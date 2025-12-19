Actress Assault Case Survivor: ''പരാതിപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ്, വിധിയാണെന്ന് സമാധാനിച്ച് ആരോടും ഒന്നും പറയാതിരിക്കണമായിരുന്നു''; വൈകാരിക കുറിപ്പുമായി അതിജീവിത

കടുത്ത സൈബർ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ വൈകാരിക കുറിപ്പുമായി അതിജീവിത. നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട രണ്ടാം പ്രതി മാർട്ടിൻ സമൂഹ മാധ്യമത്തില് പങ്കുവെച്ച വീഡിയോ അടുത്തിടെ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ കടുത്ത സൈബർ ആക്രമണമാണ് അതിജീവിതയ്ക്കെതിരെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിജീവിത പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മീഡിയയിൽ അതിജീവിത കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലാണ് കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.
ആക്രമണം നടന്നപ്പോൾ തന്നെ പാരതിപ്പെട്ടതും നിയമ നടപടി വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതുമാണ് താൻ ചെയ്ത തെറ്റെന്നാണ് അതിജീവിത പറയുന്നത്. സംഭവിച്ചതെല്ലാം വിധിയാണെന്ന് സമാധാനിച്ച് ആരോടും ഒന്നും പറയാതെ മിണ്ടാതെ ഇരിക്കണമായിരുന്നു എന്നും കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്.
''ഞാന് ചെയ്ത തെറ്റ്. എനിക്കെതിരെ ഒരു അക്രമം നടന്നപ്പോള് അതപ്പോള് തന്നെ പോലീസില് പരാതിപ്പെട്ടത്, നിയമ നടപടി വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോയത്!!
അന്നേ സംഭവിച്ചതെല്ലാം വിധിയാണെന്ന് സമാധാനിച്ച് ആരോടും ഒന്നും പറയാതെ മിണ്ടാതെ ഇരിക്കണമായിരുന്നു, പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ആ video പുറത്ത് വരുമ്പോള് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് അന്നേ പോലീസില് പരാതിപ്പെട്ടില്ല എന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവരോട് എന്ത് പറയണം എന്നറിയാതെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമായിരുന്നു.
20 വര്ഷം ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ച് ജയിലില് പോയ രണ്ടാം പ്രതി പോകുന്നതിന് മുന്പേ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തത് കണ്ടു. അതില് ഞാന് ആണ് നിങ്ങളുടെ നഗ്ന വീഡിയോ എടുത്തത് എന്നുകൂടെ പറയാമായിരുന്നു!!
ഇത്തരം വൈകൃതങ്ങള് പറയുന്നവരോടും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരോടും, നിങ്ങള്ക്കോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ളവര്ക്കോ ഈ അവസ്ഥ വരാതിരിക്കട്ടെ.
Not a victim, not a survivor,
just a simple human being!!
let me live.''
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.