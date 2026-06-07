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Actor Salim Kumar Funeral: മതചടങ്ങുകള്‍ ഇല്ല, സംസ്കാരം സലിംകുമാര്‍ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ; പറവൂർ ടൗൺഹാളിൽ പൊതുദർശനം

Salim Kumar Funeral: ഇന്ന് വൈകിട്ട് സലിം കുമാറിന്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കും. രാവിലെ പറവൂർ ടൗൺ ഹാളിൽ പൊതുദർശനമുണ്ടാകും.

Written ByKarthika V
Published: Jun 07, 2026, 07:50 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 08:34 AM IST
Actor Salim Kumar Funeral: മതചടങ്ങുകള്‍ ഇല്ല, സംസ്കാരം സലിംകുമാര്‍ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ; പറവൂർ ടൗൺഹാളിൽ പൊതുദർശനം
Image Credit: Salim Kumar | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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മതചടങ്ങുകള്‍ ഇല്ല, സംസ്കാരം സലിംകുമാര്‍ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ; പറവൂർ ടൗൺഹാളിൽ പൊതുദർശനം
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