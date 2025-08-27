English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Actor Anchor Rajesh Kesav Health: പരിപാടിക്കിടെ തളർന്നുവീണു; നടനും അവതാരകനുമായ രാജേഷ് കേശവ് ​ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ

ക്രൗൺ പ്ലാസയിൽ പരിപാടിക്കിടെയാണ് തളർന്നുവീണതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 27, 2025, 11:24 AM IST
  • . ഞായറാഴ്ച രാത്രി ക്രൗൺ പ്ലാസ ഹോട്ടലിൽ നടന്ന പരിപാടിക്കിടെയാണ് രാജേഷ് കുഴഞ്ഞ് വീണത്.
  • ഉടൻ തന്നെ കൊച്ചി ലേക്ഷോർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

Read Also

  1. Actress Lakshmi Menon Case: കൊച്ചിയിൽ ഐടി ജീവനക്കാരനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസ്; നടി ലക്ഷ്മി മേനോൻ ഒളിവിൽ

Trending Photos

Today&#039;s Horoscope 27 August 2025: ഇന്ന് ​ഗണേശ ചതുർത്ഥി, ഭാ​ഗ്യം തെളിയും രാശികളാണിവർ; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
Malayalam Horoscope
Today's Horoscope 27 August 2025: ഇന്ന് ​ഗണേശ ചതുർത്ഥി, ഭാ​ഗ്യം തെളിയും രാശികളാണിവർ; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Todays Horoscope: തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അനുകൂല ദിനം, മകരം രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അനുകൂല ദിനം, മകരം രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Triple Rajayoga: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം 3 രാജയോഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ച്; ദീപാവലിക്ക് ശേഷം ഈ രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ ജോലിയും സാമ്പത്തിക നേട്ടവും
9
Triple Rajayoga
Triple Rajayoga: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം 3 രാജയോഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ച്; ദീപാവലിക്ക് ശേഷം ഈ രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ ജോലിയും സാമ്പത്തിക നേട്ടവും
Bhagyathara Lottery Result Today 25 August 2025: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? ഭാ​ഗ്യതാര ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Bhagyathara Lottery Result Today 25 August 2025: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? ഭാ​ഗ്യതാര ലോട്ടറി ഫലം
Actor Anchor Rajesh Kesav Health: പരിപാടിക്കിടെ തളർന്നുവീണു; നടനും അവതാരകനുമായ രാജേഷ് കേശവ് ​ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ

നടനും അവതാരകനുമായ രാജേഷ് കേശവ് ​ഗുരുതരാവസ്ഥയിലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഒരു പരിപാടിക്കിടെ രാജേഷ് തളർന്ന് വീഴുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഞായറാഴ്ച രാത്രി ക്രൗൺ പ്ലാസ ഹോട്ടലിൽ നടന്ന പരിപാടിക്കിടെയാണ് രാജേഷ് കുഴഞ്ഞ് വീണത്. ഉടൻ തന്നെ കൊച്ചി ലേക്ഷോർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായെന്നും ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്തുവെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ട്. നിലവിൽ രാജേഷ് വെന്റിലേറ്ററിലാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 

Add Zee News as a Preferred Source

ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകനായ പ്രതാപ് രാജലക്ഷ്മി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പ്

നമ്മുടെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരൻ രാജേഷ് കേശവിന് ഇപ്പോൾ വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഞായറാഴ്ച്ച രാത്രി ക്രൗൺ പ്ലാസ ഹോട്ടലിൽ നടന്ന പരിപാടിയുടെ അവസാനമാണ് അവൻ തളർന്നു വീണത്. ഏകദേശം 15-20 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ രാജേഷിനെ കൊച്ചി ലേക് ഷോർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് വന്നു. പക്ഷെ വീണപ്പോൾ തന്നെ Cardiac arrest ഉണ്ടായതായി ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു. തുടർന്ന് Angioplastyl ചെയ്തു. അപ്പോൾ മുതൽ വെന്റിലേറ്റർ സഹായത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന അവൻ ഇത് വരെയും പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല (ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ അനക്കങ്ങൾ കണ്ടതൊഴിച്ചാൽ). തലച്ചോറിനെയും ചെറിയ രീതിയിൽ ഈ അവസ്ഥ ബാധിച്ചതായി ഡോക്ടമാർ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ജീവിതത്തിലേക്ക് അവനു തിരിച്ചു വരാൻ ഇനി വേണ്ടത് സ്നേഹമുള്ളവരുടെ പ്രാർത്ഥന കൂടി ആണെന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. സ്റ്റേജിൽ തകർത്തു പെർഫോമൻസ് ചെയ്യുന്ന അവന് ഇങ്ങിനെ വെന്റിലേറ്റർ ബലത്തിൽ കിടക്കാൻ കഴിയില്ല.. നമ്മളൊക്കെ ഒത്തു പിടിച്ചാൽ അവൻ എണീറ്റു വരും.. പഴയ പോലെ സ്റ്റേജിൽ നിറഞ്ഞാടുന്ന… നമ്മുടെ സുഹൃത്തിനു വേണ്ടി ശക്തമായ പ്രാർത്ഥനയും സ്നേഹവും ഉണ്ടാവണം.. കൂടുതലൊന്നും പറയാൻ ഇപ്പോൾ പറ്റുന്നില്ല… അവൻ തിരിച്ചു വരും.. വന്നേ പറ്റൂ….

Pls come back my dear most Buddy

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Actor Rajesh KesavAnchor Rajesh KesavRajesh Kesav Health Conditionരാജേഷ് കേശവ്രാജേഷ് കേശവ് ​ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ

Trending News