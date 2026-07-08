/അൻസിബയുടെ പരാതി: മുൻകൂർ ജാമ്യം തേടി നടൻ ടിനി ടോം

കൊച്ചി: നടി അന്സിബയുടെ പരാതിയിലെടുത്ത കേസിൽ മുന്കൂര് ജാമ്യം തേടി നടന് ടിനി ടോം. എറണാകുളം സെഷന്സ് കോടതിയിലാണ് ടിനി ടോം മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചത്. കടവന്ത്ര പോലീസ് ആയിരുന്നു അൻസിബയുടെ ലപരാതിയിൽ ടിനിക്കെതിരെ കേസെടുത്തത്.
അന്സിബയ്ക്കെതിരെ ടിനി ടോം ജിഹാദി പരാമര്ശം നടത്തിയെന്നായിരുന്നു പരാതി. സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കല്, ലൈംഗിക ചുവയോടുള്ള പെരുമാറ്റം, മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തല് എന്നീ വകുപ്പുകളാണ് പോലീസ് നടനെതിരെ ചുമത്തിയത്. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് ആദ്യം കേസെടുത്തിരുന്നില്ല. പിന്നീട് കോടതിയുടെ നിര്ദേശത്തെ തുടര്ന്നാണ് നടനെതിരെ കേസെടുത്തത്.
തന്റെ പരാതികൾ അമ്മയിൽ ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ അത് സംഘടന ഗൗരവമായി എടുത്തില്ല. തന്നെ ജിഹാദിയെന്ന് വിളിച്ചു, മതം മാറ്റാന് ശ്രമിച്ചുവെന്നാരോപിച്ചു, വംശീയവും വ്യക്തിപരവുമായ അധിക്ഷേപം നടത്തിയെന്നീ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് അൻസിബ ടിനിക്കെതിരെ പരാതി നൽകിയത്.
പരാതിയില് ടിനി ടോം ഉള്പ്പെടെയുള്ളവരെ വിളിച്ചുവരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ കേസെടുക്കാന് തക്കതായ തെളിവില്ലെന്നായിരുന്നു പോലീസ് പറഞ്ഞത്. ഇതിനെതിരെ അന്സിബ കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും തനിക്ക് അനുകൂലമായ ഉത്തരവ് നേടുകയുമായിരുന്നു. എറണാകുളം ജില്ലാ അഡീഷണല് സെഷന്സ് എട്ടാം നമ്പര് കോടതിയാണ് ടിനിക്കെതിരെ കേസെടുക്കാന് നിര്ദേശിച്ചത്.
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