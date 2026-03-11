Hansika Motwani Divorce: അത്യാഢംബര വിവാഹം, 2 വർഷത്തെ ദാമ്പത്യം, ഒടുവിൽ വേർപിരിയൽ; നടി ഹൻസിക മൊത്വാനി വിവാഹമോചിതയായി

നടി ഹൻസിക മൊത്വാനിയും സോഹേൽ ഖതൂരിയയും വിവാഹമോചിതരായി. മുംബൈയിലെ ബാന്ദ്ര കുടുംബ കോടതിയാണ് ഇരുവർക്കും വിവാഹമോചനം അനുവദിച്ചത്. പരസ്പര സമ്മതത്തോടെയാണ് ഇരുവരും വിവാഹമോചനം തേടിയത്. സ്ത്രീധനം, ജീവനാംശം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച അവകാശവാദങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വച്ചതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്.
വിവാഹശേഷം സ്വഭാവത്തിലും അഭിപ്രായങ്ങളിലും ജീവിതശൈലിയിലുമൊക്കെയുണ്ടായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള വലിയ വഴക്കുകളിലേക്ക് നയിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് കുടുംബവൃത്തങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ഇരുവരുടെയും മാതാപിതാക്കളും ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും അനുരഞ്ജനത്തിന് ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും അവയെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടു.
2022 ഡിസംബറിലാണ് ഹൻസികയുടെയും സോഹേലിന്റെയും വിവാഹം നടന്നത്. ജയ്പൂരിലെ മുണ്ടോട്ട ഫോർട്ട് ആൻഡ് പാലസിൽ വെച്ച് അത്യാഡംബരപൂർവമായാണ് ഇവരുടെ വിവാഹ ചടങ്ങുകൾ നടന്നത്. തുടർന്ന് 2 വർഷം ഇരുവരും ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ചു. 2024 ജൂലൈ 2 മുതൽ ഇവർ വേർപിരിഞ്ഞാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഹൻസികയുടെ സുഹൃത്തായിരുന്ന റിങ്കി ബജാജാണ് സോഹേലിന്റെ ആദ്യ ഭാര്യ.
ബാലതാരമായി അഭിനയം തുടങ്ങിയ ഹൻസിക പിന്നീട് ബോളിവുഡിലെ ജനപ്രിയ ടെലിവിഷൻ ഷോകളിലും തിളങ്ങി. തമിഴ്, തെലുങ്ക് തുടങ്ങിയ ഭാഷകളിലെല്ലാം നിരവധി സിനിമകൾ താരം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
