Actor Mohanlal's Mother Demise: മോഹൻലാലിന്റെ അമ്മയുടെ സംസ്കാരം നാളെ; എളമക്കരയിലെ വസതിയിലെത്തി അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ച് മമ്മൂട്ടി

കൊച്ചി: മോഹൻലാലിന്റെ അമ്മ ശാന്തകുമാരിയുടെ സംസ്കാരം നാളെ. സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നാളെ രാവിലെ തിരുവനന്തപുരം മുടവൻമുകളിലെ വീട്ടിൽ നടക്കും. ശാന്തകുമാരി അമ്മയുടെ വിയോഗ സമയത്ത് മോഹൻലാലും ഭാര്യയും കൊച്ചിയിലുണ്ടായിരുന്നു. നടൻ മമ്മൂട്ടിയും ഭാര്യയും മോഹൻലാലിന്റെ വീട്ടിലെത്തി അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു. ഭൗതികദേഹം വൈകിട്ട് വരെ കൊച്ചിയിലെ വീട്ടിൽ വയ്ക്കും. തുടർന്ന് രാത്രി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും.
പക്ഷാഘാതത്തെ തുടര്ന്ന് ചികിത്സയിലിരിക്കെയായിരുന്നു അന്ത്യം. 14 വർഷമായി രോഗാവസ്ഥയിലായിരുന്ന ശാന്തകുമാരി അമ്മയ്ക്ക് മൂന്നുമാസം മുമ്പ് രോഗം മൂർച്ഛിച്ചിരുന്നു. എളമക്കരയിലെ മോഹന്ലാലിന്റെ വസതിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. മുൻ നിയമസെക്രട്ടറിയായിരുന്ന പരേതനായ വിശ്വനാഥൻ നായരാണ് ഭർത്താവ്. പരേതനായ പ്യാരേ ലാൽ ആണ് മറ്റൊരു മകൻ.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.