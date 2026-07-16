Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Movies
  • /Anna Rajan: മോർഫ് ചെയ്ത ചിത്രം പ്രചരിപ്പിച്ചു; നീതി ലഭിക്കും വരെ പോരാടുമെന്ന് അന്ന രാജൻ

Anna Rajan: മോർഫ് ചെയ്ത ചിത്രം പ്രചരിപ്പിച്ചു; നീതി ലഭിക്കും വരെ പോരാടുമെന്ന് അന്ന രാജൻ

Actress Anna Rajan files complaint: സൈബർ ആക്രമണത്തിനെതിരെ നിയമനടപടിയുമായി നടി അന്ന രാജൻ. നീതി ലഭിക്കും വരെ മുന്നോട്ടുപോകുമെന്ന് നടി.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 16, 2026, 11:54 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 11:54 AM IST
Anna Rajan: മോർഫ് ചെയ്ത ചിത്രം പ്രചരിപ്പിച്ചു; നീതി ലഭിക്കും വരെ പോരാടുമെന്ന് അന്ന രാജൻ
Image Credit: Anna Rajan | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ശ്രീ നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്ക: സേവനത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും സമർപ്പണത്തിന്റെയും ദേശീയബോധത്തിന്റെയും യുഗപുരുഷൻ
Shri Nand Kishore Goenka1 hr ago
2
Nenmara Double Murder1 hr ago
3
Kerala Rain Alert2 hrs ago
4
Shri Nand Kishore Goenka Death1:39 AM IST
5
FIFA World Cup12:40 AM IST