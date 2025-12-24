Actor Vinayakan: 'കഴുത്തിലെ വെയിന്‍ കട്ടായി, പാരലൈസ്ഡ് ആയിപ്പോയേനെ'; നടന്‍ വിനായകന്‍ ആശുപത്രി വിട്ടു

കൊച്ചി: ഷൂട്ടിങ്ങിനിടെ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന നടൻ വിനായകൻ ആശുപത്രി വിട്ടു. ആട് 3 ഷൂട്ടിങ്ങിനിടെയാണ് പരിക്കേറ്റത്. താരത്തിന് രണ്ട് മാസത്തോളം വിശ്രമം വേണ്ടി വരുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
തിരുച്ചെന്തൂരില് ആട് 3യുടെ ഒരു സംഘട്ടന രംഗം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് വിനായകന് അപകടം സംഭവിച്ചത്. നടന്റെ പേശികൾക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. കഴുത്തിലെ വെയിന് കട്ടായിപ്പോയിരുന്നു. അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കില് പാരലൈസ്ഡ് ആയിപ്പോയേനെ എന്നും വിനായകന് പറഞ്ഞു.
അപകടത്തിന് പിന്നാലെ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകള് ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് താരം ശനിയാഴ്ച സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില് ചികിത്സ തേടുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് എംആര്ഐ സ്കാനിങ് നടത്തിയപ്പോഴാണ് പേശികള്ക്കും ഞരമ്പിനും സാരമായി പരിക്കേറ്റുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.
മിഥുന് മാനുവല് തോമസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് ആട് 3. ജയസൂര്യ വീണ്ടും ഷാജി പാപ്പനായി എത്തുകയാണ് ചിത്രത്തിലൂടെ. വലിയ ക്യാന്വാസിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കുന്നത്. ഫ്രൈ ഡേ ഫിലിം ഹൗസ്, കാവ്യ ഫിലിം ഹൗസ് എന്നീ ബാനറുകളിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. ധര്മജന് ബോള്ഗാട്ടി, സൈജു കുറുപ്പ് എന്നിവരുൾപ്പെടെ വലിയ താരനിര ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. 2026 മാര്ച്ചില് ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങും.
