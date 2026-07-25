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Actress jyotika: വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊപ്പം, രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവിക്കൊപ്പം! ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവയ്ക്കൂ, വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭത്തിന് പിന്തുണയുമായി നടി ജ്യോതിക

വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവിയ്ക്കുമൊപ്പമാണ് താനെന്നാണ് ജ്യോതിക ഇൻസ്റ്റാ​ഗ്രാമിൽ കുറിച്ചത്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 25, 2026, 12:36 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 12:36 PM IST
Actress jyotika: വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊപ്പം, രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവിക്കൊപ്പം! ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവയ്ക്കൂ, വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭത്തിന് പിന്തുണയുമായി നടി ജ്യോതിക
Image Credit: Jyotika | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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