടക്കേവീട്, ജിനു അനിൽകുമാർ.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

