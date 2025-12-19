English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Malayalam News
  Movies
  • Actress Assault Case Survivor: ''പരാതിപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ്, വിധിയാണെന്ന് സമാധാനിച്ച് ആരോടും ഒന്നും പറയാതിരിക്കണമായിരുന്നു''; വൈകാരിക കുറിപ്പുമായി അതിജീവിത

Actress Assault Case Survivor: ''പരാതിപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ്, വിധിയാണെന്ന് സമാധാനിച്ച് ആരോടും ഒന്നും പറയാതിരിക്കണമായിരുന്നു''; വൈകാരിക കുറിപ്പുമായി അതിജീവിത

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈകാരിക കുറിപ്പുമായി നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ അതിജീവിത.

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 19, 2025, 04:21 PM IST
  • ആക്രമണം നടന്നപ്പോൾ തന്നെ പാരതിപ്പെട്ടതും നിയമ നടപടി വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതുമാണ് താൻ ചെയ്ത തെറ്റെന്നാണ് അതിജീവിത പറയുന്നത്.
  • സംഭവിച്ചതെല്ലാം വിധിയാണെന്ന് സമാധാനിച്ച് ആരോടും ഒന്നും പറയാതെ മിണ്ടാതെ ഇരിക്കണമായിരുന്നു എന്നും കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Actress Assault Case Survivor: ''പരാതിപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ്, വിധിയാണെന്ന് സമാധാനിച്ച് ആരോടും ഒന്നും പറയാതിരിക്കണമായിരുന്നു''; വൈകാരിക കുറിപ്പുമായി അതിജീവിത

കടുത്ത സൈബർ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ വൈകാരിക കുറിപ്പുമായി അതിജീവിത. നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട രണ്ടാം പ്രതി മാർട്ടിൻ സമൂഹ മാധ്യമത്തില്‍ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോ അടുത്തിടെ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ കടുത്ത സൈബർ ആക്രമണമാണ് അതിജീവിതയ്ക്കെതിരെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിജീവിത പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മീഡിയയിൽ അതിജീവിത കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇൻസ്റ്റാ​ഗ്രാമിലാണ് കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. 

ആക്രമണം നടന്നപ്പോൾ തന്നെ പാരതിപ്പെട്ടതും നിയമ നടപടി വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതുമാണ് താൻ ചെയ്ത തെറ്റെന്നാണ് അതിജീവിത പറയുന്നത്. സംഭവിച്ചതെല്ലാം വിധിയാണെന്ന് സമാധാനിച്ച് ആരോടും ഒന്നും പറയാതെ മിണ്ടാതെ ഇരിക്കണമായിരുന്നു എന്നും കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

''ഞാന്‍ ചെയ്ത തെറ്റ്. എനിക്കെതിരെ ഒരു അക്രമം നടന്നപ്പോള്‍ അതപ്പോള്‍ തന്നെ പോലീസില്‍ പരാതിപ്പെട്ടത്, നിയമ നടപടി വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോയത്!! 

അന്നേ സംഭവിച്ചതെല്ലാം വിധിയാണെന്ന് സമാധാനിച്ച് ആരോടും ഒന്നും പറയാതെ മിണ്ടാതെ ഇരിക്കണമായിരുന്നു, പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ആ video പുറത്ത് വരുമ്പോള്‍ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് അന്നേ പോലീസില്‍ പരാതിപ്പെട്ടില്ല എന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവരോട് എന്ത് പറയണം എന്നറിയാതെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമായിരുന്നു.

20 വര്‍ഷം ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ച് ജയിലില്‍ പോയ രണ്ടാം പ്രതി പോകുന്നതിന് മുന്‍പേ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തത് കണ്ടു. അതില്‍ ഞാന്‍ ആണ് നിങ്ങളുടെ നഗ്ന വീഡിയോ എടുത്തത് എന്നുകൂടെ പറയാമായിരുന്നു!! 

ഇത്തരം വൈകൃതങ്ങള്‍ പറയുന്നവരോടും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരോടും, നിങ്ങള്‍ക്കോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ളവര്‍ക്കോ ഈ അവസ്ഥ വരാതിരിക്കട്ടെ. 

Not a victim, not a survivor,
just a simple human being!!
let me live.''

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

