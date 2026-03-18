  • Aadu 3: അറക്കൽ അബുവിനെ അവതരിപ്പിച്ച് പ്രോമോ സീൻ; "ആട് 3" പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്താൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം...

Aadu 3: അറക്കൽ അബുവിനെ അവതരിപ്പിച്ച് പ്രോമോ സീൻ; "ആട് 3" പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്താൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം...

സൈജു കുറുപ്പ് അവതരിപ്പിച്ച അറക്കൽ അബു എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ അവതരണമാണ് പ്രോമോ സീനിലുള്ളത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 18, 2026, 11:01 PM IST
  • ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് എപിക് ഫാൻ്റസി ചിത്രമായി എത്തുന്ന ആട് 3 വിജയ് ബാബുവിന്റെ ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൌസ്, ശ്രീ വേണു കുന്നപ്പിള്ളിയുടെ കാവ്യാ ഫിലിം കമ്പനി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്.
  • ജയസൂര്യ നായകനാകുന്ന സിനിമയുടെ അഡ്വാൻസ് ബുക്കിം​ഗിനും ​ഗംഭീര പ്രതികരണങ്ങളാണ് ലഭിച്ചത്.

Aadu 3: അറക്കൽ അബുവിനെ അവതരിപ്പിച്ച് പ്രോമോ സീൻ; "ആട് 3" പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്താൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം...

"ആട് 3 പാർട്ട് 1 ; വൺ ലാസ്റ്റ് റൈഡ്" എന്ന തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. നാളെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ്. ചിത്രത്തിലെ ആദ്യ പ്രോമോ സീൻ പുറത്ത്. മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസ് രചിച്ചു സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം നാളെ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. "ആട് 3 , സീൻ 1 , ഇന്നലെ സംഭവിച്ചത്" എന്ന ടൈറ്റിലോടെയാണ് ആദ്യ പ്രോമോ സീൻ പുറത്തിറക്കിയത്.

സൈജു കുറുപ്പിന്റെ, അറക്കൽ അബു എന്ന ജനപ്രിയ കഥാപാത്രത്തിന്റെ തകർപ്പൻ അവതരണമാണ് പ്രോമോ സീനിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അറക്കൽ അബുവും കൈപ്പുഴ കുഞ്ഞപ്പനും ഉൾപ്പെടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വമ്പൻ നൊസ്റ്റാൾജിയ സമ്മാനിക്കുന്ന ഏറെ രസകരമായ രംഗമാണ് സീനിലുള്ളത്. ആദ്യ ഭാഗങ്ങളെ പോലെ തന്നെ പ്രേക്ഷകർക്ക് പൊട്ടിച്ചിരിക്കാനുള്ള വക ഇതിലുമുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

 

ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് എപിക് ഫാൻ്റസി ചിത്രമായി എത്തുന്ന ആട് 3 വിജയ് ബാബുവിന്റെ ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൌസ്, ശ്രീ വേണു കുന്നപ്പിള്ളിയുടെ കാവ്യാ ഫിലിം കമ്പനി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. ജയസൂര്യ നായകനാകുന്ന സിനിമയുടെ അഡ്വാൻസ് ബുക്കിം​ഗിനും ​ഗംഭീര പ്രതികരണങ്ങളാണ് ലഭിച്ചത്. മലയാള സിനിമാ പ്രേമികൾ ഏറ്റവുമധികം കാത്തിരിക്കുന്ന ഫ്രാഞ്ചൈസ് ചിത്രമാണിത്.

അഡ്വാൻസ് ബുക്കിം​ഗിലും കുതിപ്പ്...

അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ്ങിൽ ബുക്ക് മൈ ഷോ ട്രെൻഡിങ്ങിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ചിത്രത്തിന് കേരളത്തിന് പുറത്തും മികച്ച അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗ് ആണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇതോടെ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വമ്പൻ ഓപ്പണിങ് ആയിരിക്കും ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുക എന്നും ഉറപ്പായിരിക്കുകയാണ്. ചിത്രത്തിന്റെ പ്രീസെയിൽസ് ഓരോ മണിക്കൂറിലും മികച്ച കുതിപ്പാണ് നടത്തുന്നത്. ജയസൂര്യയുടെ കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ബോക്സ് ഓഫീസ് ഓപ്പണിങ് ആണ് ഈ ചിത്രം സ്വന്തമാക്കുക എന്നും ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞു.

സെൻസറിങ് പൂർത്തിയാക്കി ക്ലീൻ "U" സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കിയ ചിത്രത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം 2 മണിക്കൂർ 47 മിനിറ്റ് ആണ്. പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിക്കുന്ന മുഹൂർത്തങ്ങൾക്കൊപ്പം ഫാന്റസി ഘടകങ്ങളും കോർത്തിണക്കിയാണ് ഇത്തവണ ചിത്രം പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിലെത്തുന്നത് എന്നതും പ്രേക്ഷകരുടെ ആവേശവും കൗതുകവും വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ കഥ പറയുന്നതെന്ന സൂചനയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയ്‌ലർ നൽകിയത്.

ആദ്യ ​ഗാനം...

കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രത്തിലെ ആദ്യ ഗാനവും സൂപ്പർ ഹിറ്റായി മാറിയിരുന്നു. പ്രശസ്ത തെന്നിന്ത്യൻ താരമായ വേദികയുടെ മനോഹരമായ നൃത്ത ചുവടുകളുമായി എത്തിയ "സുൽത്താൻ" എന്ന ഗാനം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമായിട്ടുണ്ട്. ജയസൂര്യ, വിനായകൻ, ഇന്ദ്രൻസ്, ധർമജൻ ബോൾഗാട്ടി, വിജയ് ബാബു, നോബി, നിർമ്മൽ പാലാഴി, സൈജു കുറുപ്പ്, ഹരികൃഷ്ണൻ, ഭഗത് മാനുവൽ, സണ്ണി വെയ്ൻ, സുധി കോപ്പ, ബിജു കുട്ടൻ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ആട് ഒരു ഭീകര ജീവിയാണ്, ആട് 2 എന്നിവക്ക് ശേഷം എത്തുന്ന ഈ മൂന്നാം ഭാഗം പ്രേക്ഷകർക്ക് നൽകുന്ന പ്രതീക്ഷകൾ വളരെ വലുതാണ്. ആദ്യ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് പരിചിതരായ, അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങൾ മൂന്നാം ഭാഗത്തിലൂടെ വെള്ളിത്തിരയിൽ എത്തുമ്പോഴുള്ള പ്രേക്ഷകരുടെ ആവേശമാണ് ചിത്രത്തിന് വമ്പൻ സ്വീകരണം ഉറപ്പാക്കുന്നത്.

"ആട് 3 പാർട്ട് 1 ; വൺ ലാസ്റ്റ് റൈഡ്" എന്ന ടൈറ്റിൽ ടാഗ് ലൈനിലൂടെ ചിത്രത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തിന് ഇനി ഒരു പാർട്ട് കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്ന ഉറപ്പും അണിയറ പ്രവർത്തകർ പ്രേക്ഷകർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായാണ് ആട് 3 പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിലെത്തുന്നത്.  

അണിയറ പ്രവർത്തകർ...

എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - വിനയ് ബാബു,  ഛായാഗ്രഹണം - അഖിൽ ജോർജ്ജ്,  മ്യൂസിക്, ഒറിജിനൽ തീം - ഷാൻ റഹ്മാൻ, പശ്‌ചാത്തല സംഗീതം, ന്യൂ തീം- ഡോൺ വിൻസെന്റ്,  എഡിറ്റർ - ലിജോ പോൾ,  ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ -ഗോപകുമാർ ജി കെ,  പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ- ഷിബു ജി സുശീലൻ,  പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ- അനീസ് നാടോടി,  മേക്കപ്പ്- റോണെക്സ് സേവ്യർ, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ- സ്റ്റെഫി സേവ്യർ,  ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടർ- വിഷ്ണു ഭരതൻ,  വിഎഫ്എക്സ് ഡയറക്ടർ - ജിഷ്ണു ആർ ദേവ്, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ-  കിഷൻ മോഹൻ (സപ്ത റെക്കോർഡ്‌സ്), വരികൾ- മനു മൻജിത്, ചീഫ് അസ്സോസിയേറ്റ് ഡിറക്ടർസ്: പ്രേംനാഥ്, റോബിൻ വര്ഗീസ്, ഡിഐ ഹ്യൂസ് & ടോൺസ് കളർ ഹബ് കളറിസ്റ്റ്- ഷൺമുഖപാണ്ഡ്യൻ എം, സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി - വിഷ്ണു എസ് രാജൻ,  ടൈറ്റിൽ ഡിസൈൻസ് - കോളിൻസ് ലിയോഫിൽ, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ- എയ്സ്തെറ്റിക് കുഞ്ഞമ്മ, പിആർഒ ആൻഡ് മാർക്കറ്റിങ്- വൈശാഖ് സി വടക്കേവീട്, ജിനു അനിൽകുമാർ.

