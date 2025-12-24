English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Movies
  • Actor Vinayakan: 'കഴുത്തിലെ വെയിന്‍ കട്ടായി, പാരലൈസ്ഡ് ആയിപ്പോയേനെ'; നടന്‍ വിനായകന്‍ ആശുപത്രി വിട്ടു

Actor Vinayakan: 'കഴുത്തിലെ വെയിന്‍ കട്ടായി, പാരലൈസ്ഡ് ആയിപ്പോയേനെ'; നടന്‍ വിനായകന്‍ ആശുപത്രി വിട്ടു

ആട് 3യുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെയാണ് നടൻ വിനായകന് പരിക്കേറ്റത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 24, 2025, 05:44 PM IST
  • അപകടത്തിന് പിന്നാലെ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകള്‍ ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് താരം ശനിയാഴ്ച സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സ തേടുകയായിരുന്നു.
  • പിന്നീട് എംആര്‍ഐ സ്‌കാനിങ് നടത്തിയപ്പോഴാണ് പേശികള്‍ക്കും ഞരമ്പിനും സാരമായി പരിക്കേറ്റുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.

Read Also

  1. Mammootty Movie: ഖാലിദ് റഹ്മാൻ - ഷെരീഫ് മുഹമ്മദ് കൂട്ടുക്കെട്ടിനൊപ്പം കൊകോർത്ത് മമ്മൂട്ടി; പുതിയ ചിത്രം അനൗൺസ് ചെയ്തു

Trending Photos

Cake recipe: ഫ്രഷ് പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാം എളുപ്പത്തിൽ
5
recipe
Cake recipe: ഫ്രഷ് പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാം എളുപ്പത്തിൽ
Gold Price 1 Lakh Today: ലക്ഷം തൊട്ട് സ്വർണം! ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് വർധിച്ചത് 1,760 രൂപ
7
Gold price hike
Gold Price 1 Lakh Today: ലക്ഷം തൊട്ട് സ്വർണം! ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് വർധിച്ചത് 1,760 രൂപ
Kerala DL-32 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala DL-32 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Kerala Lottery Result Today SS-499: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Sthree Sakthi Lottery
Kerala Lottery Result Today SS-499: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Actor Vinayakan: 'കഴുത്തിലെ വെയിന്‍ കട്ടായി, പാരലൈസ്ഡ് ആയിപ്പോയേനെ'; നടന്‍ വിനായകന്‍ ആശുപത്രി വിട്ടു

കൊച്ചി: ഷൂട്ടിങ്ങിനിടെ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന നടൻ വിനായകൻ ആശുപത്രി വിട്ടു. ആട് 3 ഷൂട്ടിങ്ങിനിടെയാണ് പരിക്കേറ്റത്. താരത്തിന് രണ്ട് മാസത്തോളം വിശ്രമം വേണ്ടി വരുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 

Add Zee News as a Preferred Source

തിരുച്ചെന്തൂരില്‍ ആട് 3യുടെ ഒരു സംഘട്ടന രം​ഗം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് വിനായകന് അപകടം സംഭവിച്ചത്. നടന്റെ പേശികൾക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. കഴുത്തിലെ വെയിന്‍ കട്ടായിപ്പോയിരുന്നു. അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ പാരലൈസ്ഡ് ആയിപ്പോയേനെ എന്നും വിനായകന്‍ പറഞ്ഞു. 

Also Read: Drishyam 3 Release Date Announced: 'ദൃശ്യം 3' റിലീസ് തിയതി പുറത്ത്; മലയാളം പതിപ്പിന് മുൻപേ ഹിന്ദിയുടെ പ്രഖ്യാപനം

അപകടത്തിന് പിന്നാലെ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകള്‍ ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് താരം ശനിയാഴ്ച സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സ തേടുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് എംആര്‍ഐ സ്‌കാനിങ് നടത്തിയപ്പോഴാണ് പേശികള്‍ക്കും ഞരമ്പിനും സാരമായി പരിക്കേറ്റുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.

മിഥുന്‍ മാനുവല്‍ തോമസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് ആട് 3. ജയസൂര്യ വീണ്ടും ഷാജി പാപ്പനായി എത്തുകയാണ് ചിത്രത്തിലൂടെ. വലിയ ക്യാന്‍വാസിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കുന്നത്. ഫ്രൈ ഡേ ഫിലിം ഹൗസ്, കാവ്യ ഫിലിം ഹൗസ് എന്നീ ബാനറുകളിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. ധര്‍മജന്‍ ബോള്‍ഗാട്ടി, സൈജു കുറുപ്പ് എന്നിവരുൾപ്പെടെ വലിയ താരനിര ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. 2026 മാര്‍ച്ചില്‍ ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങും.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Actor VinayakanAadu 3നടന്‍ വിനായകന്‍ആട് 3

Trending News