/Actress Manju Warrier: സനൽ കുമാർ ശശിധരനെതിരെ മാനനഷ്ടക്കേസ് ഫയൽ ചെയ്ത് നടി മഞ്ജു വാര്യർ

ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ സനൽ കുമാർ ശശിധരനും ഓൺലൈൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ഷാജൻ സ്കറിയക്കുമെതിരെ മാനനഷ്ട ഹർജിയുമായി നടി മഞ്ജു വാര്യർ രംഗത്ത്. സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ തനിക്കെതിരെ നിരന്തരം അപകീർത്തികരമായ പ്രചാരണങ്ങളും വ്യാജ വാർത്തകളും പങ്കുവെക്കുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എറണാകുളം മുൻസിഫ് കോടതിയിലാണ് താരം നിയമനടപടി സ്വീകരിച്ചത്.
സനൽ കുമാർ ശശിധരൻ ഒന്നാം പ്രതിയും ഷാജൻ സ്കറിയ രണ്ടാം പ്രതിയുമായ കേസിൽ മെറ്റയെ മൂന്നാം പ്രതിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ മറ്റ് ചില ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെയും പരാതി ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മഞ്ജുവിന്റെ അഭിഭാഷക ശാന്തി മായാദേവി അറിയിച്ചു. മഞ്ജു വാര്യരെക്കുറിച്ച് മോശമായ പ്രസ്താവനകളോ കുറിപ്പുകളോ വരുന്നത് തടഞ്ഞുകൊണ്ട് എറണാകുളം മുൻസിഫ് കോടതി സനൽകുമാറിനും ഷാജൻ സ്കറിയക്കും അടിയന്തരമായി താൽക്കാലിക വിലക്കേർപ്പെടുത്തി.
നടി നൽകിയ ഹർജിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കോടതിയുടെ ഈ വേഗത്തിലുള്ള ഇടപെടൽ. തനിക്കെതിരെ ഇരുവരും പങ്കുവെച്ച എല്ലാ അപകീർത്തികരമായ പോസ്റ്റുകളും ഉടനടി നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും മഞ്ജു ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ പോസ്റ്റുകൾ നീക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മെറ്റയ്ക്ക് കോടതി നോട്ടീസ് അയക്കുകയും, വിഷയത്തിൽ നേരിട്ട് ഹാജരായി വിശദീകരണം നൽകാൻ പ്രതികളോട് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു.
അതേസമയം, നടി സെക്സ് റാക്കറ്റിന്റെ പിടിയിലാണെന്ന് ആരോപിച്ച് സനൽ കുമാർ ശശിധരൻ സെക്രട്ടറിയേറ്റിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ സമരം നടത്തുകയാണ്. കേസിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടുന്ന സനൽ കുമാർ, തനിക്ക് ലഭിച്ച സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങൾ തെരുവിൽ വെച്ചാണ് സമരം നടത്തുന്നത്.
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