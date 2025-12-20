Actor Sreenivasan Demise: നർമ്മത്തിലൊളിപ്പിച്ച വിമർശനങ്ങൾ, ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിന്റെ തമ്പുരാൻ; ശ്രീനിവാസൻ വിടപറയുമ്പോൾ...

ശ്രീനിവാസൻ സിനിമകൾ അന്നും ഇന്നും സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ്. അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഓരോ സിനിമയും ഓരോ ഡയലോഗും എല്ലാ കാലത്തും നിലനിൽക്കും എന്നത് നിസംശയം പറയാം. മലയാളികൾക്ക് രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവുമായ അവബോധം നൽകുന്നതിൽ വലിയ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ശ്രീനിവാസന്റെ തിരക്കഥകൾ. കാലങ്ങൾ എത്ര മാറിയാലും തന്റെ എഴുത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം കുറിച്ചിട്ട രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക ചിന്തകൾ ഓരോ മലയാളിയുടെ നിത്യജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാകുക തന്നെ ചെയ്യും.
സന്ദേശം എന്ന ചിത്രം തന്നെയാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും മികച്ച ഉദാഹരണം. പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്ട്നസും മറ്റുമുള്ള ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പോലും ഈ ചിത്രത്തിനുള്ള പ്രസക്തി വളരെ വലുതാണ്. സത്യൻ അന്തിക്കാട് - ശ്രീനിവാസൻ കൂട്ടുകെട്ടിൽ പിറന്ന ചിത്രമാണ് സന്ദേശം.
Also Read: Pennu Case Movie Trailer: ''കാസർകോട് മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ ഓടിനടന്ന് വിവാഹത്തട്ടിപ്പ്''; നിഖില വിമലിന്റെ 'പെണ്ണ് കേസ്' തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്, ട്രെയിലർ
സാധാരണക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ തന്റെ എഴുത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രീനിവാസന് വളരെ അനായാസം സാധിക്കുമായിരുന്നു. അതും നർമ്മം ചാലിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഓരോ സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളും ശ്രീനിവാസൻ തന്റെ ചിത്രങ്ങളിൽ എടുത്ത് കാണിച്ചിരുന്നത്. അതിന് സവിശേഷമായ ഒരു കഴിവ് തന്നെയുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. ഗാന്ധിനഗർ സെക്കന്റ് സ്ട്രീറ്റ്, നാടോടിക്കാറ്റ്, ടിപി ഗോപാലഗോപാലൻ എംഎ, വടക്കുനോക്കിയന്ത്രം, തലയണമന്ത്ര, ഒന്നും മലയാളികൾ ഒരു കാലത്തും മറക്കില്ല.
എഴുത്തിൽ മാത്രമല്ല പൊതുവേദികളിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പോലും എന്തും തുറന്നുപറയാനുള്ള ധൈര്യമുള്ള ഒരാൾ ആയിരുന്നു ശ്രീനിവാസൻ. പാർട്ടിയോ, വ്യക്തികളോ, സ്ഥാനമാനങ്ങളോ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല. തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടികാണിക്കാനും, നർമ്മത്തിലൂടെ വിമർശിക്കാനും സവിശേഷമായ കഴിവ് ശ്രീനിവാസനുണ്ടായിരുന്നു. അവസാന നിമിഷം വരെ ആ സ്വഭാവത്തിന് യാതൊരു കോട്ടവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. ആരോഗ്യ സ്ഥിതി മോശമായിരുന്ന സമയത്ത് കൂടി പൊതുവേദികളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും നർമ്മ സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.