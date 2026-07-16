/Anna Rajan: മോർഫ് ചെയ്ത ചിത്രം പ്രചരിപ്പിച്ചു; നീതി ലഭിക്കും വരെ പോരാടുമെന്ന് അന്ന രാജൻ

തന്റെ മോർഫ് ചെയ്ത ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നതിനെതിരെ നടി അന്ന രാജൻ രംഗത്ത്. നടി തന്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് പ്രചരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് സഹിതം നടി പങ്കുവെച്ചത്. ചിത്രം മോർഫ് ചെയ്തവർക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് നടി അറിയിച്ചത്. മോർഫ് ചെയ്ത ചിത്രം പ്രചരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായും പോലീസിൽ ഉടൻ പരാതി നൽകുമെന്നും അന്ന രാജൻ പറഞ്ഞു.
''എന്റെ പ്രശസ്തിക്ക് കളങ്കമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ ചിത്രം ദുരുദ്ദേശ്യത്തോടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും അശ്ലീലവും അപകീർത്തികരവുമായ രീതിയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എന്റെ അന്തസ്സിന്റെ മേലുള്ള കടുത്ത ലംഘനമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ്. ഞാൻ ഔദ്യോഗികമായി ഈ അക്കൗണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കൂടാതെ നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പോലീസിൽ പരാതി നൽകും. എന്റെ ചിത്രം ഇത്തരത്തിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്ത പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർ ആരായാലും അവർ ഇതിന് മറുപടി പറയേണ്ടി വരും.''
നീതി ലഭിക്കുന്നത് വരെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നാണ് അന്ന രാജൻ അറിയിച്ചത്. കൂടാതെ ഇത്തരം ഉള്ളടക്കങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയോ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്നും നടി അഭ്യർത്ഥിച്ചു. മുൻപും സമാനമായ രീതിയിൽ അന്ന രാജന് സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് മോശം അനുഭവം നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നു. ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല മഹോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ നടിയുടെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും ചിലർ മോശം രീതിയിൽ പകർത്തി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇത് വലിയ രീതിയിൽ വൈറലാവുകയും ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ വിമർശനങ്ങൾ ഉയരുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെയാണ് നടിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ മോർഫ് ചെയ്ത് വീണ്ടും സൈബർ ആക്രമണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
2017 ൽ അങ്കമാലി ഡയറീസ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് അന്ന രേഷ്മ രാജനെന്ന അന്ന രാജൻ അഭിനയരംഗത്തേക്ക് എത്തുന്നത്. സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുൻപ് അന്ന ആലുവയിലെ രാജഗിരി ആശുപത്രിയിൽ നഴ്സായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു. നിലവിൽ നടി ജയിലർ 2 എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ തമിഴിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്.
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