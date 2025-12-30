English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Movies
  • Actor Mohanlal Mother Passes Away: നടൻ മോഹൻലാലിന്റെ അമ്മ അന്തരിച്ചു

Actor Mohanlal Mother Passes Away: നടൻ മോഹൻലാലിന്റെ അമ്മ അന്തരിച്ചു

Actor Mohanlal Mother Passes Away: 90 വയസായിരുന്നു പ്രായം

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Dec 30, 2025, 03:03 PM IST
  • . കൊച്ചി എളമക്കരയിലെ വീട്ടിൽ വെച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം.
  • പക്ഷാഘാതത്തെ തുടർന്ന് പത്ത് വർഷത്തോളമായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു ശാന്തകുമാരിയമ്മ

കൊച്ചി: നടൻ മോഹൻലാലിന്റെ അമ്മ ശാന്തകുമാരിയമ്മ അന്തരിച്ചു. 90 വയസായിരുന്നു പ്രായം. കൊച്ചി എളമക്കരയിലെ വീട്ടിൽ വെച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം. പക്ഷാഘാതത്തെ തുടർന്ന് പത്ത് വർഷത്തോളമായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു ശാന്തകുമാരിയമ്മ. എളമക്കരയിൽ വീടിനടുത്തുള്ള അമൃത ആശുപത്രിയിലാണ് ശാന്തകുമാരിയമ്മയുടെ ചികിത്സ നടത്തിയിരുന്നത്. മരണവിവരം അറിഞ്ഞ് സഹപ്രവര്‍ത്തകരും സിനിമാപ്രവര്‍ത്തകരും വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട്. 

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Actor MohanlalMohanlal motherDeath newsമോഹന്‍ലാല്‍

