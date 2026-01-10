പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റവുമധികം കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ആട് 3. ചിത്രത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം മുതൽ പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരിപ്പിലാണ്. ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ്. നിർമാതാവ് വിജയ് ബാബു ഇക്കാര്യം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ അറിയിച്ചു. ചിത്രം മാർച്ച് 19ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തും.
ജയസൂര്യയെ നായകനാക്കി മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസ് ഒരുക്കിയ ചിത്രമായിരുന്നു ആട്. തിയേറ്ററിൽ ഹിറ്റ് നേടാതെ പോയ ചിത്രം ഡിജിറ്റൽ റിലീസോടെ വൻ ഹിറ്റായി മാറുകയായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ആട് 2ഉം പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. അതും പ്രേക്ഷകർ ഇരുകയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു. ചിത്രത്തിലെ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളും പ്രേക്ഷകർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതും ഹിറ്റുമാണ്.
Also Read: Kalamkaval Ott Release: ഉറപ്പിച്ചു! 'കളങ്കാവൽ' ഒടിടിയിലേക്ക്; സ്ട്രീമിങ് ഈ ദിവസം മുതൽ...
ഷാജി പാപ്പനും പിള്ളേരും അധികം വൈകാതെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രശ്നവുമായി നമുക്ക് മുന്നിലേക്കെത്തും. ഒരു എപിക്-ഫാന്റസി ചിത്രമായിരിക്കും ആട് 3 എന്നാണ് സംവിധായകൻ നേരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. മിഥുൻ തന്നെയാണ് ആട് 3 യുടെ തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത്. സൈജു കുറുപ്പ്, സണ്ണി വെയ്ൻ, വിനായകൻ, വിജയ് ബാബു തുടങ്ങിയവരാണ് സിനിമയിലെ മറ്റ് പ്രധാന അഭിനേതാക്കൾ. ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസിൻ്റെ ബാനറിൽ വിജയ് ബാബു ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണം.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.