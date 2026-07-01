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Dulquer Salmaan: ഓപ്പറേഷൻ നുംഖോർ; ദുൽഖർ സൽമാനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് കസ്റ്റംസ്, കള്ളക്കടത്തിലൂടെയാണ് കാർ എത്തിച്ചതെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്ന് മൊഴി

ഭാട്ടാൻ കാർ കടത്തൽ കേസിൽ ദുൽഖർ സൽമാന്റെ നാല് കാറുകൾ കസ്റ്റംസ് നേരത്തെ പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു.

Written ByKarthika V
Published: Jul 01, 2026, 10:04 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 10:39 PM IST
Dulquer Salmaan: ഓപ്പറേഷൻ നുംഖോർ; ദുൽഖർ സൽമാനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് കസ്റ്റംസ്, കള്ളക്കടത്തിലൂടെയാണ് കാർ എത്തിച്ചതെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്ന് മൊഴി
Image Credit: Dulquer | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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Dulquer Salmaan: ഓപ്പറേഷൻ നുംഖോർ; ദുൽഖർ സൽമാനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് കസ്റ്റംസ്, കള്ളക്കടത്തിലൂടെയാണ് കാർ എത്തിച്ചതെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്ന് മൊഴി
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VD Satheesan12:57 PM IST