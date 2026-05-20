Rehman new Movie: മന്ത്രവാദവും ചോരപ്പുഴയും; 80കളിലെ അമാനുഷ രഹസ്യങ്ങളുമായി 'ജമീന്ദാർ' വേഷത്തിൽ റഹ്മാൻ!

Actor Rahman's new Movie: തമിഴ്നാട്ടിലെ തെക്കൻ ജില്ലകളിലെ മണ്ണും സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തനത് വിശ്വാസങ്ങളും, അതിന്റെ പിന്നിലെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന 'നാട്ടാർ മർമ്മ' കഥകളുമാണ് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം.
റഹ്മാനെ 'എവർഗ്രീൻ സ്റ്റാർ' എന്നുവിളിക്കുന്നതിന്റെ സാംഗത്യം തേടി ആരും പോകാറില്ല. കാരണം, അദ്ദേഹം ഒരു എവർഗ്രീൻ സ്റ്റാർ തന്നെയാണ്. റഹ്മാന്റെ കരിയറിൽ തന്നെ ടേണിങ് പോയന്റ് ആയേക്കുമെന്ന് കരുതുന്ന ഇതുവരെ പേരിട്ടിട്ടില്ലാത്ത ബിഗ് ബജറ്റ് തമിഴ് ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ് പുതുക്കോട്ടയിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ. തമിഴ്നാട്ടിലെ തെക്കൻ ജില്ലകളിലെ മണ്ണും സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തനത് വിശ്വാസങ്ങളും, അതിന്റെ പിന്നിലെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന 'നാട്ടാർ മർമ്മ' കഥകളുമാണ് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം. ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രത്തിൽ റഹ്മാന്റെ ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഉണ്ടവുക. ഒരി ജമീന്ദാർ നായക കഥാപാത്രത്തെയാണ് റഹ്മാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. 'ചാമ്പ്യൻ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ വിശ്വയാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന താരം.
1980-കളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, തെക്കൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ രക്തച്ചൊരിച്ചിലുണ്ടാക്കിയ ഭീതിദമായ ചില യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങളെയും അമാനുഷ ശക്തികളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ചിത്രം ഒരുക്കുന്നത്. അമാനുഷ സംഭവങ്ങളാൽ ദുരന്തത്തിൽപ്പെടുന്ന തന്റെ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കാൻ തീവ്രശ്രമം നടത്തുന്ന ജമീന്ദാറിനെയാണ് റഹ്മാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. 'വിഴാ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ ഭാരതി ബാലകുമാരനാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.
"ആദ്യം ഈ കഥാപാത്രം ചെയ്യാൻ റഹ്മാൻ സാർ വിസമ്മതിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കഥ മുഴുവൻ കേട്ടപ്പോൾ ഇതിന്റെ വ്യത്യസ്തതയും തനിമയും മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം സമ്മതം മൂളുകയായിരുന്നു. റഹ്മാൻ സാറിന്റെ സിനിമാ കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചിത്രമായിരിക്കും ഇത്."
– സംവിധായകൻ ഭാരതി ബാലകുമാരൻ പറഞ്ഞു.
മലയാളത്തിൽ 'മിഡിൽ ക്ലാസ് മാത്തുക്കുട്ടി' എന്ന ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്ന കോമളാ ഹരി പിക്ചേഴ്സിന്റെ ബാനറിൽ കോമളാ - ഹരി ഭാസ്കരൻ ദമ്പതികളാണ് ഈ ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. അനുപമ കുമാർ, രമ്യാ സുരേഷ്, റിഷാ ജേക്കബ്സ്, 'ആടുകളം' നരേൻ, മൈം ഗോപി, മുനിഷ് കാന്ത്, ബാബാ ഭാസ്കർ തുടങ്ങി തെന്നിന്ത്യയിലെ വലിയൊരു താരനിര തന്നെ ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. ഭാനു മുരുകൻ ഛായാഗ്രഹണവും, 'അമരൻ' ഫെയിം കലൈവാണൻ എഡിറ്റിങ്ങും നിർവ്വഹിക്കുന്നു. ദിനേശ് കാശിയാണ് സ്റ്റണ്ട് മാസ്റ്റർ. പി ആർ ഓ: ജോൺസൺ.
