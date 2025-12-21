English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Movies
  • Actor Surya on Sreenivasan: 'ശ്രീനിവാസന്റെ സിനിമകൾ എന്നും ജനമനസിലുണ്ടാകും'; ആദരാഞ്ജലി അര്‍പ്പിച്ച് നടന്‍ സൂര്യ

Actor Surya on Sreenivasan: 'ശ്രീനിവാസന്റെ സിനിമകൾ എന്നും ജനമനസിലുണ്ടാകും'; ആദരാഞ്ജലി അര്‍പ്പിച്ച് നടന്‍ സൂര്യ

ശ്രീനിവാസന്റെ സിനിമകൾ എല്ലാക്കാലത്തും ജനങ്ങളുടെ മനസിലുണ്ടാകുമെന്ന് നടൻ സൂര്യ.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 21, 2025, 10:32 AM IST
  • ചെറുപ്പം മുതല്‍ താൻ ശ്രീനിവാസന്റെ ആരാധകനായിരുന്നുവെന്ന് സൂര്യ പറഞ്ഞു.
  • വിയോഗ വാര്‍ത്ത അറിഞ്ഞപ്പോള്‍ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതിനാൽ ഇവിടെയെത്തിയെന്നും സൂര്യ പ്രതികരിച്ചു.

Read Also

  1. Actor Sreenivasan: നടൻ ശ്രീനിവാസന്റെ സംസ്കാരം ഇന്ന് ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ; ചടങ്ങുകൾ രാവിലെ 10 മണിക്ക് വീട്ടുവളപ്പിൽ

Trending Photos

Today&#039;s Horoscope: മേടം രാശിക്ക് ഇന്ന് മികച്ച ദിവസം, മീനം രാശിക്ക് ചെലവ് കൂടും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
13
Horoscope
Today's Horoscope: മേടം രാശിക്ക് ഇന്ന് മികച്ച ദിവസം, മീനം രാശിക്ക് ചെലവ് കൂടും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Todays Horoscope: ധനു രാശിക്കാർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ ഏറും; കുംഭ രാശിക്കാർ ബിസിനസിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ധനു രാശിക്കാർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ ഏറും; കുംഭ രാശിക്കാർ ബിസിനസിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Dec 21 Love Horoscope: നിങ്ങളുടെ പ്രണയത്തിലുണ്ടോ ഭാഗ്യമാറ്റങ്ങൾ? 12 രാശികളുടെയും ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശിഫലം
12
Love Horoscope
Dec 21 Love Horoscope: നിങ്ങളുടെ പ്രണയത്തിലുണ്ടോ ഭാഗ്യമാറ്റങ്ങൾ? 12 രാശികളുടെയും ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശിഫലം
Gajalakshmi Rajayoga: ഗജലക്ഷ്മി രാജയോഗം; പുതുവര്‍ഷത്തില്‍ ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഭാഗ്യവര്‍ഷം..!
6
Gajalakshmi Rajayoga
Gajalakshmi Rajayoga: ഗജലക്ഷ്മി രാജയോഗം; പുതുവര്‍ഷത്തില്‍ ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഭാഗ്യവര്‍ഷം..!
Actor Surya on Sreenivasan: 'ശ്രീനിവാസന്റെ സിനിമകൾ എന്നും ജനമനസിലുണ്ടാകും'; ആദരാഞ്ജലി അര്‍പ്പിച്ച് നടന്‍ സൂര്യ

കൊച്ചി: നടന്‍ ശ്രീനിവാസന് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ച് നടൻ സൂര്യ. ഉദയംപേരൂരിലെ കണ്ടനാട്ടെ വീട്ടുവളപ്പിലെത്തി താരം അന്ത്യോപചാരം അര്‍പ്പിച്ചു. സിനിമ ചിത്രീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൂര്യ എറണാകുളത്ത് ഉണ്ട്.

Add Zee News as a Preferred Source

ചെറുപ്പം മുതല്‍ താൻ ശ്രീനിവാസന്റെ ആരാധകനായിരുന്നുവെന്ന് സൂര്യ പറഞ്ഞു. വിയോഗ വാര്‍ത്ത അറിഞ്ഞപ്പോള്‍ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതിനാൽ ഇവിടെയെത്തിയെന്നും സൂര്യ പ്രതികരിച്ചു. താൻ ശ്രീനിവാസന്റെ എല്ലാ സിനിമകളും ഫോളോ ചെയ്യുന്നയാളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകളും എഴുത്തും ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്നുമുണ്ടാകുമെന്നും സൂര്യ പറഞ്ഞു. 

Also Read: Mohanlal on Sreenivasan: ''യാത്ര പറയാതെ ശ്രീനി മടങ്ങി, ദാസനും വിജയനും മലയാളിക്ക് സ്വന്തമായത് ശ്രീനി മാജിക്''; ശ്രീനിവാസന്റെ ഓർമ്മകളിൽ മോഹൻലാൽ

ഇന്നലെ രാവിലെ ഡയാലിസിസിനായി സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴി ശ്വാസതടസം അനുഭവപ്പെട്ട ശ്രീനിവാസനെ തൃപ്പൂണിത്തുറ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു അന്ത്യം. ടൗൺ ഹാളിലും വീട്ടിലുമായി പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച മൃതദേഹത്തിൽ അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ സമൂഹത്തിന്‍റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള നിരവധിപ്പേർ എത്തിയിരുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Actor SuryaSreenivasanActor Sreenivasan Deathനടൻ ശ്രീനിവാസൻ അന്തരിച്ചുനടൻ സൂര്യ

Trending News