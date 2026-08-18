Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Movies
  • /Actress Anumol: നടി അനുമോൾ വിവാഹിതയായി; വരൻ തമിഴ് നടൻ, ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് ആശീർവദിച്ച് സുരേഷ് ​ഗോപി

Actress Anumol: നടി അനുമോൾ വിവാഹിതയായി; വരൻ തമിഴ് നടൻ, ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് ആശീർവദിച്ച് സുരേഷ് ​ഗോപി

Actress Anumol Wedding: ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ വളരെ ലളിതമായ ചടങ്ങുകളോടെയായിരുന്നു വിവാഹം നടന്നത്. അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രമായിരുന്നു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 18, 2026, 11:00 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 11:00 AM IST
Actress Anumol: നടി അനുമോൾ വിവാഹിതയായി; വരൻ തമിഴ് നടൻ, ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് ആശീർവദിച്ച് സുരേഷ് ​ഗോപി
Image Credit: Anumol / Instagram

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Actress Anumol: നടി അനുമോൾ വിവാഹിതയായി; വരൻ തമിഴ് നടൻ, ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് ആശീർവദിച്ച് സുരേഷ് ​ഗോപി
2
3
4
5