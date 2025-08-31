Aadu 3 Release Date: പ്രേക്ഷകർക്കായി വമ്പൻ അപ്ഡേറ്റ്; 'ആട് 3'യ്ക്കായി അൽപം കൂടി കാത്തിരിക്കാം, റിലീസ് തിയതി പുറത്തുവിട്ടു

ആട് 3ന് ആയുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് പ്രേക്ഷകർ. മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസ് ഒരുക്കുന്ന ചിത്രത്തിനായി വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് വലിയൊരു അപ്ഡേറ്റുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ടീം. ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് തിയതി ആണ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത വർഷമാണ് ചിത്രം റിലീസിനെത്തുന്നത്. 2026 മാർച്ച് 19ന് ആണ് ചിത്രം റിലീസിനെത്തുന്നത്. ആട് 3 - എഡി ഫ്യൂച്ചർ പ്രസന്റ് എന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പേര്.
ജയസൂര്യയും സംഘവും വീണ്ടും എത്തുമ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ വലിയ വിജയം നേടാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് അണിയറക്കാർക്കും. ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങിയതിന്റെ അപ്ഡേറ്റുകൾ നേരത്തെ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. സിനിമയുടെ ആദ്യ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ആണ് പങ്കുവെച്ചിരുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ സെറ്റ് വർക്കുകളും മറ്റും പൂർത്തിയാകുന്ന ഭാഗങ്ങളും വീഡിയോയിലുണ്ടായിരുന്നു.
Lokah Chapter 1: Chandra: ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ പുതിയ ചരിത്രം കുറിച്ച് "ലോക"; ധീരമായ കാൽ വെയ്പ്പുമായി ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെ വേഫെറർ ഫിലിംസ്
ആട് 3 ഒരു എപിക് ഫാന്റസി ചിത്രമായിരിക്കും എന്ന് സംവിധായകൻ നേരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ആട് 3 യുടെ തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നതും മിഥുൻ മാനുവൽ ആണ്. സൈജു കുറുപ്പ്, സണ്ണി വെയ്ൻ, വിനായകൻ, വിജയ് ബാബു തുടങ്ങിയവരാണ് സിനിമയിലെ മറ്റ് പ്രധാന താരങ്ങൾ. ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസിൻ്റെ ബാനറിൽ വിജയ് ബാബു ആണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്.
