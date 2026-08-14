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Actress Shakeela: നടി ഷക്കീലയുടെ ശസ്ത്രക്രിയാ ചെലവ് 3 ലക്ഷം രൂപ, 'ടെക് നെക്ക്' വില്ലനാകുന്നു, എന്താണ് 'ടെക് നെക്ക്'?

Actress Shakeela Neck Surgery: ഫോൺ ഉപയോഗത്തിലെ തെറ്റായ ശീലങ്ങൾ ടെക് നെക്കിന് കാരണമാകുന്നു. നടി ഷക്കീലയുടെ ശസ്ത്രക്രിയ പൂർത്തിയായി.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 14, 2026, 05:06 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 05:06 PM IST
Actress Shakeela: നടി ഷക്കീലയുടെ ശസ്ത്രക്രിയാ ചെലവ് 3 ലക്ഷം രൂപ, 'ടെക് നെക്ക്' വില്ലനാകുന്നു, എന്താണ് 'ടെക് നെക്ക്'?
Image Credit: Shakeela | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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