Actress Lakshmi Menon Case: കൊച്ചിയിൽ ഐടി ജീവനക്കാരനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസ്; നടി ലക്ഷ്മി മേനോൻ ഒളിവിൽ

കൊച്ചിയിൽ ഐടി ജീവനക്കാരനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മർദ്ദിച്ച കേസിൽ നടി ലക്ഷ്മി മേനോൻ ഒളിവിൽ. നടിക്കായി പൊലീസ് തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു. കേസിൽ ലക്ഷ്മി മൂന്നാം പ്രതിയാണ്. യുവാവിനെ ആക്രമിച്ച സംഘത്തിൽ നടിയും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നായിരുന്നു പൊലീസ് കണ്ടെത്തൽ.

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 27, 2025, 10:27 AM IST
  • നടിക്കായി പൊലീസ് തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു.
  • കേസിൽ ലക്ഷ്മി മൂന്നാം പ്രതിയാണ്.

Actress Lakshmi Menon Case: കൊച്ചിയിൽ ഐടി ജീവനക്കാരനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസ്; നടി ലക്ഷ്മി മേനോൻ ഒളിവിൽ

കൊച്ചി: കൊച്ചിയിൽ ഐടി ജീവനക്കാരനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മർദ്ദിച്ച കേസിൽ നടി ലക്ഷ്മി മേനോൻ ഒളിവിൽ. നടിക്കായി പൊലീസ് തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു. കേസിൽ ലക്ഷ്മി മൂന്നാം പ്രതിയാണ്. യുവാവിനെ ആക്രമിച്ച സംഘത്തിൽ നടിയും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നായിരുന്നു പൊലീസ് കണ്ടെത്തൽ.

 

