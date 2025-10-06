English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Actor Devarakonda: നടൻ വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയുടെ കാർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു; താരം സുരക്ഷിതൻ

താരത്തിന്റെ കാറിൽ മറ്റൊരു വാഹനം വന്ന് ഇടിച്ചിട്ട് നിർത്താതെ പോകുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്തു.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 6, 2025, 11:17 PM IST
  • തെലങ്കാനയിലെ NH-44 ഹൈവേയിൽ വച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
  • താരം പരിക്കുകൾ ഏൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു.

Actor Devarakonda: നടൻ വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയുടെ കാർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു; താരം സുരക്ഷിതൻ

നടൻ വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയുടെ കാർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു. തെലങ്കാനയിലെ NH-44 ഹൈവേയിൽ വച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. താരം പരിക്കുകൾ ഏൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു. വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയുടെ വാഹനത്തിൽ വന്ന് മറ്റൊരു കാർ ഇടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് സംഭവം. പുട്ടപർത്തിയിൽ നിന്ന് ഹൈദരാബാദിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

ഇടിച്ച കാർ നിർത്താതെ പോയി. തുടർന്ന് വിജയ്‌യുടെ ഡ്രൈവർ ലോക്കൽ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം തുടങ്ങി.

 

ശേഷം വിജയ് ദേവരകൊണ്ട സുരക്ഷിതമായി ഹൈദരാബാദിൽ എത്തി. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയും രശ്‌മിക മന്ദാനയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹ നിശ്ചയം നടന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നത്. ഇരുവരുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രം പങ്കെടുത്ത ഒരു ചടങ്ങ് ആയിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

