Actor Sreenivasan: മലയാളത്തിന്റെ 'സാധാരണക്കാരന്' വിട; ശ്രീനിവാസൻ ഇനി ജ്വലിക്കുന്ന ഓർമ്മ

കൊച്ചി: മലയാളത്തിന്റെ മഹാനടൻ ശ്രീനിവാസൻ ഓർമ്മയായി. ശ്രീനിവാസന്റെ ഭൗതികദേഹം കണ്ടനാട്ടെ വീട്ടുവളപ്പിൽ സംസ്കരിച്ചു. ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെയാണ് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടത്തിയത്. ഒരു കടലാസും പേനയും ചിതയിൽ വച്ച് ശ്രീനിവാസനെ യാത്രയാക്കിയത്. എന്നും എല്ലാവർക്കും നൻമകൾ മാത്രം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നാണ് ആ പേപ്പറിൽ എഴുതിയിരുന്നത്. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ശ്രീനിവാസൻ ഒരു ലെജൻന്റ് തന്നെയായിരുന്നു. മക്കളായ വിനീത് ശ്രീനിവാസനും ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസനും ചേർന്നാണ് ചിതയ്ക്ക് തീ കൊളുത്തിയത്.
മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരന്, നടന്, സംവിധായകന് കേരളക്കര അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു. കലാസാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർ സംസ്കാര ചടങ്ങിലെത്തിയിരുന്നു. ഇന്നലെ രാവിലെ ഡയാലിസിസിനായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും വഴി ശ്വാസതടസം അനുഭവപ്പെടുകയും തുടർന്ന് തൃപ്പൂണിത്തുറ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് അന്ത്യം സംഭവിച്ചത്.
ഇന്നലെ ടൗൺ ഹാളിലും വീട്ടിലുമായി പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച മൃതദേഹത്തിൽ ആയിരങ്ങളാണ് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചത്. സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള നിരവധിപ്പേർ അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു. 48 വർഷം നീണ്ട സിനിമാ ജീവിതത്തിന് വിരാമമിട്ടാണ് ശ്രീനിവാസൻ മടങ്ങുന്നത്. സാധാരണക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ നർമ്മം ചേർത്ത് അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രീനിവാസനോളം പോന്ന മറ്റൊരു എഴുത്തുകാരനുണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ സിനിമയും അതിനുദാഹരണങ്ങളാണ്. കാലാതീതമായ സിനിമകളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റേത്.
