/Actress jyotika: വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊപ്പം, രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവിക്കൊപ്പം! ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവയ്ക്കൂ, വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭത്തിന് പിന്തുണയുമായി നടി ജ്യോതിക

ചെന്നൈ: കേന്ദ്രമന്ത്രി ധര്മ്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്തുണയുമായി നടി ജ്യോതിക. ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാന് രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് ജ്യോതിക ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് നടിയുടെ പ്രതികരണം. വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കും രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവിയ്ക്കുമൊപ്പമാണ് താന് എന്ന് ജ്യോതിക കുറിച്ചു.
'ധര്മ്മേന്ദ്ര പ്രധാന് രാജിവയ്ക്കണം. വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കും രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവിയ്ക്കുമൊപ്പം താൻ നിലകൊള്ളുന്നു. ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യയ്ക്കായി. മികച്ച പരിഷ്കൃത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി. സോനം വാങ്ചുക്ക്, അഭിജീത് ദിപ്കെ, സൗരവ് ദാസ്, അമ്മമാരെന്ന നിലയില്, നിങ്ങളെപ്പോലെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ വളര്ത്താനാണ് ഞങ്ങള് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. 'നമ്മള്' ആണ് ഇന്ത്യ എന്ന് നിങ്ങള് തെളിയിച്ചു. സമ്മര്ദ്ദങ്ങളെ തകര്ത്തതിന് നന്ദി. ഞങ്ങളെ നിര്ഭയരാക്കിയതിനും. ജയ്ഹിന്ദ്' എന്നതാണ് ജ്യോതികയുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റ്.
കലാ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ നിരവധി പ്രമുഖർ ഇതിനോടകം സിജെപി പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്തുണയുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവിയാണ് യുവജനതയെന്നും അതിനാൽ അവരെ കേൾക്കാൻ സർക്കാർ തയാറാകണമെന്നുമായിരുന്നു ഏവരും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.
അതേസമയം ഡൽഹിയിൽ പ്രതിഷേധം കനക്കുകയാണ്. നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് പോലീസ്. ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി എന്ന ആവശ്യത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണ് സിജെപി. ഇന്ന് മൂന്നരയ്ക്ക് സർക്കാരും സിജെപിയുമായുള്ള ചർച്ച നടക്കും.
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