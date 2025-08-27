Actress Lakshmi Menon Case: കൊച്ചിയിൽ ഐടി ജീവനക്കാരനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസ്; നടി ലക്ഷ്മി മേനോൻ ഒളിവിൽ

കൊച്ചി: കൊച്ചിയിൽ ഐടി ജീവനക്കാരനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മർദ്ദിച്ച കേസിൽ നടി ലക്ഷ്മി മേനോൻ ഒളിവിൽ. നടിക്കായി പൊലീസ് തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു. കേസിൽ ലക്ഷ്മി മൂന്നാം പ്രതിയാണ്. യുവാവിനെ ആക്രമിച്ച സംഘത്തിൽ നടിയും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നായിരുന്നു പൊലീസ് കണ്ടെത്തൽ.
