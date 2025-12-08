Nadirsha Response: ദൈവത്തിന് നന്ദി, സത്യമേവ ജയതേ...; ദിലീപ് കുറ്റവിമുക്തനായതിൽ പ്രതികരിച്ച് നാദിർഷാ

Nadirsha Response On Verdict: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ എട്ടാം പ്രതിയായിരുന്ന ദിലീപിനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കി കൊണ്ട് കോടതി വിധി വന്നതിന് പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തി ദിലീപിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തും സംവിധായകനുമായ നാദിർഷാ. ഫെയ്സ് ബുക്കിലൂടെയാണ് പ്രതികരണവുമായി നാദിർഷാ എത്തിയത്.
Also Read: ഇന്നിന്റെ ഉദയത്തിൽ ഞാൻ അത്രമേൽ പ്രത്യാശിക്കുന്നു; അരുൺ ഗോപിയുടെ കുറിപ്പ് വൈറൽ
Also Read:കന്നി രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതിയുടെ ദിനം; മകര രാശിക്കാർ സൗമ്യത പാലിക്കുക
ദൈവത്തിന് നന്ദി, സത്യമേവ ജയതേ... എന്നായിരുന്നു നാദിർഷായുടെ കുറിപ്പ് ഒപ്പം ദിപീപിനെ ചേർത്തു പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ചിത്രവും നാദിർഷാ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. കേസിൽ ആദ്യ 6 പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കോടതി വിധിച്ചു. പ്രതികൾക്കുള്ള ശിക്ഷ ഡിസംബർ 12 ന് വിധിക്കും.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.