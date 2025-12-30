English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Malayalam News
  Movies
  Actor Mohanlal's Mother Demise: മോഹൻലാലിന്റെ അമ്മയുടെ സംസ്കാരം നാളെ; എളമക്കരയിലെ വസതിയിലെത്തി അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ച് മമ്മൂട്ടി

മമ്മൂട്ടിയും ഭാര്യയും മോഹൻലാലിന്റെ വീട്ടിലെത്തി ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 30, 2025, 05:19 PM IST
  • ശാന്തകുമാരി അമ്മയുടെ വിയോ​ഗ സമയത്ത് മോഹൻലാലും ഭാര്യയും കൊച്ചിയിലുണ്ടായിരുന്നു.
  • നടൻ മമ്മൂട്ടിയും ഭാര്യയും മോഹൻലാലിന്റെ വീട്ടിലെത്തി അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു.

കൊച്ചി: മോഹൻലാലിന്റെ അമ്മ ശാന്തകുമാരിയുടെ സംസ്കാരം നാളെ. സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നാളെ രാവിലെ തിരുവനന്തപുരം മുടവൻമുകളിലെ വീട്ടിൽ നടക്കും. ശാന്തകുമാരി അമ്മയുടെ വിയോ​ഗ സമയത്ത് മോഹൻലാലും ഭാര്യയും കൊച്ചിയിലുണ്ടായിരുന്നു. നടൻ മമ്മൂട്ടിയും ഭാര്യയും മോഹൻലാലിന്റെ വീട്ടിലെത്തി അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു. ഭൗതികദേഹം വൈകിട്ട് വരെ കൊച്ചിയിലെ വീട്ടിൽ വയ്ക്കും. തുടർന്ന്‌ രാത്രി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. 

പക്ഷാഘാതത്തെ തുടര്‍ന്ന് ചികിത്സയിലിരിക്കെയായിരുന്നു അന്ത്യം. 14 വർഷമായി രോഗാവസ്ഥയിലായിരുന്ന ശാന്തകുമാരി അമ്മയ്ക്ക് മൂന്നുമാസം മുമ്പ് രോഗം മൂർച്ഛിച്ചിരുന്നു. എളമക്കരയിലെ മോഹന്‍ലാലിന്റെ വസതിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. മുൻ നിയമസെക്രട്ടറിയായിരുന്ന പരേതനായ വിശ്വനാഥൻ നായരാണ് ഭർത്താവ്. പരേതനായ പ്യാരേ ലാൽ ആണ് മറ്റൊരു മകൻ.

