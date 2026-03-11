English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Movies
  • Hansika Motwani Divorce: അത്യാഢംബര വിവാഹം, 2 വർഷത്തെ ദാമ്പത്യം, ഒടുവിൽ വേർപിരിയൽ; നടി ഹൻസിക മൊത്വാനി വിവാഹമോചിതയായി

Hansika Motwani Divorce: അത്യാഢംബര വിവാഹം, 2 വർഷത്തെ ദാമ്പത്യം, ഒടുവിൽ വേർപിരിയൽ; നടി ഹൻസിക മൊത്വാനി വിവാഹമോചിതയായി

വിവാഹ ശേഷം രണ്ട് വർഷമാണ് ഹൻസികയും സോഹേലും ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ചത്. തുടർന്ന് 2024 മുതൽ വേർപിരിഞ്ഞാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 11, 2026, 06:03 PM IST
  • പരസ്പര സമ്മതത്തോടെയാണ് ഇരുവരും വിവാഹമോചനം തേടിയത്.
  • സ്ത്രീധനം, ജീവനാംശം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച അവകാശവാദങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വച്ചതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്.

Read Also

  1. Kasargod Embassy: മിസ്റ്ററി ക്രൈം ത്രില്ലർ സീരീസ് 'കാസർഗോഡ് എംബസി'; മാർച്ച്‌ 20ന് ZEE5ൽ റിലീസ് ചെയ്യും

Trending Photos

Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർ വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഡേ; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർ വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഡേ; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Donald Trump: ഇറാൻ-ഇസ്രയേൽ-യുഎസ് യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ട്രംപിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? ജന്മരാശി വച്ച് ജ്യോതിഷ പ്രവചനം ഇങ്ങനെ
10
Donald Trump
Donald Trump: ഇറാൻ-ഇസ്രയേൽ-യുഎസ് യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ട്രംപിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? ജന്മരാശി വച്ച് ജ്യോതിഷ പ്രവചനം ഇങ്ങനെ
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് സ്വർണ്ണവില; ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് എത്ര കൊടുക്കണം
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് സ്വർണ്ണവില; ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് എത്ര കൊടുക്കണം
Gold Rate Today: ഇന്നലെ കുറഞ്ഞത് ഇന്ന് കൂടി; ചാഞ്ചാട്ടം തുടർന്ന് സ്വർണവില, ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം
7
Gold rate
Gold Rate Today: ഇന്നലെ കുറഞ്ഞത് ഇന്ന് കൂടി; ചാഞ്ചാട്ടം തുടർന്ന് സ്വർണവില, ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം
Hansika Motwani Divorce: അത്യാഢംബര വിവാഹം, 2 വർഷത്തെ ദാമ്പത്യം, ഒടുവിൽ വേർപിരിയൽ; നടി ഹൻസിക മൊത്വാനി വിവാഹമോചിതയായി

നടി ഹൻസിക മൊത്വാനിയും സോഹേൽ ഖതൂരിയയും വിവാഹമോചിതരായി. മുംബൈയിലെ ബാന്ദ്ര കുടുംബ കോടതിയാണ് ഇരുവർക്കും വിവാഹമോചനം അനുവദിച്ചത്. പരസ്പര സമ്മതത്തോടെയാണ് ഇരുവരും വിവാഹമോചനം തേടിയത്. സ്ത്രീധനം, ജീവനാംശം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച അവകാശവാദങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വച്ചതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്.

Add Zee News as a Preferred Source

വിവാഹശേഷം സ്വഭാവത്തിലും അഭിപ്രായങ്ങളിലും ജീവിതശൈലിയിലുമൊക്കെയുണ്ടായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള വലിയ വഴക്കുകളിലേക്ക് നയിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് കുടുംബവൃത്തങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ഇരുവരുടെയും മാതാപിതാക്കളും ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും അനുരഞ്ജനത്തിന് ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും അവയെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടു.

Also Read: Malaika Sorab Dating Rumor: മലൈകയുമായി പ്രണയത്തിലോ? ഗോസിപ്പുകൾക്ക് മറുപടിയുമായി സോറബ് ബേദി, പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് വർഷങ്ങളായെന്ന് താരം..!

2022 ഡിസംബറിലാണ് ഹൻസികയുടെയും സോഹേലിന്റെയും വിവാഹം നടന്നത്. ജയ്പൂരിലെ മുണ്ടോട്ട ഫോർട്ട് ആൻഡ് പാലസിൽ വെച്ച് അത്യാഡംബരപൂർവമായാണ് ഇവരുടെ വിവാഹ ചടങ്ങുകൾ നടന്നത്. തുടർന്ന് 2 വർഷം ഇരുവരും ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ചു. 2024 ജൂലൈ 2 മുതൽ ഇവർ വേർപിരിഞ്ഞാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഹൻസികയുടെ സുഹൃത്തായിരുന്ന റിങ്കി ബജാജാണ് സോഹേലിന്റെ ആദ്യ ഭാര്യ.

ബാലതാരമായി അഭിനയം തുടങ്ങിയ ഹൻസിക പിന്നീട് ബോളിവുഡിലെ ജനപ്രിയ ടെലിവിഷൻ ഷോകളിലും തിളങ്ങി. തമിഴ്, തെലുങ്ക് തുടങ്ങിയ ഭാഷകളിലെല്ലാം നിരവധി സിനിമകൾ താരം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Hansika MotwaniSohail KathuriaHansika Divorceഹൻസിക മൊത്വാനിസോഹേൽ ഖതൂരിയ

Trending News