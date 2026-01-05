Actor Punnapra Appachan Died: നടൻ പുന്നപ്ര അപ്പച്ചൻ അന്തരിച്ചു; മരണം വീണ് പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലിരിക്കെ

ആലപ്പുഴ: മലയാള ചലച്ചിത്ര നടൻ പുന്നപ്ര അപ്പച്ചൻ (77) അന്തരിച്ചു. തലയിലെ ആന്തരിക രക്തസ്രാവത്തെ തുടർന്നാണ് അന്ത്യം. വീണ് പരിക്കേറ്റ താരം ചികിത്സയിലായിരുന്നു. എറണാകുളം മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ ആരോഗ്യാവസ്ഥ മോശമാകുകയും പിന്നീട് വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു.
ആലപ്പുഴ പുന്നപ്രയിലാണ് അപ്പച്ചന്റെ സ്ഥലം. സത്യൻ നായകനായ ഒതേനന്റെ മകൻ എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് അപ്പച്ചൻ അഭിനയരംഗത്തേക്ക് എത്തുന്നത്. 1965ൽ ഉദയ സ്റ്റുഡിയോ നിർമ്മിച്ച ചിത്രമാണിത്. അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചകൾ എന്ന സിനിമയിൽ ശ്രദ്ധേയ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചു. ചിത്രത്തിൽ ഒരു തൊഴിലാളി നേതാവായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചത്. ശേഷം അടൂര് ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ അനന്തരം എന്ന സിനിമയിലും അഭിനയിച്ചു. അടൂരിന്റെ തുടര്ന്നുള്ള സിനിമകളിലും അപ്പച്ചൻ വേഷമിട്ടു.
മലയാള സിനിമയിലെ സൂപ്പർതാരങ്ങളുടെയെല്ലാം കൂടെ അപ്പച്ചൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വില്ലൻ വേഷങ്ങളിലും ക്യാരക്ടര് വേഷങ്ങളിലുമാണ് കൂടുതൽ തിളങ്ങിയത്. കന്യാകുമാരി, പിച്ചിപ്പു, നക്ഷത്രങ്ങളേ കാവല്, അങ്കക്കുറി, ഇവര്, വിഷം, ഓപ്പോള്, കോളിളക്കം, ഇത്തിരി നേരം ഒത്തിരി കാര്യം, ആട്ടക്കലാശം, അസ്ത്രം, പാവം ക്രൂരൻ തുടങ്ങിയവയാണ് പുന്നപ്ര അപ്പച്ചൻ ശ്രദ്ധേയ വേഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത ചിത്രങ്ങൾ.
പുന്നപ്ര അപ്പച്ചന്റെ വിയോഗത്തിൽ സംവിധായകൻ വിനയൻ അനുശോചനം അർപ്പിച്ചു. ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ...
നടൻ പുന്നപ്ര അപ്പച്ചൻ അന്തരിച്ചു..
ആദരാഞ്ജലികൾ…
സത്യൻ മാസ്റ്ററുടെയും നസീർ സാറിന്റെയും കാലം മുതൽ ഇന്നത്തെ ന്യൂജൻ സിനിമകളിൽ വരെ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള അപ്പച്ചൻ ചേട്ടനെ ഞാൻ സിനിമയിൽ വരുന്നതിനു മുൻപു തന്നെ ഉദയാ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വച്ചു പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.. പിന്നീട് എന്റെ മൂന്നാലു സിനിമകളിൽ അദ്ദേഹം വേഷം ചെയ്തു.. മരണം വരെ അഭിനയത്തോടുള്ള ആവേശവുമായി ജീവിച്ച് കടന്നു പോയ കലാകാരന് പ്രണാമം..
