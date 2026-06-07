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Mammootty: നി ഇപ്പോൾ കരയിപ്പിക്കുകയാണ്..! സലിം കുമാറിന്റെ വിയോ​ഗം തീരാത്ത സങ്കടമായി, വൈകാരിക കുറിപ്പുമായി മമ്മൂട്ടി

Mammootty on Salim Kumar: സലിം കുമാറിൻറെ വിയോഗത്തിൽ ഏറെ വൈകാരികമായ കുറിപ്പാണ് മമ്മൂട്ടി പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

Written ByKarthika V
Published: Jun 07, 2026, 06:10 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 06:10 AM IST
Mammootty: നി ഇപ്പോൾ കരയിപ്പിക്കുകയാണ്..! സലിം കുമാറിന്റെ വിയോ​ഗം തീരാത്ത സങ്കടമായി, വൈകാരിക കുറിപ്പുമായി മമ്മൂട്ടി
Image Credit: Mammootty | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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