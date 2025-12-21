കൊച്ചി: നടന് ശ്രീനിവാസന് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ച് നടൻ സൂര്യ. ഉദയംപേരൂരിലെ കണ്ടനാട്ടെ വീട്ടുവളപ്പിലെത്തി താരം അന്ത്യോപചാരം അര്പ്പിച്ചു. സിനിമ ചിത്രീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൂര്യ എറണാകുളത്ത് ഉണ്ട്.
ചെറുപ്പം മുതല് താൻ ശ്രീനിവാസന്റെ ആരാധകനായിരുന്നുവെന്ന് സൂര്യ പറഞ്ഞു. വിയോഗ വാര്ത്ത അറിഞ്ഞപ്പോള് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതിനാൽ ഇവിടെയെത്തിയെന്നും സൂര്യ പ്രതികരിച്ചു. താൻ ശ്രീനിവാസന്റെ എല്ലാ സിനിമകളും ഫോളോ ചെയ്യുന്നയാളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകളും എഴുത്തും ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്നുമുണ്ടാകുമെന്നും സൂര്യ പറഞ്ഞു.
ഇന്നലെ രാവിലെ ഡയാലിസിസിനായി സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴി ശ്വാസതടസം അനുഭവപ്പെട്ട ശ്രീനിവാസനെ തൃപ്പൂണിത്തുറ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു അന്ത്യം. ടൗൺ ഹാളിലും വീട്ടിലുമായി പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച മൃതദേഹത്തിൽ അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള നിരവധിപ്പേർ എത്തിയിരുന്നു.
