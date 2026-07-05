/Aamir Khan-Gauri Spratt Wedding: 25 വർഷത്തെ സൗഹൃദം, 2 വർഷത്തെ പ്രണയം, ഒടുവിൽ കല്യാണം; നടൻ അമീർ ഖാനും ഗൗരി സ്പ്രാറ്റും വിവാഹിതരായി

നടൻ അമീർ ഖാനും ഗൗരി സ്പ്രാറ്റും വിവാഹിതരായി. ഞായറാഴ്ച മുംബൈയിലെ ഇവരുടെ വസതിയിൽ വെച്ച് നടന്ന ലളിതമായ ചടങ്ങിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളും പങ്കെടുത്തു.
രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രണയത്തിനും 25 വർഷത്തെ സൗഹൃദത്തിനും ഒടുവിലാണ് ഇരുവരും ഔദ്യോഗികമായി വിവാഹിതരായത്. അമീർ ഖാന്റെ ബാന്ദ്രയിലെ വസതിയിൽ വച്ച് വളരെ ലളിതമായാണ് വിവാഹ ചടങ്ങുകൾ നടന്നത്. ചടങ്ങിൽ അമീറിന്റെ മൂന്ന് മക്കളും ഗൗരിയുടെ മകനും പങ്കെടുത്തു. കുടുംബാംഗങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളും ഉൾപ്പെടെ നൂറ്റിഅമ്പതോളം അതിഥികളാണ് ചടങ്ങിന് സാക്ഷികളായി.
ഫാഷന്, ബ്യൂട്ടി, വെല്നെസ് മേഖലകളില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ബെംഗളൂരു സ്വദേശിനിയായ ഗൗരി. ആമിര് ഖാന്റെ മൂന്നാമത്തെ വിവാഹമാണിത്. ബാല്യകാല സുഹൃത്ത് റീന ദത്ത, സംവിധായിക കിരണ് റാവു എന്നുവരുമായുള്ള വിവാഹബന്ധം നേരത്തെ വേര്പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. തന്റെ സ്വകാര്യ ജീവിതം എപ്പോഴും മാധ്യമങ്ങളില് നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ ആമിർ ഖാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വളരെ രഹസ്യമായും ലളിതമായുമാണ് ചടങ്ങുകള് നടത്തിയത്.
കഴിഞ്ഞ വര്ഷം മുംബൈയില് വച്ച് നടന്ന പിറന്നാള് ആഘോഷത്തിലാണ് ആമിര് ഗൗരിയുമായുള്ള ബന്ധം പരസ്യപ്പെടുത്തിയത്. 25 വര്ഷമായി ഗൗരിയെ അറിയാമെന്നും ഒന്നരവര്ഷമായി പ്രണയത്തിലാണെന്നും താരം ആരാധകരെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
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