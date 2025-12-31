English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Movies
  • Actor Mohanlal's Mother Demise: മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ അമ്മയുടെ സംസ്കാരം ഇന്ന്; അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ച് സിനിമാ ലോകം

Actor Mohanlal's Mother Demise: മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ അമ്മയുടെ സംസ്കാരം ഇന്ന്; അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ച് സിനിമാ ലോകം

സിനിമ മേഖലയിലെ പ്രമുഖർ ഉൾപ്പെടെ മുടവൻമുകൾ വീട്ടിലെത്തി അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു.

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 31, 2025, 08:51 AM IST
  • ഇന്ന് പുലർച്ചെയോടെ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഭൗതികദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിച്ചു.
  • കലാ രാഷ്ട്രീയ രം​ഗത്തെ പ്രമുഖർ വീട്ടിലെത്തി അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു.

Read Also

  1. Actor Mohanlal Mother Passes Away: നടൻ മോഹൻലാലിന്റെ അമ്മ അന്തരിച്ചു

Trending Photos

Today&#039;s Horoscope: ഇടവം രാശിക്കാർ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ നേടും, വൃശ്ചികം രാശിക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
13
Horoscope Today
Today's Horoscope: ഇടവം രാശിക്കാർ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ നേടും, വൃശ്ചികം രാശിക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Today&#039;s Horoscope: വർഷത്തിലെ അവസാന ദിനം, ജീവിതത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെ? അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
13
Horoscope
Today's Horoscope: വർഷത്തിലെ അവസാന ദിനം, ജീവിതത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെ? അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
BT-35 Kerala Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങള്‍ക്കോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Bhagyathara Lottery
BT-35 Kerala Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങള്‍ക്കോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Buddhaditya Yoga: ബുധാദിത്യ യോഗം: ഇന്ന് മുതല്‍ ഈ രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഭാഗ്യങ്ങളുടെ കാലം..!
6
Buddhaditya Yoga
Buddhaditya Yoga: ബുധാദിത്യ യോഗം: ഇന്ന് മുതല്‍ ഈ രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഭാഗ്യങ്ങളുടെ കാലം..!
Actor Mohanlal's Mother Demise: മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ അമ്മയുടെ സംസ്കാരം ഇന്ന്; അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ച് സിനിമാ ലോകം

തിരുവനന്തപുരം: നടന്‍ മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ അമ്മ ശാന്തകുമാരിയുടെ സംസ്കാരം ഇന്ന്. വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് മുടവൻമുകളിലെ വീട്ടുവളപ്പിൽ വച്ച് സംസ്കാരം നടക്കും. ഇന്ന് പുലർച്ചെയോടെ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഭൗതികദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിച്ചു. കലാ രാഷ്ട്രീയ രം​ഗത്തെ പ്രമുഖർ വീട്ടിലെത്തി അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു. ഇന്നലെ, ഡിസംബർ 30ന് ഉച്ചയോടെയാണ് മോഹൻലാലിൻ്റെ അമ്മ അന്തരിച്ചത്. പക്ഷാഘാതത്തെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിന് മുകളിലായി ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് വിയോ​ഗം. 

Add Zee News as a Preferred Source

മമ്മൂട്ടി ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ ഇന്നലെ എളമക്കരയിലെ വീട്ടിലെത്തി അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചിരുന്നു. ശാന്തകുമാരിയുടെ വിയോ​ഗ സമയത്ത് മോഹൻലാലും ഭാര്യയും കൊച്ചിയിലുണ്ടായിരുന്നു. എളമക്കരയിലെ മോഹന്‍ലാലിന്റെ വസതിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. മുൻ നിയമസെക്രട്ടറിയായിരുന്ന പരേതനായ വിശ്വനാഥൻ നായരാണ് ഭർത്താവ്. പരേതനായ പ്യാരേ ലാൽ ആണ് മറ്റൊരു മകൻ.

Also Read: Serial Actress Nandini Suicide: സർക്കാർ ജോലിക്കായി വീട്ടുകാരുടെ നിർബന്ധം; സീരിയൽ നടി നന്ദിനി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ

വേദികളിലൊക്കെയും അമ്മയെ കുറിച്ച് വാചാലനാകാറുള്ള മോഹൻലാലിനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ശാന്തകുമാരിയുടെ 89ാം പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ എളമക്കരയിലെ വീട്ടിൽ മോഹൻലാൽ സംഗീതാര്‍ച്ചന നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Actor Mohanlal Mothers DemiseActor Mohanlal Motherമോഹന്‍ലാല്‍മോഹൻലാലിന്റെ അമ്മ

Trending News