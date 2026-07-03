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Aamir Khan Gauri Spratt Wedding: ആമിർ ഖാൻ-ഗൗരി സ്പ്രാറ്റ് വിവാഹം ജൂലൈ 5 ന്; സ്വകാര്യ ചടങ്ങിൽ മക്കളും പങ്കെടുക്കും

Aamir Khan Gauri Spratt Wedding Updates: ആമിർ ഖാൻ രണ്ട് വർഷത്തിലേറെയായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. ജൂലൈ 5 ന് ആമിറിന്റെ ബാന്ദ്രയിലെ വീട്ടിൽവെച്ച് മുംബൈയിലെ വ്യവസായി ഗൗരി സ്പ്രാറ്റിനെ വിവാഹം കഴിക്കും.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 03, 2026, 07:17 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 07:17 PM IST
Aamir Khan Gauri Spratt Wedding: ആമിർ ഖാൻ-ഗൗരി സ്പ്രാറ്റ് വിവാഹം ജൂലൈ 5 ന്; സ്വകാര്യ ചടങ്ങിൽ മക്കളും പങ്കെടുക്കും
Image Credit: zee newsSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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