  • Actor Sreenivasan funeral: ശ്രീനിവാസന്റെ ഭൗതികദേഹം ഉദയംപേരൂരിലെ വീട്ടിൽ, ടൗൺഹാളിൽ ഇന്ന് പൊതുദർശനം, സംസ്കാരം നാളെ

Actor Sreenivasan funeral: ശ്രീനിവാസന്റെ ഭൗതികദേഹം ഉദയംപേരൂരിലെ വീട്ടിൽ, ടൗൺഹാളിൽ ഇന്ന് പൊതുദർശനം, സംസ്കാരം നാളെ

നാളെ ഉദയംപേരൂരിലെ കണ്ടനാടുള്ള വീട്ടുവളപ്പിലാണ് സംസ്കാരം.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 20, 2025, 11:44 AM IST
  • ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി മുതൽ 3 മണി വരെ എറണാകുളം ടൗൺഹാളിൽ പൊതുദർശനം ഉണ്ടാകും.
  • നാളെ രാവിലെ 10 മണിക്ക് ഉദയംപേരൂരിലെ വീട്ടുവളപ്പിൽ ഔദ്യോ​ഗിക ബഹുമതികളോടെ സംസ്കാരം നടക്കും.

Actor Sreenivasan funeral: ശ്രീനിവാസന്റെ ഭൗതികദേഹം ഉദയംപേരൂരിലെ വീട്ടിൽ, ടൗൺഹാളിൽ ഇന്ന് പൊതുദർശനം, സംസ്കാരം നാളെ

അന്തരിച്ച മഹാനടൻ ശ്രീനിവാസന് വിട ചൊല്ലുകയാണ് കേരളക്കരയും സിനിമാ ലോകവും. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി മുതൽ 3 മണി വരെ എറണാകുളം ടൗൺഹാളിൽ പൊതുദർശനം ഉണ്ടാകും. നാളെ രാവിലെ 10 മണിക്ക് ഉദയംപേരൂരിലെ വീട്ടുവളപ്പിൽ ഔദ്യോ​ഗിക ബഹുമതികളോടെ സംസ്കാരം നടക്കും. 

69ാം വയസിലാണ് ശ്രീനിവാസന്റെ അന്ത്യം. ഡയാലിസിസിനായി അമൃത ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകും വഴി ആരോ​ഗ്യ സ്ഥിതി മോശമായ അദ്ദേഹത്തെ തൃപ്പൂണിത്തുറ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഏറെക്കാലമായി കൊച്ചി ഉദയംപേരൂരിലെ വീട്ടില്‍ ചികിത്സയില്‍ ആയിരുന്നു ശ്രീനിവാസന്‍.

മലയാളത്തിന്റെ സ്വന്തം ശ്രീനി 48 വർഷം നീണ്ട സിനിമാ ജീവിതത്തിന് വിട പറഞ്ഞ് മടങ്ങുകയാണ്. 1956 ഏപ്രിൽ 4 ന് തലശേരിക്കടുത്തുള്ള പാട്യത്താണ് ശ്രീനിവാസന്റെ ജനനം. കതിരൂർ ഗവ സ്കൂളിലും പഴശ്ശിരാജ എൻഎസ്എസ് കോളജിലും പഠനം. പിന്നീട് മദ്രാസിലെ ഫിലിം ചേംബർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നും സിനിമാ അഭിനയത്തിൽ ഡിപ്ലോമ നേടി പുറത്തിറങ്ങിയ അദ്ദേഹം 1977ൽ ആണ് സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. 

Also Read: Actor Sreenivasan Demise: നർമ്മത്തിലൊളിപ്പിച്ച വിമർശനങ്ങൾ, ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിന്റെ തമ്പുരാൻ; ശ്രീനിവാസൻ വിടപറയുമ്പോൾ...

പി എ ബക്കർ സം‌വിധാനം ചെയ്ത മണിമുഴക്കം ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അരങ്ങേറ്റ ചിത്രം. പിന്നീട് 1984ൽ ഓടരുതമ്മാവാ ആളറിയാം എന്ന സിനിമയുടെ കഥ എഴുതി രചനയിലേക്കും തിരിഞ്ഞു. വടക്കുനോക്കിയന്ത്രം, ചിന്താവിഷ്ടയായ ശ്യാമള, സന്മസുളളവർക്ക് സമാധാനം, ടി പി ബാലഗോപാലൻ എംഎ, ഗാന്ധിനഗർ സെക്കൻഡ് സ്ട്രീറ്റ്, നാടോടിക്കാറ്റ് , തലയണമന്ത്രം, ഗോളാന്തരവാർത്ത, ചമ്പക്കുളം തച്ചൻ, വരവേൽപ്, സന്ദേശം, ഉദയനാണ് താരം , മഴയെത്തും മുമ്പേ, അഴകിയ രാവണൻ, ഒരു മറവത്തൂർ കനവ്, അയാൾ കഥയെഴുതുകയാണ്, കഥ പറയുമ്പോൾ തുടങ്ങി നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്തിൽ വിരിഞ്ഞു. 

2018 ൽ റിലീസ് ചെയ്ത സത്യൻ അന്തിക്കാട് - ഫഹദ് ഫാസിൽ ചിത്രം ‘ഞാൻ പ്രകാശൻ’ ആണ് ശ്രീനിവാസൻ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ തിരക്കഥ എഴുതിയ ചിത്രം. ശ്രീനിവാസൻ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്ത് അഭിനയിച്ച ചിത്രങ്ങളാണ് വടക്കുനോക്കിയന്ത്രവും ചിന്താവിഷ്ടയായ ശ്യാമളയും. ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളും ദേശീയ, സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. 

225-ലധികം ചിത്രങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സന്ദേശം, മഴയെത്തും മുൻപെ എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് മികച്ച തിരക്കഥയ്ക്കുള്ള രണ്ട് കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡുകൾ, ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ്, രണ്ട് ഫിലിംഫെയർ സൗത്ത് അവാർഡുകൾ, ആറ് കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി ബഹുമതികൾ അദ്ദേഹം നേടി.

Actor Sreenivasan funeralActor Sreenivasan Demiseശ്രീനിവാസൻ അന്തരിച്ചു

