  • Aadu 3 Shooting: ഷാജി പാപ്പനും പിള്ളേരും എത്തുന്നു; 'ആട് 3' ഷൂട്ടിം​ഗ് പൂർത്തിയായി, റിലീസ് മാർച്ചിൽ

മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസ് ഒരുക്കിയ ആട് എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ മൂന്നാം ഭാ​ഗമാണിത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 10, 2026, 09:42 PM IST
  • ഷാജി പാപ്പനും പിള്ളേരും അധികം വൈകാതെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രശ്നവുമായി നമുക്ക് മുന്നിലേക്കെത്തും.
  • ഒരു എപിക്-ഫാന്റസി ചിത്രമായിരിക്കും ആട് 3 എന്നാണ് സംവിധായകൻ നേരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.

പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റവുമധികം കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ആട് 3. ചിത്രത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം മുതൽ പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരിപ്പിലാണ്. ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിം​ഗ് പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ്. നിർമാതാവ് വിജയ് ബാബു ഇക്കാര്യം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ അറിയിച്ചു. ചിത്രം മാർച്ച് 19ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തും. 

ജയസൂര്യയെ നായകനാക്കി മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസ് ഒരുക്കിയ ചിത്രമായിരുന്നു ആട്. തിയേറ്ററിൽ ഹിറ്റ് നേടാതെ പോയ ചിത്രം ഡിജിറ്റൽ റിലീസോടെ വൻ ഹിറ്റായി മാറുകയായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ആട് 2ഉം പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. അതും പ്രേക്ഷകർ ഇരുകയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു. ചിത്രത്തിലെ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളും പ്രേക്ഷകർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതും ഹിറ്റുമാണ്. 

 

Also Read: Kalamkaval Ott Release: ‌ഉറപ്പിച്ചു! 'കളങ്കാവൽ' ഒടിടിയിലേക്ക്; സ്ട്രീമിങ് ഈ ദിവസം മുതൽ...

ഷാജി പാപ്പനും പിള്ളേരും അധികം വൈകാതെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രശ്നവുമായി നമുക്ക് മുന്നിലേക്കെത്തും. ഒരു എപിക്-ഫാന്റസി ചിത്രമായിരിക്കും ആട് 3 എന്നാണ് സംവിധായകൻ നേരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. മിഥുൻ തന്നെയാണ് ആട് 3 യുടെ തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത്. സൈജു കുറുപ്പ്, സണ്ണി വെയ്ൻ, വിനായകൻ, വിജയ് ബാബു തുടങ്ങിയവരാണ് സിനിമയിലെ മറ്റ്‌ പ്രധാന അഭിനേതാക്കൾ. ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസിൻ്റെ ബാനറിൽ വിജയ് ബാബു ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണം. 

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Aadu 3 ReleaseAadu 3Actor Jayasuryaആട് 3ആട് 3 റിലീസ്

