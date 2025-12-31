തിരുവനന്തപുരം: നടന് മോഹന്ലാലിന്റെ അമ്മ ശാന്തകുമാരിയുടെ സംസ്കാരം ഇന്ന്. വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് മുടവൻമുകളിലെ വീട്ടുവളപ്പിൽ വച്ച് സംസ്കാരം നടക്കും. ഇന്ന് പുലർച്ചെയോടെ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഭൗതികദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിച്ചു. കലാ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ പ്രമുഖർ വീട്ടിലെത്തി അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു. ഇന്നലെ, ഡിസംബർ 30ന് ഉച്ചയോടെയാണ് മോഹൻലാലിൻ്റെ അമ്മ അന്തരിച്ചത്. പക്ഷാഘാതത്തെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിന് മുകളിലായി ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് വിയോഗം.
മമ്മൂട്ടി ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ ഇന്നലെ എളമക്കരയിലെ വീട്ടിലെത്തി അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചിരുന്നു. ശാന്തകുമാരിയുടെ വിയോഗ സമയത്ത് മോഹൻലാലും ഭാര്യയും കൊച്ചിയിലുണ്ടായിരുന്നു. എളമക്കരയിലെ മോഹന്ലാലിന്റെ വസതിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. മുൻ നിയമസെക്രട്ടറിയായിരുന്ന പരേതനായ വിശ്വനാഥൻ നായരാണ് ഭർത്താവ്. പരേതനായ പ്യാരേ ലാൽ ആണ് മറ്റൊരു മകൻ.
വേദികളിലൊക്കെയും അമ്മയെ കുറിച്ച് വാചാലനാകാറുള്ള മോഹൻലാലിനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ശാന്തകുമാരിയുടെ 89ാം പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ എളമക്കരയിലെ വീട്ടിൽ മോഹൻലാൽ സംഗീതാര്ച്ചന നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
