കൊച്ചി: നടൻ സലിം കുമാറിന്റെ വിയോഗത്തിൽ വൈകാരിക കുറിപ്പുമായി മമ്മൂട്ടി. തീരാത്ത സങ്കടമായി നിന്റെ വിയോഗം എന്നായിരുന്നു മമ്മൂട്ടിയുടെ കുറിപ്പിലെ അവസാന വരി. സലിം കുമാറിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം എത്രത്തോളം മലയാള സിനിമയെ ദുഖത്തിലാഴ്ത്തിയെന്നത് വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു മമ്മൂട്ടിയുടെ കുറിപ്പ്.
ചിരിക്കുകയും ചിരിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും
ഇടയ്ക്ക് കരയുകയും കരയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത സലീം
നി ഇപ്പോൾ കരയിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ്...........
തീരാത്ത സങ്കടം ആയി സഹോദരാ നിന്റെ വിയോഗം...
നിരവധി സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളിൽ മമ്മൂട്ടിയും സലിം കുമാറും ഒന്നിച്ച് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും രസമുള്ള കോമ്പോ മായാവി എന്ന സിനിമയിലേതാണ്. കണ്ണൻ സ്രാങ്ക് എന്ന ആശാനും മായാവിയും തമ്മിലുള്ള സീനുകളൊക്കെ തന്നെയും പ്രേക്ഷകർ എന്നും ഓർത്ത് ചിരിക്കുന്നവയാണ്. തുറുപ്പുഗുലാൻ, അണ്ണൻ തമ്പി, പോക്കിരിരാജ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങളിൽ ഈ കോമ്പോ മലയാളിയെ ചിരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ശനിയാഴ്ച രാത്രിയോടെയായിരുന്നു സലിം കുമാറിന്റെ അന്ത്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ തുടർന്ന് കൊച്ചി അമൃത ആശുപത്രിയിൽ ഇന്നലെ രാവിലെ അദ്ദേഹത്തെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഹൃദയാഘത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു അന്ത്യം. സംസ്കാരം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വീട്ടുവളപ്പിൽ നടക്കും. രാവിലെ മുതൽ പറവൂർ ടൌൺഹാളിൽ പൊതുദർശനമുണ്ടാകും.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.