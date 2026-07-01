/Dulquer Salmaan: ഓപ്പറേഷൻ നുംഖോർ; ദുൽഖർ സൽമാനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് കസ്റ്റംസ്, കള്ളക്കടത്തിലൂടെയാണ് കാർ എത്തിച്ചതെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്ന് മൊഴി

കൊച്ചി: ഭൂട്ടാൻ കാർ കടത്തൽ കേസിൽ നടൻ ദുൽഖർ സൽമാനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് കസ്റ്റംസ്. കൊച്ചി കസ്റ്റംസ് പ്രിവന്റിവ് ഓഫീസിൽ വച്ചായിരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യൽ. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദുൽഖർ സൽമാന്റെ നാല് കാറുകൾ കസ്റ്റംസ് നേരത്തെ പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. കള്ളക്കടത്തിലൂടെയാണ് കാർ എത്തിച്ചതെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്ന് ദുൽഖർ മൊഴി നൽകി.
‘ഓപ്പറേഷൻ നുംഖോറി’ന്റെ ഭാഗമായാണ് ദുൽഖറിൽ നിന്നും കാറുകൾ പിടിച്ചെടുത്തത്. ഭൂട്ടാനിൽനിന്ന് നിയമവിരുദ്ധമായാണ് ഈ ആഡംബര കാറുകൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടത്തിയത്. ദുൽഖർ നായകനായ തെലുങ്ക് ചിത്രം ‘ലക്കി ഭാസ്കർ’ എന്ന സിനിമയിൽ ഉപയോഗിച്ച നിസാൻ പട്രോൾ കാറും അടുത്തിടെ കസ്റ്റംസ് പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. നേരത്തെ ലാൻഡ് റോവർ ഡിഫൻഡർ, ടൊയോട്ട ലാൻഡ് ക്രൂസർ എന്നീ കാറുകളും ദുൽഖറിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു.
ഭൂട്ടാനിൽനിന്ന് നിയമവിരുദ്ധമായി നികുതിയടയ്ക്കാതെ വാഹനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടത്തുന്നു. പിന്നീട് ഉത്തരേന്ത്യയിൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ശേഷം കേരളത്തിലേക്ക് കടത്തി കൂടിയ വിലക്ക് വിൽക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു ആരോപണം. അതേസമയം നിയമപരമായാണ് താൻ കാറുകൾ വാങ്ങിയെതെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ദുൽഖർ കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് ബാങ്ക് ഗാരണ്ടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിടിച്ചെടുത്ത കാറുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അനുമതിയില്ലാതെ കാറുകൾ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകരുതെന്നും അന്വേഷണ സംഘം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഇവ ഹാജരാക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നു.
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