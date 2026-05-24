Lakshmipriya against Ansiba Hassan: അൻസിബ അയച്ച ഒരു സന്ദേശത്തിന്റെ പേരിൽ തന്റെ കുടുംബ ജീവിതം മോശം അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് വന്നപ്പോവാണ് പരാതി നൽകിയതെന്ന് ലക്ഷ്മിപ്രിയ.
കൊച്ചി: അന്സിബ ഹസനെതിരെ വ്യാജ കേസ് കൊടുത്തു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വനിതാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം താനാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി നടി ലക്ഷ്മിപ്രിയ. അമ്മ സംഘടനയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ് ലക്ഷ്മിപ്രിയ. ഡിസംബർ 10നാണ് അൻസിബ തന്റെ ഫോണിലേക്ക് ഒരു സന്ദേശം അയയ്ക്കുന്നത്. ഈ മെസേജിനെ ചൊല്ലി വീട്ടിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അൻസിബയോട് വീട്ടിലേക്ക് വരണം കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്യണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുവെങ്കിലും അവർ അതിന് തയാറായില്ല എന്ന് ലക്ഷ്മിപ്രിയ ആരോപിച്ചു.
പിന്നീട് തന്റെ മെസേജുകളോടോ ഫോൺ കോളുകളോടോ അൻസിബ പ്രതികരിച്ചിരുന്നില്ല. കുടുംബജീവിതം മോശമാകുന്നു എന്ന സാഹചര്യം വന്നപ്പോഴാണ് ജനുവരിയിൽ തൃപ്പൂണിത്തുറ ഹിൽ പാലസ് വനിതാ സെല്ലിൽ പരാതി നൽകുന്നത്. മതമോ വർഗീയതയോ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സ്പോൺസർഷിപ്പോ ഒന്നും ആ പരാതിയിൽ പരാമർശിച്ചിരുന്നില്ല. അൻസിബയുടെ പേരിൽ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നോ കേസെടുക്കണമെന്നോ പോലും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നും ലക്ഷ്മിപ്രിയ വ്യക്തമാക്കി.
എന്തിന് ഇത്തരത്തിലൊരു സന്ദേശം അൻസിബ അയച്ചു എന്ന് എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മുൻപിൽ വച്ച് ഒരു വ്യക്തത വരുത്തണം എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു തന്റെ ആവശ്യമെന്നും ലക്ഷ്മിപ്രിയ പറഞ്ഞു. ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും വരാൻ കൂട്ടാക്കാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് വനിതാ സെല്ലിൽ പരാതി നൽകിയത്. എന്നാൽ ഇതിനെ അൻസിബ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ലക്ഷ്മിപ്രിയ പറഞ്ഞു.
പോലീസ് വിളിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അൻസിബയാണ് ഇതിനെ മതതീവ്രവാദമാരോപിച്ചുകൊണ്ടും, അവരെ ജിഹാദിയെന്ന് ആരോ വിളിച്ചുവെന്നും അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കേസ് താൻ കൊടുത്തതെന്നും പറഞ്ഞ് എക്സിക്യുട്ടീവ് കമ്മറ്റി ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജനുവരി 24ന് സന്ദേശം അയയ്ക്കുന്നത്. മുതിർന്ന അംഗങ്ങൾ ഇതിൽ ഇടപെടണമെന്ന് അൻസിബ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇത് തന്റെ കുടുംബ വിഷയമാണെന്നും അത് കമ്മിറ്റിയിൽ ആരെയും അറിയിക്കാനോ താൽപര്യമില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നതായും ലക്ഷ്മിപ്രിയ പറഞ്ഞു.
