/Ansiba Hassan: സ്റ്റേഷനിലെത്തിയപ്പോൾ അവഹേളിച്ചു; നടി ലക്ഷ്മിപ്രിയയ്ക്കും തൃപ്പൂണിത്തുറ എസ്ഐക്കെുമെതിരെ പരാതി നൽകി അൻസിബ

നടി അൻസിബ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഡിജിപിക്കും പരാതി നൽകി. ലക്ഷ്മിപ്രിയയ്ക്കും തൃപ്പൂണിത്തുറ എസ്ഐക്കും എതിരെയാണ് പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
കൊച്ചി: നടി ലക്ഷ്മിപ്രിയയ്ക്കെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഡിജിപിക്കും പരാതി നൽകി അൻസിബ ഹസൻ. തൃപ്പൂണിത്തുറ എസ്ഐക്കെതിരെയും പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ലക്ഷ്മിപ്രിയ പോലീസിൽ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയപ്പോൾ തന്ന അവഹേളിച്ചുവെന്നാണ് അൻസിബ പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ തന്നെ അപമാനിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അപമാനിച്ചതിൽ ഒരു കോടി നഷ്ടപരിഹാരം വേണമെന്നും അൻസിബ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
