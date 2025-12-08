English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Movies
  • Nadirsha Response: ദൈവത്തിന് നന്ദി, സത്യമേവ ജയതേ...; ദിലീപ് കുറ്റവിമുക്തനായതിൽ പ്രതികരിച്ച് നാദിർഷാ

Nadirsha Response: ദൈവത്തിന് നന്ദി, സത്യമേവ ജയതേ...; ദിലീപ് കുറ്റവിമുക്തനായതിൽ പ്രതികരിച്ച് നാദിർഷാ

Actress Attack Case: കേസിൽ ആദ്യ 6 പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കോടതി വിധിച്ചു. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Dec 8, 2025, 01:00 PM IST
  • നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ എട്ടാം പ്രതിയായിരുന്ന ദിലീപിനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കി
  • കോടതി വിധി വന്നതിന് പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തി നാദിർഷ
  • ഫെയ്സ് ബുക്കിലൂടെയാണ് പ്രതികരണവുമായി നാദിർഷാ എത്തിയത്

Read Also

  1. Actress Attack Case: വിധി അപ്രതീക്ഷിതം എന്ന് പ്രോസിക്യുട്ടർ; ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകും

Trending Photos

Shukra Shani Gochar 2026: ശനിയും ശുക്രനും ചേർന്ന് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ലാഭദൃഷ്ടിയോഗം; ഈ രാശിക്കാർക്ക് 2026ൽ നേട്ടങ്ങൾ മാത്രം
5
Horoscope
Shukra Shani Gochar 2026: ശനിയും ശുക്രനും ചേർന്ന് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ലാഭദൃഷ്ടിയോഗം; ഈ രാശിക്കാർക്ക് 2026ൽ നേട്ടങ്ങൾ മാത്രം
Actor Dileep Net worth: മിമിക്രി താരമായി തുടങ്ങി, ആ​ഗ്രഹിച്ചതെല്ലാം സ്വന്തമാക്കി; 600 കോടിയുടെ ആസ്തിയുള്ള ജനപ്രിയ നായകൻ
5
actor Dileep
Actor Dileep Net worth: മിമിക്രി താരമായി തുടങ്ങി, ആ​ഗ്രഹിച്ചതെല്ലാം സ്വന്തമാക്കി; 600 കോടിയുടെ ആസ്തിയുള്ള ജനപ്രിയ നായകൻ
Today&#039;s Horoscope: ഡിസംബറിലെ ആദ്യ ഞായർ; 12 രാശികൾക്കും ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം രാശിഫലം
13
Horoscope prediction
Today's Horoscope: ഡിസംബറിലെ ആദ്യ ഞായർ; 12 രാശികൾക്കും ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം രാശിഫലം
Dal Curry Recipe: 30 മിനിറ്റിൽ ഹൈ പ്രോട്ടീൻ ദാൽ കറി റെഡി! പരിപ്പ് കറി റെസിപ്പി
5
recipe
Dal Curry Recipe: 30 മിനിറ്റിൽ ഹൈ പ്രോട്ടീൻ ദാൽ കറി റെഡി! പരിപ്പ് കറി റെസിപ്പി
Nadirsha Response: ദൈവത്തിന് നന്ദി, സത്യമേവ ജയതേ...; ദിലീപ് കുറ്റവിമുക്തനായതിൽ പ്രതികരിച്ച് നാദിർഷാ

Nadirsha Response On Verdict: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ എട്ടാം പ്രതിയായിരുന്ന ദിലീപിനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കി കൊണ്ട് കോടതി വിധി വന്നതിന് പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തി ദിലീപിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തും സംവിധായകനുമായ നാദിർഷാ. ഫെയ്സ് ബുക്കിലൂടെയാണ് പ്രതികരണവുമായി നാദിർഷാ എത്തിയത്.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: ഇന്നിന്റെ ഉദയത്തിൽ ഞാൻ അത്രമേൽ പ്രത്യാശിക്കുന്നു; അരുൺ ഗോപിയുടെ കുറിപ്പ് വൈറൽ

Also Read:കന്നി രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതിയുടെ ദിനം; മകര രാശിക്കാർ സൗമ്യത പാലിക്കുക

ദൈവത്തിന് നന്ദി, സത്യമേവ ജയതേ... എന്നായിരുന്നു നാദിർഷായുടെ കുറിപ്പ് ഒപ്പം ദിപീപിനെ ചേർത്തു പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ചിത്രവും നാദിർഷാ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. കേസിൽ ആദ്യ 6 പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കോടതി വിധിച്ചു.  പ്രതികൾക്കുള്ള ശിക്ഷ ഡിസംബർ 12 ന് വിധിക്കും.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Dileep Verdict CaseActress Attack CaseNadirshaDirector NadirshaFacebook Post

Trending News