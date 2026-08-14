Actress Shakeela: നടി ഷക്കീലയുടെ ശസ്ത്രക്രിയാ ചെലവ് 3 ലക്ഷം രൂപ, 'ടെക് നെക്ക്' വില്ലനാകുന്നു, എന്താണ് 'ടെക് നെക്ക്'?

നടി ഷക്കീല അടുത്തിടെയാണ് കഴുത്തിലെ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയയായത്. ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചിലവഴിച്ചാണ് സെർവിക്കൽ സ്പൈൻ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് ഷക്കീല ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത്. സ്മാർട്ട്ഫോണിന്റെ അമിത ഉപയോഗവും തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള ഇരിപ്പും കഴുത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നതെന്ന് ഈ സംഭവം വീണ്ടും ഓർമപ്പെടുത്തുകയാണ്.
ശസ്ത്രക്രിയക്ക് ശേഷം ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് വീട്ടിലെത്തിയതിന്റെ വീഡിയോ ഷക്കീല തന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ നെക്ക് ബ്രേസ് ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് നടി. താൻ കിടന്നുകൊണ്ട് ഗെയിമുകൾ കളിച്ചും, യൂട്യൂബ്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റീലുകൾ കണ്ടും നാല് മണിക്കൂർ വരെ ഒറ്റയിരിപ്പ് തുടരാറുണ്ടായിരുന്നെന്ന് ഷക്കീല പറയുന്നു. ചരിഞ്ഞു കിടന്ന് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചതിനെ തുടർന്ന് തന്റെ കഴുത്തിലെ ഞരമ്പുകൾക്ക് കാലക്രമേണ കേടുപാടുകൾ വന്നതാണെന്ന് ഷക്കീല വ്യക്തമാക്കി. ഷക്കീലയ്ക്ക് നിലവിൽ തന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും മറ്റൊരാളുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ്.
സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗം കഴുത്തിനെ ബാധിക്കുമോ?
അമിതമായ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗം കഴുത്തിനെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത്. തല മുന്നോട്ട് കുനിഞ്ഞ് ഇരിക്കുമ്പോൾ തലയുടെ ഭാരം കഴുത്തിലെ അസ്ഥികൾക്കും പേശികൾക്കും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും. ഇത് പേശികളിൽ വേദനയും മരവിപ്പും ഉണ്ടാക്കും. സ്മാർട്ട് ഫോൺ ദീർഘനേരം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് വശങ്ങളിൽ കിടന്നോ കഴുത്ത് കുനിച്ചോ മണിക്കൂറുകളോളം ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് കഴുത്തിലെ എല്ലുകൾക്കും എല്ലുകൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പേശികളിലും വലിയ സമ്മർദമുണ്ടാക്കും. ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള ഇത്തരം ഇരിപ്പ് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെങ്കിലും ദിവസംതോറും മണിക്കൂറുകളോളം ഇതേ അവസ്ഥ തുടർന്നാൽ അത് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളെ എത്തിക്കും.
'ടെക് നെക്ക്' അവസ്ഥ
സ്മാർട്ട് ഫോൺ, ടാബ്ലെറ്റ്, ലാപ്ടോപ്പ് തുടങ്ങി ഉപകരണങ്ങൾ ദീർഘനേരം ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കഴുത്ത് വേദന ടെക് നെക്ക് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. മൊബൈൽ ഫോണിൽ തല കുനിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കഴുത്തിലെ പേശികൾക്കും എല്ലുകൾക്കും കൂടുതൽ ഭാരവും സമ്മർദവും ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതുമൂലം കഴുത്തുവേദന, മരവിപ്പ്, തോളിന് ബുദ്ധിമുട്ട്, പേശികളുടെ തളർച്ച, തലവേദന, കഴുത്ത് തിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നിവയുണ്ടാകും.
കഴുത്തിനെ സംരക്ഷിക്കാം
ഫോണിന്റെ സ്ക്രീൻ കണ്ണിന് നേരെ വരുന്ന രീതിയിൽ പിടിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക. ഇടയ്ക്കിടെ കിടപ്പും ഇരിപ്പും മാറ്റി വേണം ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ. ഒരു വശത്തേക്ക് മാത്രമായി കിടന്ന് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഫോൺ തുടർച്ചയായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടെ ചെറിയ ഇടവേളകൾ എടുക്കുക. എന്നാൽ കഴുത്തുവേദന, മരവിപ്പ്, തോളിന് ബുദ്ധിമുട്ട്, പേശികളുടെ തളർച്ച, തലവേദന, കഴുത്ത് തിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നിവയുണ്ടായാൽ തീർച്ചയായും വൈദ്യസഹായം തേടേണ്ടതാണ്.
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