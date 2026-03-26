EA Rajendran Passes Away: നടനും സംവിധായകനുമായ ഇ എ രാജേന്ദ്രൻ അന്തരിച്ചു; സംസ്കാരം നാളെ തൃശൂരിൽ

ഇ.എ രാജേന്ദ്രന്റെ സംസ്കാരം നാളെ തൃശൂരിൽ നടക്കും.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 26, 2026, 07:19 AM IST
കൊല്ലം: നടനും സംവിധായകനുമായ ഇ എ രാജേന്ദ്രൻ അന്തരിച്ചു. 71 വയസായിരുന്നു. പുലര്‍ച്ചെ കൊല്ലം പട്ടത്താനത്തെ വീട്ടിൽ വെച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം. ഏറെക്കാലമായി അസുഖ ബാധിതനായി ചിത്സയിലായിരുന്നു. സംസ്കാരം നാളെ ജന്മനാടായ തൃശൂർ തൃത്തല്ലൂരിൽ നടക്കും. നടനും എംഎൽഎയുമായ എം മുകേഷിൻ്റെ സഹോദരി സന്ധ്യയുടെ ഭർത്താവാണ് രാജേന്ദ്രൻ.

കളിയാട്ടം, പട്ടാഭിഷേകം, തച്ചിലേടത്ത് ചുണ്ടൻ, നരസിംഹം, മീശമാധവന്‍ തുടങ്ങി നിരവധി സിനിമകളിൽ രാജേന്ദ്രൻ വേഷമിട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരക്ടർ റോളുകളിലും, വില്ലൻ റോളുകളിലും താരം അഭിനയിച്ചു. സിനിമ കൂടാതെ നാടകം, ടിവി സീരിയലുകൾ എന്നിവയിലും രാജേന്ദ്രൻ സജീവമായിരുന്നു.  മകൻ ദിവ്യദർശൻ.

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

