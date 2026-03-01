English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Aadu 3 Trailer: ഇരട്ട ലുക്കിൽ താരങ്ങൾ, ഷാജി പാപ്പനും കൂട്ടരും ഒരൊന്നൊന്നര വരവിന് ഒരുങ്ങുന്നു; 'ആട് 3 ട്രെയിലർ', സംഭവം പൊളിക്കും..!

Aadu 3 Trailer: ഇരട്ട ലുക്കിൽ താരങ്ങൾ, ഷാജി പാപ്പനും കൂട്ടരും ഒരൊന്നൊന്നര വരവിന് ഒരുങ്ങുന്നു; 'ആട് 3 ട്രെയിലർ', സംഭവം പൊളിക്കും..!

ഷാജി പാപ്പൻ, ഡ്യൂഡ്, അറക്കൽ അബു, സാത്താൻ സേവ്യർ, സർബത് ഷമീർ തുടങ്ങി പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്കെത്തുകയാണ്....  

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 1, 2026, 01:01 PM IST
  • മാർച്ച് 19 ന് ഈദ് റിലീസ് ആയി ആ​ഗോളതലത്തിൽ ചിത്രം പ്രദർശനത്തിനെത്തും.
  • മലയാള സിനിമാ പ്രേമികൾ ഏറ്റവുമധികം കാത്തിരിക്കുന്ന ഫ്രാഞ്ചൈസ് ചിത്രമാണിത്.

ജയസൂര്യ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായി എത്തുന്ന ആട് 3 പാർട്ട് 1 ; വൺ ലാസ്റ്റ് റൈഡ് ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങി. മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസ് രചിച്ച് സംവിദാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണിത്. ബി​ഗ് ബജറ്റ് എപിക് ഫാന്റസി ചിത്രമാണിത്. വിജയ് ബാബുവിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൌസ്, ശ്രീ വേണു കുന്നപ്പിള്ളി നേതൃത്വം നൽകുന്ന കാവ്യാ ഫിലിം കമ്പനി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ഈ കോമഡി ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ രണ്ട് ഭാ​ഗങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റെടുത്തതോടെയാണ് മൂന്നാം ഭാ​ഗവുമായി അണിയറക്കാർ എത്തിയത്. 

മാർച്ച് 19 ന് ഈദ് റിലീസ് ആയി ആ​ഗോളതലത്തിൽ ചിത്രം പ്രദർശനത്തിനെത്തും. മലയാള സിനിമാ പ്രേമികൾ ഏറ്റവുമധികം കാത്തിരിക്കുന്ന ഫ്രാഞ്ചൈസ് ചിത്രമാണിത്. ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങിയതോടെ വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് ചിത്രം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി മുഹൂർത്തങ്ങൾക്കൊപ്പം ഫാന്റസി ഘടകങ്ങളും കോർത്തിണക്കിയാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിലേക്കെത്തുന്നത്. 

വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ കഥ പറയുന്നതെന്നും ട്രെയിലർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായാണ് ആട് 3 ഒരുങ്ങുന്നത്. ‌‌ആക്ഷൻ, കോമഡി, ഫാൻ്റസി എന്നിവ കൂടി കലർന്ന ചിത്രമാണിതെന്ന് വ്യക്താമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ട്രെയിലർ. 

Also Read: Santhosh Trophy First Look: വിപിൻ ദാസ് - പൃഥ്വിരാജ് കൂട്ടുകെട്ട് വീണ്ടും, ഒപ്പം 60 പുതുമുഖങ്ങളും; 'സന്തോഷ് ട്രോഫി' ഫസ്റ്റ് ലുക്ക്

ഷാജി പാപ്പൻ, ഡ്യൂഡ്, അറക്കൽ അബു, സാത്താൻ സേവ്യർ, സർബത് ഷമീർ, പി പി ശശി, ക്യാപ്റ്റൻ ക്‌ളീറ്റസ് എന്നിവർക്കൊപ്പം ലാറ കേറ്റ് എന്നൊരു പുതിയ കഥാപാത്രത്തെയും ഇത്തവണ ചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത ടൈം ലൈനുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഘടകങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ കടന്നു വരുന്നുണ്ടോ എന്ന ആകാംഷ സമ്മാനിക്കുന്ന ട്രെയ്‌ലർ, വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ കഥാപാത്രങ്ങൾ എങ്ങനെ എത്തുന്നു എന്ന ആവേശവും കൗതുകവും പ്രേക്ഷകർക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ട്. ജയസൂര്യ, വിനായകൻ, ഇന്ദ്രൻസ്, ധർമജൻ ബോൾഗാട്ടി, വിജയ് ബാബു, നോബി, നിർമ്മൽ പാലാഴി, സൈജു കുറുപ്പ്, ഹരികൃഷ്ണൻ, ഭഗത് മാനുവൽ, സണ്ണി വെയ്ൻ, സുധി കോപ്പ, ബിജു കുട്ടൻ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. 

"ആട് 3 പാർട്ട് 1 ; വൺ ലാസ്റ്റ് റൈഡ്" എന്ന ടൈറ്റിൽ ടാഗ് ലൈൻ, ചിത്രത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തിന് ഇനി ഒരു പാർട്ട് കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്ന സൂചനയും നൽകുന്നുണ്ട്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - വിനയ് ബാബു,  ഛായാഗ്രഹണം - അഖിൽ ജോർജ്ജ്,  മ്യൂസിക്, ഒറിജിനൽ തീം - ഷാൻ റഹ്മാൻ, പശ്‌ചാത്തല സംഗീതം, ന്യൂ തീം- ഡോൺ വിൻസെന്റ്,  എഡിറ്റർ - ലിജോ പോൾ,  ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ -ഗോപകുമാർ ജി കെ,  പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ- ഷിബു ജി സുശീലൻ,  പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ- അനീസ് നാടോടി,  മേക്കപ്പ്- റോണെക്സ് സേവ്യർ, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ- സ്റ്റെഫി സേവ്യർ,  ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടർ- വിഷ്ണു ഭരതൻ,  വിഎഫ്എക്സ് ഡയറക്ടർ - ജിഷ്ണു ആർ ദേവ്, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ-  കിഷൻ മോഹൻ (സപ്ത റെക്കോർഡ്‌സ്), വരികൾ- മനു മൻജിത്, ചീഫ് അസ്സോസിയേറ്റ് ഡിറക്ടർസ്: പ്രേംനാഥ്, റോബിൻ വര്ഗീസ്, ഡിഐ ഹ്യൂസ് & ടോൺസ് കളർ ഹബ് കളറിസ്റ്റ്- ഷൺമുഖപാണ്ഡ്യൻ എം, സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി - വിഷ്ണു എസ് രാജൻ,  ടൈറ്റിൽ ഡിസൈൻസ് - കോളിൻസ് ലിയോഫിൽ, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ- എയ്സ്തെറ്റിക് കുഞ്ഞമ്മ, പിആർഒ ആൻഡ് മാർക്കറ്റിങ്- വൈശാഖ് സി വടക്കേവീട്, ജിനു അനിൽകുമാർ.

