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Actor Salim Kumar Demise: ചിരിയുടെ 'മണവാളൻ', പകരം വെക്കാനില്ലാത്ത നടൻ; മലയാളത്തിന്റെ സ്വന്തം സലിം കുമാർ മടങ്ങുമ്പോൾ..!

Salim Kumar Passed Away: ചിരിപ്പിക്കാനും ചിന്തിപ്പിക്കാനും കരയിപ്പിക്കാനും തനിക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് തെളിയിച്ച അതുല്യ പ്രതിഭ. മലയാള സിനിമയുടെ പ്രിയ സലിം കുമാറിന് വിട.

Written ByKarthika V
Published: Jun 07, 2026, 05:46 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 05:46 AM IST
Actor Salim Kumar Demise: ചിരിയുടെ 'മണവാളൻ', പകരം വെക്കാനില്ലാത്ത നടൻ; മലയാളത്തിന്റെ സ്വന്തം സലിം കുമാർ മടങ്ങുമ്പോൾ..!
Image Credit: Salim Kumar | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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ചിരിയുടെ 'മണവാളൻ', പകരം വെക്കാനില്ലാത്ത നടൻ; മലയാളത്തിന്റെ സ്വന്തം സലിം കുമാർ..!
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