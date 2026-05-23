/Ansiba Hassan: മോശക്കാരിയാക്കി, മതംമാറ്റുന്നുവെന്നും പ്രചരണം; ടിനി ടോമിനെതിരെ ​ഗുരുതര ആരോപണവുമായി അൻസിബ ഹസൻ

കമ്മിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത് മുതൽ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുകയാണെന്നും താൻ മതപരിവർത്തനം നടത്താൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന് വരെ ആരോപണമുന്നയിച്ചതായും അൻസിബ തുറന്നടിച്ചു.
ടിനി ടോമിനെതിരെ ആരോപണവുമായി അമ്മയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ച നടി അൻസിബ ഹസൻ. താൻ രാജിവെക്കാൻ കാരണം ടിനി ടോം ആണെന്ന് അൻസിബ വ്യക്തമാക്കി. ഒരു വാർത്താ ചാനലിനോടാണ് താരം ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
അമ്മയിൽ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു താരം. കമ്മിറ്റിയിൽ കയറിയത് മുതൽ ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടിരുന്നു. അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായതിന്റെ പേരിൽ വ്യക്തിവൈരാഗ്യം കാണിക്കുകയാണെന്നും താരം ആരോപിച്ചു.
തനിക്കെതിരെ അവിഹിത ആരോപണങ്ങൾ വരെ ഉന്നയിച്ചു. ടിനി ടോമിന്റെ ഡ്രൈവറെ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് മതംമാറ്റാൻ താൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നായിരുന്നു പ്രധാന ആരോപണം. ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ആളുടെ കൂടെ കമ്മറ്റിയിലിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മറ്റുള്ളവരോട് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞതായി തന്നോട് പറഞ്ഞത് നീന കുറുപ്പ് ആണെന്നും അൻസിബ പറഞ്ഞു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് അമ്മ പ്രസിഡന്റിനും സെക്രട്ടറിക്കും നീന കുറുപ്പ് ഔദ്യോഗികമായി പരാതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.