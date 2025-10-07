English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Actor Baiju Santhosh: അടൂർ ​ഗോപാലകൃഷ്ണനെതിരെ ബൈജു സന്തോഷ്; അടൂരിന് ഈ മറുപടി തന്നെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ

മോഹൻലാലിനെതിരെ അടൂർ ​ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾക്കെതിരെയാണ് ബൈജു രം​ഗത്തെത്തിയിട്ടുള്ളത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 7, 2025, 04:59 PM IST
  • 'ഇങ്ങേരുടെ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കാത്തതുകൊണ്ട് മോഹൻലാൽ സൂപ്പർസ്റ്റാർ ആയി' എന്നായിരുന്നു ബൈജു സന്തോഷിന്റെ കമന്റ്.
  • 'ബൈജു അണ്ണൻ കൊല മാസ്സ്', 'അടൂരിന് ഈ മറുപടി തന്നെയാണ് വേണ്ടത്' തുടങ്ങി നിരവധി കമന്റുകൾ ബൈജുവിന്റെ കമന്റിന് പിന്നാലെയായി വരുന്നുണ്ട്.

  1. Avihitham Movie: ആദ്യ ​ഗാനവുമായി 'അവിഹിതം' ടീം; ‘അയ്യയ്യേ നിർമ്മലേ.. ​ഗാനം ശ്രദ്ധ നേടുന്നു

സംവിധായകൻ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനെതിരെ നടൻ ബൈജു സന്തോഷ്. ദാദാസാഹേബ് പുരസ്കാരം നേടിയ മോഹൻലാലിനെ ആദരിക്കാൻ സർക്കാർ സംഘടിപ്പിച്ച ലാൽസലാം എന്ന പരിപാടിയിൽ അടൂർ ​ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതിനെതിരെയാണ് ബൈജു രം​ഗത്തെത്തിയത്. അടൂരിന്റെ പ്രസം​ഗവും അതിന് മോഹൻലാലിന്റെ മറുപടി പ്രസം​ഗവും നേരത്തെ തന്നെ ചർച്ചയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ഈ പ്രസം​ഗങ്ങളും മുൻപ് അടൂർ മോഹൻലാലിനെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ ഒരു പരാമർശവും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വീഡിയോ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെയാണ് ബൈജു സന്തോഷ് കമന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

'ഇങ്ങേരുടെ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കാത്തതുകൊണ്ട് മോഹൻലാൽ സൂപ്പർസ്റ്റാർ ആയി' എന്നായിരുന്നു ബൈജു സന്തോഷിന്റെ കമന്റ്. 'ബൈജു അണ്ണൻ കൊല മാസ്സ്', 'അടൂരിന് ഈ മറുപടി തന്നെയാണ് വേണ്ടത്' തുടങ്ങി നിരവധി കമന്റുകൾ ബൈജുവിന്റെ കമന്റിന് പിന്നാലെയായി വരുന്നുണ്ട്. 

'രണ്ട് ദശാബ്ദം മുൻപ് ഈ അവാർഡ് എനിക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ സർക്കാരും മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രത്യേകം താത്പര്യമെടുത്താണ് മോഹൻലാലിനെ ആദരിക്കുന്നത്. അതിന് നിങ്ങളോടൊപ്പം എനിക്കും സന്തോഷവും അഭിമാനവും ഉണ്ട്', എന്നാണ് ചടങ്ങിൽ അടൂർ ​ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത്. 

അടൂരിന്റെ പ്രസംഗത്തിന് മോഹൻലാൽ നൽകിയ മറുപടി സോഷ്യൽ മീഡിയ വൈറലായിരുന്നു. 'എന്നെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി അല്ല..എന്നെപ്പറ്റി സംസാരിച്ച അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാറിനോടും മറ്റെല്ലാവരോടും ഉള്ള നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു', എന്നായിരുന്നു മോഹൻലാലിന്റെ മറുപടി. 

