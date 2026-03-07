വിവാഹ മോചനത്തിനായുള്ള ഹർജിക്ക് പിന്നാലെ പുതിയ ഹർജിയുമായി നടനും ടിവികെ അധ്യക്ഷനുമായ വിജയ്യുടെ ഭാര്യ സംഗീത. വിവാഹമോചന ഹർജിയിൽ തീരുമാനമാകും വരെ നീലാങ്കരയിലെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നാണ് പുതിയ ഹർജിയിലെ ആവശ്യം.
യുകെയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന തനിക്ക് ചെന്നൈയിൽ വീടില്ലെന്നും ഭാര്യയുടെയും അമ്മയുടെയും എല്ലാ കടമകളും നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ തുടരാൻ വിജയ് അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നും സംഗീത ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അല്ലെങ്കിൽ വിജയ്യുടെ നിലയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ള മറ്റൊരു വീട് ക്രമീകരിച്ച് നൽകണമെന്നും ഹര്ജിയില് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കോടികൾ സമ്പാദ്യം ഉള്ള വിജയ് തനിക്കും മക്കൾക്കും ന്യായമായി അർഹിക്കുന്നത് നൽകണമെന്നും സംഗീത ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ദാമ്പത്യത്തിലെ ക്രൂരതയും പരസ്ത്രീ ബന്ധവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സംഗീത വിവാഹമോചനം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. 1999 ഓഗസ്റ്റ് 25-നാണ് വിജയ്യും സംഗീതയും വിവാഹിതരായത്. ഇവർക്ക് ജേസൺ സഞ്ജയ്, ദിവ്യ സാഷ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് മക്കളുണ്ട്.
