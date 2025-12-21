English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Movies
  • Actor Sreenivasan: മലയാളത്തിന്റെ 'സാധാരണക്കാരന്' വിട; ശ്രീനിവാസൻ ഇനി ജ്വലിക്കുന്ന ഓർമ്മ

Actor Sreenivasan: മലയാളത്തിന്റെ 'സാധാരണക്കാരന്' വിട; ശ്രീനിവാസൻ ഇനി ജ്വലിക്കുന്ന ഓർമ്മ

Actor Sreenivasan Demise: ആയിരങ്ങളാണ് അതുല്യ പ്രതിഭയ്ക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 21, 2025, 12:13 PM IST
  • ഔദ്യോ​ഗിക ബഹുമതികളോടെയാണ് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടത്തിയത്.
  • ഒരു കടലാസും പേനയും ചിതയിൽ വച്ച് ശ്രീനിവാസനെ യാത്രയാക്കിയത്.

Read Also

  1. Mohanlal on Sreenivasan: ''യാത്ര പറയാതെ ശ്രീനി മടങ്ങി, ദാസനും വിജയനും മലയാളിക്ക് സ്വന്തമായത് ശ്രീനി മാജിക്''; ശ്രീനിവാസന്റെ ഓർമ്മകളിൽ മോഹൻലാൽ

Trending Photos

Today&#039;s Horoscope: മേടം രാശിക്ക് ഇന്ന് മികച്ച ദിവസം, മീനം രാശിക്ക് ചെലവ് കൂടും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
13
Horoscope
Today's Horoscope: മേടം രാശിക്ക് ഇന്ന് മികച്ച ദിവസം, മീനം രാശിക്ക് ചെലവ് കൂടും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Todays Horoscope: ധനു രാശിക്കാർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ ഏറും; കുംഭ രാശിക്കാർ ബിസിനസിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ധനു രാശിക്കാർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ ഏറും; കുംഭ രാശിക്കാർ ബിസിനസിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Dec 21 Love Horoscope: നിങ്ങളുടെ പ്രണയത്തിലുണ്ടോ ഭാഗ്യമാറ്റങ്ങൾ? 12 രാശികളുടെയും ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശിഫലം
12
Love Horoscope
Dec 21 Love Horoscope: നിങ്ങളുടെ പ്രണയത്തിലുണ്ടോ ഭാഗ്യമാറ്റങ്ങൾ? 12 രാശികളുടെയും ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശിഫലം
Gajalakshmi Rajayoga: ഗജലക്ഷ്മി രാജയോഗം; പുതുവര്‍ഷത്തില്‍ ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഭാഗ്യവര്‍ഷം..!
6
Gajalakshmi Rajayoga
Gajalakshmi Rajayoga: ഗജലക്ഷ്മി രാജയോഗം; പുതുവര്‍ഷത്തില്‍ ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഭാഗ്യവര്‍ഷം..!
Actor Sreenivasan: മലയാളത്തിന്റെ 'സാധാരണക്കാരന്' വിട; ശ്രീനിവാസൻ ഇനി ജ്വലിക്കുന്ന ഓർമ്മ

കൊച്ചി: മലയാളത്തിന്റെ മഹാനടൻ ശ്രീനിവാസൻ ഓർമ്മയായി. ശ്രീനിവാസന്റെ ഭൗതികദേഹം കണ്ടനാട്ടെ വീട്ടുവളപ്പിൽ സംസ്കരിച്ചു. ഔദ്യോ​ഗിക ബഹുമതികളോടെയാണ് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടത്തിയത്. ഒരു കടലാസും പേനയും ചിതയിൽ വച്ച് ശ്രീനിവാസനെ യാത്രയാക്കിയത്. എന്നും എല്ലാവർക്കും നൻമകൾ മാത്രം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നാണ് ആ പേപ്പറിൽ എഴുതിയിരുന്നത്. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ശ്രീനിവാസൻ ഒരു ലെജൻന്റ് തന്നെയായിരുന്നു. മക്കളായ വിനീത് ശ്രീനിവാസനും ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസനും ചേർന്നാണ് ചിതയ്ക്ക് തീ കൊളുത്തിയത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരന്, നടന്, സംവിധായകന് കേരളക്കര അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു. കലാസാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർ സംസ്കാര ചടങ്ങിലെത്തിയിരുന്നു. ഇന്നലെ രാവിലെ ഡയാലിസിസിനായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും വഴി ശ്വാസതടസം അനുഭവപ്പെടുകയും തുടർന്ന് തൃപ്പൂണിത്തുറ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് അന്ത്യം സംഭവിച്ചത്. 

Also Read: Actor Surya on Sreenivasan: 'ശ്രീനിവാസന്റെ സിനിമകൾ എന്നും ജനമനസിലുണ്ടാകും'; ആദരാഞ്ജലി അര്‍പ്പിച്ച് നടന്‍ സൂര്യ

ഇന്നലെ ടൗൺ ഹാളിലും വീട്ടിലുമായി പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച മൃതദേഹത്തിൽ ആയിരങ്ങളാണ് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചത്. സമൂഹത്തിന്‍റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള നിരവധിപ്പേർ അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു. 48 വർഷം നീണ്ട സിനിമാ ജീവിതത്തിന് വിരാമമിട്ടാണ് ശ്രീനിവാസൻ മടങ്ങുന്നത്. സാധാരണക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ നർമ്മം ചേർത്ത് അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രീനിവാസനോളം പോന്ന മറ്റൊരു എഴുത്തുകാരനുണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ സിനിമയും അതിനുദാഹരണങ്ങളാണ്. കാലാതീതമായ സിനിമകളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റേത്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Actor Sreenivasan DemiseActor Sreenivasanനടൻ ശ്രീനിവാസൻ അന്തരിച്ചുനടൻ ശ്രീനിവാസൻ

Trending News