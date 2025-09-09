English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Actress Grace Antony Married: ''ആളും ആരവങ്ങളുമില്ലാതെ അതങ്ങ് നടന്നു''; നടി ​ഗ്രേസ് ആന്റണി വിവാഹിതയായി, വരൻ ആര്?

വരന്റെ മുഖം ​ഗ്രേസ് ആന്റണി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആളെ കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ വന്നു തുടങ്ങി.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 9, 2025, 05:42 PM IST
  • സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ച വിവാഹ ഫോട്ടോയിൽ താലിയുടെ ഫോട്ടോയും വരന്റെ തോളിൽ ചാഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതും നടിയുടെ കഴുത്തിലെ താലി വരൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതും മാത്രമാണുള്ളത്.
  • ഇരുവരുടെയും മുഖങ്ങൾ ഫോട്ടോയിൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല.

Actress Grace Antony Married: ''ആളും ആരവങ്ങളുമില്ലാതെ അതങ്ങ് നടന്നു''; നടി ​ഗ്രേസ് ആന്റണി വിവാഹിതയായി, വരൻ ആര്?

നടി ​ഗ്രേസ് ആന്റണി വിവാഹിതയായി. താരം തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വരൻ ആരാണ് എന്നത് റിവീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ച വിവാഹ ഫോട്ടോയിൽ താലിയുടെ ഫോട്ടോയും വരന്റെ തോളിൽ ചാഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതും നടിയുടെ കഴുത്തിലെ താലി വരൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതും മാത്രമാണുള്ളത്. ഇരുവരുടെയും മുഖങ്ങൾ ഫോട്ടോയിൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. 

'ശബ്ദങ്ങളില്ല, വെളിച്ചമില്ല, ആൾക്കൂട്ടമില്ല ഒടുവിൽ അത് സംഭവിച്ചു' എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് ​ഗ്രേസ് ആന്റണി വിവാഹ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രൈവസി വളരെയധികം സൂക്ഷിച്ച ഒരു വിവാഹമായിരുന്നു ​ഗ്രേസിന്റേത്. ​ഗ്രേസിന്റെ പോസ്റ്റിന് പിന്നാലെ നിരവധി പേർ ആശംസകൾ നേർന്ന് രം​ഗത്തെത്തി. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Grace (@grace_antonyy)

 

ആരാണ് ​ഗ്രേസ് ആന്റണിയുടെ വരൻ?

വരന്റെ മുഖം വെളിപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിലും മലയാളികൾ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ട് പിടിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് വേണേൽ പറയാം. ​നടിയുടെ ഇൻസ്റ്റാ​ഗ്രാം പോസ്റ്റിന് താഴെ എപ്പോഴാണ് ഫെയ്സ് റിവീലിം​ഗ് എന്ന് ചോദിച്ച് നടി മാളവിക മേനോൻ കമന്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഈ കമന്റിന് മറുപടിയായാണ് വരന്റെ കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. തരിണി കലിം​ഗരായരുടെ ഫാൻ പേജ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് വരനെ ഏവർക്കും പരിചയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. യുവ സം​ഗീത സംവിധായകൻ എബി ടോം സിറിയക് ആണ് ​ഗ്രേസ് ആന്റണിയുടെ വരൻ എന്നാണ് ഈ പേജിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത്. എബിക്കും ​ഗ്രേസിനും ആശംസകൾ എന്ന് നടി രജീഷ വിജയനും കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ പ്രേക്ഷകരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Grace (@grace_antonyy)

 

കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ്, തമാശ, കനകം കാമിനി കലഹം, റോഷാക്ക്, ഹാപ്പി വെഡ്ഡിം​ഗ് തുടങ്ങിയ സിനിമകളിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട വേഷങ്ങളാണ് ​ഗ്രേസ് ആന്റണി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷങ്ങളായി മ്യൂസിക് അറേഞ്ച‌റും പ്രോഗ്രാമറുമായി മലയാള സിനിമാ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ് എബി. അൽഫോൻസ് ജോസഫ്, ബേണി ഇഗ്നേഷ്യസ്, ഗോപി സുന്ദർ, ദീപക് ദേവ്, അഫ്സൽ യൂസഫ്, ബെന്നറ്റ് വീറ്റ്‌റാഗ് എന്നിവർക്കൊപ്പമാമ് എബി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

 

