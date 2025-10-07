Actor Baiju Santhosh: അടൂർ ​ഗോപാലകൃഷ്ണനെതിരെ ബൈജു സന്തോഷ്; അടൂരിന് ഈ മറുപടി തന്നെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ

സംവിധായകൻ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനെതിരെ നടൻ ബൈജു സന്തോഷ്. ദാദാസാഹേബ് പുരസ്കാരം നേടിയ മോഹൻലാലിനെ ആദരിക്കാൻ സർക്കാർ സംഘടിപ്പിച്ച ലാൽസലാം എന്ന പരിപാടിയിൽ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതിനെതിരെയാണ് ബൈജു രംഗത്തെത്തിയത്. അടൂരിന്റെ പ്രസംഗവും അതിന് മോഹൻലാലിന്റെ മറുപടി പ്രസംഗവും നേരത്തെ തന്നെ ചർച്ചയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ഈ പ്രസംഗങ്ങളും മുൻപ് അടൂർ മോഹൻലാലിനെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ ഒരു പരാമർശവും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വീഡിയോ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെയാണ് ബൈജു സന്തോഷ് കമന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
'ഇങ്ങേരുടെ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കാത്തതുകൊണ്ട് മോഹൻലാൽ സൂപ്പർസ്റ്റാർ ആയി' എന്നായിരുന്നു ബൈജു സന്തോഷിന്റെ കമന്റ്. 'ബൈജു അണ്ണൻ കൊല മാസ്സ്', 'അടൂരിന് ഈ മറുപടി തന്നെയാണ് വേണ്ടത്' തുടങ്ങി നിരവധി കമന്റുകൾ ബൈജുവിന്റെ കമന്റിന് പിന്നാലെയായി വരുന്നുണ്ട്.
'രണ്ട് ദശാബ്ദം മുൻപ് ഈ അവാർഡ് എനിക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ സർക്കാരും മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രത്യേകം താത്പര്യമെടുത്താണ് മോഹൻലാലിനെ ആദരിക്കുന്നത്. അതിന് നിങ്ങളോടൊപ്പം എനിക്കും സന്തോഷവും അഭിമാനവും ഉണ്ട്', എന്നാണ് ചടങ്ങിൽ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത്.
അടൂരിന്റെ പ്രസംഗത്തിന് മോഹൻലാൽ നൽകിയ മറുപടി സോഷ്യൽ മീഡിയ വൈറലായിരുന്നു. 'എന്നെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി അല്ല..എന്നെപ്പറ്റി സംസാരിച്ച അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാറിനോടും മറ്റെല്ലാവരോടും ഉള്ള നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു', എന്നായിരുന്നു മോഹൻലാലിന്റെ മറുപടി.
