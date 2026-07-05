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Aamir Khan-Gauri Spratt Wedding: 25 വർഷത്തെ സൗഹൃദം, 2 വർഷത്തെ പ്രണയം, ഒടുവിൽ കല്യാണം; നടൻ അമീർ ഖാനും ഗൗരി സ്പ്രാറ്റും വിവാഹിതരായി

Actor Aamir Khan-Gauri Spratt Wedding: നീണ്ട 25 വർഷത്തെ സൌഹൃദമാണ് ഇപ്പോൾ വിവാഹത്തിലെത്തി നിൽക്കുന്നത്. രണ്ട് വർഷത്തോളമായി ഇരുവരും പ്രണയത്തിലായിരുന്നു.

Written ByKarthika V
Published: Jul 05, 2026, 02:30 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 04:09 PM IST
Aamir Khan-Gauri Spratt Wedding: 25 വർഷത്തെ സൗഹൃദം, 2 വർഷത്തെ പ്രണയം, ഒടുവിൽ കല്യാണം; നടൻ അമീർ ഖാനും ഗൗരി സ്പ്രാറ്റും വിവാഹിതരായി
Image Credit: Aamir Khan | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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