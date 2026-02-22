Actor Mammootty: ‌ഉറപ്പ് പാലിച്ച് മമ്മൂട്ടി; കൃത്രിമക്കാലിൽ നടന്ന് സന്ധ്യ

കൊച്ചി: അടിമാലി കൂമ്പൻപാറയിലുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ ജീവിതം തകർന്നുപോയ സന്ധ്യയ്ക്ക് താങ്ങായി നടൻ മമ്മൂട്ടിയെത്തി. ചികിത്സാച്ചെലവും കൃത്രിമക്കാലുമടക്കം ഏകദേശം 20 ലക്ഷം രൂപയുടെ സഹായമാണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കെയർ ആൻഡ് ഷെയർ ഫൗണ്ടേഷനും ആലുവ രാജഗിരി ആശുപത്രിയും ചേർന്ന് സന്ധ്യയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയത്.
കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ നടന്ന അപകടത്തിൽ ഭർത്താവിനെയും വീടിനെയും നഷ്ടപ്പെട്ട സന്ധ്യയുടെ ഇടതുകാൽ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരുന്നു. സന്ധ്യയുടെ അവസ്ഥ നേരിട്ടറിഞ്ഞ മമ്മൂട്ടി, ഏറ്റവും ആധുനികമായ കൃത്രിമക്കാൽ നൽകാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു. കൃത്രിമക്കാൽ ഘടിപ്പിച്ച ശേഷം ആദ്യമായി ഡോക്ടറെ കാണാനെത്തിയ സന്ധ്യയെ കാണാൻ മമ്മൂട്ടി നേരിട്ടെത്തി.
"ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട്?" എന്ന സ്നേഹാന്വേഷണത്തിന് "നടന്നു തുടങ്ങി" എന്ന ആശ്വാസവാക്കുകളോടെയാണ് സന്ധ്യ മറുപടി നൽകിയത്. പരിക്കേറ്റ കാലിലെ നീറ്റലുകൾക്കിടയിലും മമ്മൂട്ടിയുടെ സാന്നിധ്യം സന്ധ്യയ്ക്ക് വലിയ ആശ്വാസമായി.
ദുരന്തത്തിൽ വീടും സ്ഥലവും നഷ്ടപ്പെട്ട സന്ധ്യയ്ക്ക് താമസിക്കാൻ സുരക്ഷിതമായ ഒരിടം ഒരുക്കുമെന്ന ഉറപ്പും താരം അവിടെ വെച്ച് നൽകി. സാരിയും ചെടിയും സമ്മാനിച്ചാണ് മമ്മൂട്ടി സന്ധ്യയെ യാത്രയാക്കിയത്. ഏഴര ലക്ഷത്തോളം രൂപ വിലവരുന്ന അത്യാധുനിക ഹൈഡ്രോളിക് ആംഗിൾ ഫൂട്ടാണ് സന്ധ്യയുടെ അതിജീവനത്തിനായി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
നിരപ്പല്ലാത്ത ഇടങ്ങളിൽപ്പോലും ബാലൻസ് നിലനിർത്താനും സ്വാഭാവികമായി നടക്കാനും സഹായിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയാണിതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപകടസമയത്ത് സന്ധ്യയുടെ കാലിലെ രക്തയോട്ടം നിലയ്ക്കുകയും പേശികൾക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ആന്തരികാവയവങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്ന അവസ്ഥയിലാണ് കാൽ മുറിച്ചുമാറ്റേണ്ടി വന്നത്. മകനെ കാൻസർ ബാധിച്ച് നേരത്തെ നഷ്ടമായ സന്ധ്യയ്ക്ക് ഇനി നഴ്സിങ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ മകൾ മാത്രമാണ് കൂട്ട്. രാജഗിരി ആശുപത്രിയിലെ വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ പരിചരണത്തിലൂടെയും മമ്മൂട്ടിയുടെ കരുതലിന്റെയും കരുത്തിൽ സന്ധ്യ ഇപ്പോൾ പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് ചുവടുവെക്കുകയാണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.