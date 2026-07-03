/Aamir Khan Gauri Spratt Wedding: ആമിർ ഖാൻ-ഗൗരി സ്പ്രാറ്റ് വിവാഹം ജൂലൈ 5 ന്; സ്വകാര്യ ചടങ്ങിൽ മക്കളും പങ്കെടുക്കും

ബോളിവുഡ് താരം ആമിർ ഖാനും ഗൗരി സ്പ്രാറ്റും വിവാഹിതരാകുന്നു. ജൂലൈ 5ന് ആമിറിന്റെ ബാന്ദ്രയിലെ വീട്ടിൽവെച്ചാകും വിവാഹം നടക്കുക. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 'പ്രീതം ആന്റ് പെഡ്രോ' സീരിസിന്റെ പ്രദർശന വേളയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയാണ് ആമിർ വിവാഹ വാർത്ത പങ്കുവെച്ചത്. എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹം മുൻപോട്ടുള്ള തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകണമെന്ന് ആമിർ ഖാൻ പറഞ്ഞു.
വിവാഹത്തിൽ രണ്ട് പേരുടെയും വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും മാത്രമാകും പങ്കെടുക്കുക. 150 ഓളം പേർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ചടങ്ങിൽ ആമിറിന്റെയും ഗൗരിയുടെയും മുൻ വിവാഹത്തിലെ 4 മക്കളും പങ്കെടുക്കും. രണ്ട് വർഷത്തിലേറയായി ഗൗരിയുമായി ആമിർ പ്രണയത്തിലാണ്. തന്റെ അറുപതാം പിറന്നാൾ ദിവസമാണ് ആമിർ ഗൗരിയെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയത്.
ആരാണീ ഗൗരി സ്പ്രാറ്റ്?
ആമിർ ഖാൻ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ഗൗരി സ്പ്രാറ്റ് ബെംഗളൂരു സ്വദേശിനിയാണ്. ബെംഗളൂരുവിലെ ഒരു സലൂൺ ഉടമയായ റീത്ത സ്പ്രാറ്റിന്റെ മകളാണ് ഗൗരി. ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ പ്രൊഫൈൽ പ്രകാരം ഗൗരി ലണ്ടനിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ആർട്സിൽ നിന്ന് എഫ്ഡിഎ സ്റ്റൈലിംഗ് & ഫോട്ടോഗ്രാഫി കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കി നിലവിൽ മുംബൈയിൽ ബിബ്ലന്റ് സലൂൺ നടത്തുകയാണ് ഗൗരി. 7 വയസുള്ള ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്.
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16 വർഷത്തെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന് ശേഷം 2002 ലാണ് ആമിർ ഖാൻ തന്റെ ബാല്യകാല സുഹൃത്തായ റീന ദത്തയുമായി വിവാഹമോചനത്തിലെത്തിയത്. ദമ്പതികൾക്ക് ഒരു മകനും മകളുമുണ്ട്. തുടർന്ന് 2005 ലാണ് ആമിർ സംവിധായക കിരൺ റാവുവിനെ വിവാഹം കഴിച്ചത്. 2021 ൽ വിവാഹമോചിതരായി. ഇവർക്ക് ഒരു മകനുണ്ട്.
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