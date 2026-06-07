Actor Salim Kumar Demise: ചിരിയുടെ 'മണവാളൻ', പകരം വെക്കാനില്ലാത്ത നടൻ; മലയാളത്തിന്റെ സ്വന്തം സലിം കുമാർ മടങ്ങുമ്പോൾ..!

സലിം കുമാർ, ഓരോ മലയാളിയുടെയും ചുണ്ടിൽ ഒരു പുഞ്ചിരി വിരിയിക്കുന്ന പേരാണത്. മലയാളിയെ ചിരിപ്പിച്ചും ഈറനണിയിച്ചും നടനവിസ്മയം തന്നെയാണ് സലിം കുമാർ. 'കല്യാണരാമനിലെ പ്യാരിയും, 'പുലിവാൽ കല്യാണത്തിലെ മണവാളനും, 'മായാവി'യിലെ കണ്ണൻ സ്രാങ്കുമൊക്കെ ട്രോളുകളിലൂടെയും മീമുകളിലൂടെയും ഒക്കെ ഓരോ മലയാളിയുടെയും നിത്യജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സലിം കുമാർ ട്രോളുകൾ കാണാത്ത ഒരു ദിവസം പോലുമുണ്ടാവില്ല. എന്നാൽ ഇനി അതെല്ലാം ഓർമ്മകൾ മാത്രമാവുകയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് മലയാളിക്ക് അത് തീരാനഷ്ടം തന്നെയാണ്.
മലയാളികളെ എന്നും ചിരിപ്പിച്ച നടന് കരയിക്കാനും അറിയാം എന്ന് പലതവണ അദ്ദേഹം തന്റെ അഭിനയത്തിലൂടെ തെളിയിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച് ദേശീയ പുരസ്കാരം തന്നെ അതിന് തെളിവാണ്.
കൊച്ചിൻ കലാഭവനിൽ നിന്നും മിമിക്രി വേദികളിലൂടെയാണ് സലിം കുമാർ തന്റെ കരിയർ തുടങ്ങുന്നത്. ഒടുവിൽ 1996ൽ 'ഇഷ്ടമാണ് നൂറുവട്ടം' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ സിനിമ അരങ്ങേറ്റം നടത്തിയ സലിം കുമാറിനെ പിന്നീടങ്ങോട്ട് മലയാളികൾ നെഞ്ചേറ്റിയിരുന്നു. മുൻനിര ഹാസ്യനടന്മാർക്കൊപ്പം തന്നെ സ്വന്തമായൊരു സിംഹാസനം വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. തനതായ ടൈമിംഗും ഡയലോഗ് ഡെലിവറിയുമായിരുന്നു സലിം കുമാറിന്റെ കരുത്ത്.
ലാൽ ജോസ് സംവിധാനം ചെയ്ത 'അച്ഛനുറങ്ങാത്ത വീട്' എന്ന ചിത്രത്തിലെ സാമുവൽ എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെ സലിം കുമാർ എന്ന അഭിനയപ്രതിഭയുടെ മറ്റൊരു തലം മലയാളികൾ കാണുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിനയ ജീവിതത്തിലെ രണ്ടാം അധ്യായം എന്ന് തന്നെ ആ ചിത്രത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. തുടർന്ന് 2010-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ആദാമിന്റെ മകൻ അബു' എന്ന ചിത്രത്തിലെ പ്രകടനമാണ് സലിം കുമാറിനെ ദേശീയ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനാക്കിയത്.
രോഗാവസ്ഥകളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും തന്റെ ആത്മവിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം നേരിട്ടത്. ചിരിപ്പിക്കാൻ മാത്രമല്ല, ചിന്തിപ്പിക്കാനും കരയിപ്പിക്കാനും തനിക്കാവുമെന്ന് തെളിയിച്ച അതുല്യ പ്രതിഭയാണ് സലിം കുമാർ. മലയാള സിനിമയുടെ എക്കാലത്തെയും വലിയ അഹങ്കാരങ്ങളിൽ ഒരാളായ സലിം കുമാറിന് വിട..!
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