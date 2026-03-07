English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Movies
  • Actor Vijay: 'ഹർജിയിൽ തീരുമാനമാകും വരെ നീലാങ്കരയിലെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ അനുവദിക്കണം'; വിജയ്‍യുടെ ഭാര്യ സം​ഗീത

Actor Vijay: 'ഹർജിയിൽ തീരുമാനമാകും വരെ നീലാങ്കരയിലെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ അനുവദിക്കണം'; വിജയ്‍യുടെ ഭാര്യ സം​ഗീത

Actor Vijay: യുകെയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന തനിക്ക്‌ ചെന്നൈയിൽ വീടില്ലെന്നും ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ തുടരാൻ വിജയ് അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നും സംഗീത ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Mar 7, 2026, 04:21 PM IST
  • കോടികൾ സമ്പാദ്യം ഉള്ള വിജയ് തനിക്കും മക്കൾക്കും ന്യായമായി അർഹിക്കുന്നത് നൽകണമെന്നും സംഗീത ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
  • ദാമ്പത്യത്തിലെ ക്രൂരതയും പരസ്ത്രീ ബന്ധവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സംഗീത വിവാഹമോചനം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്

Trending Photos

Kerala KR-745 Lottery Result: ഇന്ന് കോടിപതിയായത് നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Lottery
Kerala KR-745 Lottery Result: ഇന്ന് കോടിപതിയായത് നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala SK-43 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? സുവർണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം...
5
Kerala Lottery Result
Kerala SK-43 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? സുവർണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം...
Ketu Transit 2026: മകം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് കേതു; ഇവർക്കിനി തൊഴിലിലും സമ്പത്തിലും വൻ മുന്നേറ്റം, ഭാ​ഗ്യം കടാക്ഷിക്കും..!
8
Ketu Transit
Ketu Transit 2026: മകം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് കേതു; ഇവർക്കിനി തൊഴിലിലും സമ്പത്തിലും വൻ മുന്നേറ്റം, ഭാ​ഗ്യം കടാക്ഷിക്കും..!
Today&#039;s Horoscope: മേടം രാശിക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം, മിഥുനം രാശിക്കാർ അമിത ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കണം; അറിയാം ഇന്നത്തെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
Horoscope malayalam
Today's Horoscope: മേടം രാശിക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം, മിഥുനം രാശിക്കാർ അമിത ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കണം; അറിയാം ഇന്നത്തെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Actor Vijay: 'ഹർജിയിൽ തീരുമാനമാകും വരെ നീലാങ്കരയിലെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ അനുവദിക്കണം'; വിജയ്‍യുടെ ഭാര്യ സം​ഗീത

വിവാഹ മോചനത്തിനായുള്ള ഹർജിക്ക് പിന്നാലെ പുതിയ ഹർജിയുമായി നടനും ടിവികെ അധ്യക്ഷനുമായ വിജയ്‍യുടെ ഭാര്യ സം​ഗീത. വിവാഹമോചന ഹർജിയിൽ തീരുമാനമാകും വരെ നീലാങ്കരയിലെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നാണ് പുതിയ ഹർജിയിലെ ആവശ്യം. 

Add Zee News as a Preferred Source

യുകെയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന തനിക്ക്‌ ചെന്നൈയിൽ വീടില്ലെന്നും ഭാര്യയുടെയും അമ്മയുടെയും എല്ലാ കടമകളും നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ തുടരാൻ വിജയ് അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നും സംഗീത ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അല്ലെങ്കിൽ വിജയ്‍യുടെ നിലയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ള മറ്റൊരു വീട് ക്രമീകരിച്ച് നൽകണമെന്നും ഹര്‍ജിയില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കോടികൾ സമ്പാദ്യം ഉള്ള വിജയ് തനിക്കും മക്കൾക്കും ന്യായമായി അർഹിക്കുന്നത് നൽകണമെന്നും സംഗീത ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ദാമ്പത്യത്തിലെ ക്രൂരതയും പരസ്ത്രീ ബന്ധവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സംഗീത വിവാഹമോചനം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. 1999 ഓഗസ്റ്റ് 25-നാണ് വിജയ്‌യും സംഗീതയും വിവാഹിതരായത്. ഇവർക്ക് ജേസൺ സഞ്ജയ്, ദിവ്യ സാഷ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് മക്കളുണ്ട്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Actor VijaySangeetha VijayActor Vijay divorceവിജയ്വിവാഹമോചനം

Trending News