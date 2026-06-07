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Mohanlal: 'സിനിമയ്ക്ക് അകത്തും പുറത്തും എന്റെ നല്ല സുഹൃത്ത്'; സലിം കുമാറിന്റെ വിയോഗത്തിൽ മോഹൻലാൽ

Mohanlal on Salim Kumar: ''തുറന്നുപറയുന്ന പൗരബോധവും നിഷ്കളങ്കമായ സ്നേഹവും'', സലിം കുമാറിന്റെ വിയോഗത്തിൽ മോഹൻലാലിന്റെ വാക്കുകൾ...

Written ByKarthika V
Published: Jun 07, 2026, 09:18 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 09:18 AM IST
Mohanlal: 'സിനിമയ്ക്ക് അകത്തും പുറത്തും എന്റെ നല്ല സുഹൃത്ത്'; സലിം കുമാറിന്റെ വിയോഗത്തിൽ മോഹൻലാൽ
Image Credit: Mohanlal | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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