/Actress Anumol: നടി അനുമോൾ വിവാഹിതയായി; വരൻ തമിഴ് നടൻ, ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് ആശീർവദിച്ച് സുരേഷ് ​ഗോപി

ടെലിവിഷൻ നടിയും ബിഗ് ബോസ് മലയാളം 7 വിജയിയുമായ അനുമോൾ വിവാഹിതയായി. തമിഴ് നടനും മോഡലുമായ ഭുവനേഷ് രാജേന്ദ്രനാണ് വരൻ. ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ വളരെ ലളിതമായ ചടങ്ങുകളോടെയായിരുന്നു വിവാഹം നടന്നത്. അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രമായിരുന്നു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തത്.
നടനും കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ സുരേഷ് ഗോപിയും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. ഇരുവരെയും അനുഗ്രഹിച്ച് ആശംസകൾ അറിയിച്ചാണ് അദ്ദേഹം മടങ്ങിയത്. അനുമോളുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് സൂചന നൽകിയതിനെത്തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് അഭ്യൂഹങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് ഫോട്ടോകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് അനുമോൾ ഇന്നലെ തന്നെ വാർത്ത സ്ഥിരീകരിച്ചു.
30 കാരിയായ അനുമോൾ ആദ്യമായി പൊതുജനശ്രദ്ധ നേടിയത് മിനിസ്ക്രീനിലാണ്. മലയാളം സീരിയലുകളിലൂടെയാണ് അനുമോൾ അഭിനയിച്ചു തുടങ്ങിയതെങ്കിലും, തമാർ പഡാർ എന്ന സെലിബ്രിറ്റി ഗെയിം ഷോയാണ് അനുമോളെ മലയാള പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ജനപ്രിയയാക്കിയത്. 2023-ൽ, സുരഭിയും സുഹാസിനിയും എന്ന സിറ്റ്കോമിലെ സുരഭി എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് മികച്ച രണ്ടാമത്തെ നായികയ്ക്കുള്ള ടിവി അവാർഡും അനുമോൾ നേടിയിരുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.